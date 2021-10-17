 አርቲስት አዲስ ሙላት በአዲስ አልበም | ኢትዮጵያ | DW | 17.10.2021

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ኢትዮጵያ

አርቲስት አዲስ ሙላት በአዲስ አልበም

ሙሉ ለሙሉ እንደአሁኑ ጠቅልሎ አይግባበት እንጂ ሙዚቃን የጀመረው ከ10 ዓመት በፊት ነው። በጉራጌ ክስታንኛ ቋንቋ «የዲትና» ሲል የዛሬ 11 ዓመት ከአድማጮቹ ጆሮ ያደረሰው ዜማ በበርካታ አድናቂዎቹ ዘንድ ይታወቃል፤ አርቲስት አዲስ ሙላት። አዲስ አልበም በጥቂት ወራት ውስጥ ለአድማጮች ለማቅረብ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 11:51

ማኅበራዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ተነስተውበታል

ሙሉ ለሙሉ እንደአሁኑ ጠቅልሎ አይግባበት እንጂ ሙዚቃን የጀመረው ከዐሥር ዓመት በፊት ነው። በጉራጌ ክስታንኛ ቋንቋ «የዲትና» ሲል የዛሬ 11 ዓመት ከአድማጮቹ ጆሮ ያደረሰው ዜማ በበርካታ አድናቂዎቹ ዘንድ ይታወቃል። አርቲስት አዲስ ሙላት።  ከዚያን ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ነጠላ ዜማዎችን አከታትሎ አቅርቧል።  

ሃገሬን፤ እማ ውዴ፤ በአንድ ቃል፤ የውብዳር፤ መንገደኛው ልቤ፤ ጃለሊ፤ የፍቅረኪ፤ እና ሌሎችም ውብ ነጠላ ዜማዎችንም አስደምጧል። አሁን ደግሞ የመጀመሪያ አልበሙን ቅንብር አጠናቆ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል። ለአዲሱ የመጀመሪያ አልበሙ የማጠናቀቂያ የመጨረሻ ሥራ አበጋዝ ክብረ-ወርቅ ሺዎታ ስቱዲዮ በተገኘበት ነው ደውለን ያነጋገርነው፤ አርቲስት አዲስ ሙላት።

Äthiopischer Sänger, Künstler Addis Mulat

በቅርቡ ከታዋቂው ድምፃዊ አብዱ ኪያር ጋር በጋራ ያቀነቀነው «የውብ ዳር» የተሰኘ ነጠላ ዜማ በበርካቶች ዘንድ ተወዶለታል። ይህ ዜማ በዩቲዩብ ከተጫነበት ከቅርብ ጊዜ አንስቶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ተመልክተውታል። ዝግጅቱ እስከተቀናበረበት ጊዜ ድረስ ከ17 ሺህ በላይ ሰዎችም ዜማውን ለመውደዳቸው በላይክ ምልክት ገልጠዋል።  

አርቲስት አዲስ ሙላት የመጀመሪያ አልበሙ ከሬጌ ስልት አንስቶ የተለያዩ ሀገሪኛ የዜማ ስልቶችን በማቀላቀል እንደተዘጋጀም ተናግሯል። ቅንብሩን ስድስት የተለያዩ አቀናባሪዎች፦ አበጋዝ ክብረወርቅ፤ አቤል ጳውሎስ፤ ሚካኤል ኃይሉ (ጃኖ) ሚካኤል  መለሰ፤ ካሙዙ ካሣ እና ኢዩኤል መሐሪ ተሳትፈውበታል። የመጨረሻ የዘፈን ቅንብር እና ማጠናቀቂያ በአበጋዝ ክብረወርቅ ተሰናድቷል።

Äthiopischer Sänger, Künstler Addis Mulat

ግጥም  ይልማ ገብረአብ፤ ወጣት ናትናኤል ግርማቸው፤ አንተነህ እንዳሻው ዓለማየሁ እና ካህኑ ሞገስን የመሳሰሉ ገጣሚዎች ተሳትፈውበታል። የአርቲስት ሐጫሉ ሑንዴሳ ግጥም እና ዜማም ተካቶበታል።  አብዛኛዎቹ ዜማዎች የተደረሱት በንተነህ ወራሽ ሲሆኑ፤ አርቲስት አብዱ ኪያርም የተወሰኑ  የማሻሻያ አስተዋጾኦችን ማድረጉንም አርቲስት አዲስ ሙላት ገልጧል።  አዲሱ የአዲስ ሙላት ሙሉ አልበም በጥቂት ወራት ውስጥ ለአድማጮች እንደሚደርስም አክሎ ተናግሯል። 

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ኂሩት መለሰ
 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Titel: Ethiopian singer, Artist Addis Mulat , 14.10.2021. Author/ Fotos sent me via Telegram from the singer Addis Mulat. He said that all picture are copyrighted free. Schlagwörter: Addis Mulat, song writer, singer, artist, Addis Abeba, Ethiopia, 14.10.2021.

ማኅበራዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ተነስተውበታል 17.10.2021

***ACHTUNG: Bild nur zur mit der Rechteinhaberin abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Tsehay Filatie Zebiba is a rising young Ethiopian singer who recently awarded by Addis Music Award in her trendy Amharic single music called Gerager. She is also a well known member of Ethiopian five-piece girls music group called Yegna which advocate female empowerment, oppose violence against women and encourages positive behavior change for girls in Ethiopia Rights: privat

ድምፃዊት ዘቢባ ግርማና የሙዚቃ ስራዎቿ 06.06.2021

ድምፃዊት ዘቢባ ግርማ በ2011 ዓ/ም «ገራገር»፣ በ2012 ዓ/ም መጨረሻ ደግሞ «ያማል ቅኔው» የተሰኙ ሁለት ተወዳጅ ነጠላ ዜማዎቿን ለአድማጭ ጀሮ አድርሳ አድናቆት ተችሯታል። በቅርቡ በተካሄደው 11ኛው አዲስ ሚዩዚክ የኪነ ጥበብ ሽልማትም ገራገር በተሰኘው ዜማዋ በምርጥ ነጠላ ዜማ የ2013 ዓ/ም ተሸላሚ ሆናለች። 

***ACHTUNG: Bild nur zur mit der Rechteinhaberin abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** ***ACHTUNG: Geringe Auflösung, bitte im Layout beachten!*** via Tsehay Filatie Zebiba is a rising young Ethiopian singer who recently awarded by Addis Music Award in her trendy Amharic single music called Gerager. She is also a well known member of Ethiopian five-piece girls music group called Yegna which advocate female empowerment, oppose violence against women and encourages positive behavior change for girls in Ethiopia Rights: privat

ድምፃዊት ዘቢባ ግርማና የሙዚቃ ስራዎቿ 06.06.2021

ድምፃዊት ዘቢባ ግርማ በ2011 ዓ/ም «ገራገር»፣ በ2012 ዓ/ም መጨረሻ ደግሞ «ያማል ቅኔው» የተሰኙ ሁለት ተወዳጅ ነጠላ ዜማዎቿን ለአድማጭ ጀሮ አድርሳ አድናቆት ተችሯታል። በቅርቡ በተካሄደው 11ኛው አዲስ ሚዩዚክ የኪነ ጥበብ ሽልማትም ገራገር በተሰኘው ዜማዋ በምርጥ ነጠላ ዜማ የ2013 ዓ/ም ተሸላሚ ሆናለች። 