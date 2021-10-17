አርቲስት አዲስ ሙላት በአዲስ አልበም

ሙሉ ለሙሉ እንደአሁኑ ጠቅልሎ አይግባበት እንጂ ሙዚቃን የጀመረው ከ10 ዓመት በፊት ነው። በጉራጌ ክስታንኛ ቋንቋ «የዲትና» ሲል የዛሬ 11 ዓመት ከአድማጮቹ ጆሮ ያደረሰው ዜማ በበርካታ አድናቂዎቹ ዘንድ ይታወቃል፤ አርቲስት አዲስ ሙላት። አዲስ አልበም በጥቂት ወራት ውስጥ ለአድማጮች ለማቅረብ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል።
ሙሉ ለሙሉ እንደአሁኑ ጠቅልሎ አይግባበት እንጂ ሙዚቃን የጀመረው ከዐሥር ዓመት በፊት ነው። በጉራጌ ክስታንኛ ቋንቋ «የዲትና» ሲል የዛሬ 11 ዓመት ከአድማጮቹ ጆሮ ያደረሰው ዜማ በበርካታ አድናቂዎቹ ዘንድ ይታወቃል። አርቲስት አዲስ ሙላት። ከዚያን ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ነጠላ ዜማዎችን አከታትሎ አቅርቧል።
ሃገሬን፤ እማ ውዴ፤ በአንድ ቃል፤ የውብዳር፤ መንገደኛው ልቤ፤ ጃለሊ፤ የፍቅረኪ፤ እና ሌሎችም ውብ ነጠላ ዜማዎችንም አስደምጧል። አሁን ደግሞ የመጀመሪያ አልበሙን ቅንብር አጠናቆ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል። ለአዲሱ የመጀመሪያ አልበሙ የማጠናቀቂያ የመጨረሻ ሥራ አበጋዝ ክብረ-ወርቅ ሺዎታ ስቱዲዮ በተገኘበት ነው ደውለን ያነጋገርነው፤ አርቲስት አዲስ ሙላት።
በቅርቡ ከታዋቂው ድምፃዊ አብዱ ኪያር ጋር በጋራ ያቀነቀነው «የውብ ዳር» የተሰኘ ነጠላ ዜማ በበርካቶች ዘንድ ተወዶለታል። ይህ ዜማ በዩቲዩብ ከተጫነበት ከቅርብ ጊዜ አንስቶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ተመልክተውታል። ዝግጅቱ እስከተቀናበረበት ጊዜ ድረስ ከ17 ሺህ በላይ ሰዎችም ዜማውን ለመውደዳቸው በላይክ ምልክት ገልጠዋል።
አርቲስት አዲስ ሙላት የመጀመሪያ አልበሙ ከሬጌ ስልት አንስቶ የተለያዩ ሀገሪኛ የዜማ ስልቶችን በማቀላቀል እንደተዘጋጀም ተናግሯል። ቅንብሩን ስድስት የተለያዩ አቀናባሪዎች፦ አበጋዝ ክብረወርቅ፤ አቤል ጳውሎስ፤ ሚካኤል ኃይሉ (ጃኖ) ሚካኤል መለሰ፤ ካሙዙ ካሣ እና ኢዩኤል መሐሪ ተሳትፈውበታል። የመጨረሻ የዘፈን ቅንብር እና ማጠናቀቂያ በአበጋዝ ክብረወርቅ ተሰናድቷል።
ግጥም ይልማ ገብረአብ፤ ወጣት ናትናኤል ግርማቸው፤ አንተነህ እንዳሻው ዓለማየሁ እና ካህኑ ሞገስን የመሳሰሉ ገጣሚዎች ተሳትፈውበታል። የአርቲስት ሐጫሉ ሑንዴሳ ግጥም እና ዜማም ተካቶበታል። አብዛኛዎቹ ዜማዎች የተደረሱት በንተነህ ወራሽ ሲሆኑ፤ አርቲስት አብዱ ኪያርም የተወሰኑ የማሻሻያ አስተዋጾኦችን ማድረጉንም አርቲስት አዲስ ሙላት ገልጧል። አዲሱ የአዲስ ሙላት ሙሉ አልበም በጥቂት ወራት ውስጥ ለአድማጮች እንደሚደርስም አክሎ ተናግሯል።
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ኂሩት መለሰ