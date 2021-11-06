 አምነስቲ፤ የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ግፍ ፈፅመዋል | ኢትዮጵያ | DW | 11.11.2021

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ኢትዮጵያ

አምነስቲ፤ የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ግፍ ፈፅመዋል

የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል የነፋስ መውጫ ከተማን ተቆጣጥረዉ በነበረበት ወቅት  ሴቶች በቡድን መደፈር፣ ሐብት ንብረት መዝረፍና ማጥፋታቸዉን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታወቀ። ዓለም አቀፉ የመበት ተሟጋች ድርጅት ዛሬ እንዳስታወቀዉ ሴቶቹ ጠመንጃ ተደቅኖባቸው ተደፍረዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ተደብድበዋልም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:40

ሴቶቹ ጠመንጃ ተደቅኖባቸው ተደፍረዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ተደብድበዋልም

 

የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል የነፋስ መውጫ ከተማን ተቆጣጥረዉ በነበረበት ወቅት  ሴቶች በቡድን መደፈር፣ ዘሐብት ንብረት መዝረፍና ማጥፋታቸዉን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታወቀ። ዓለም አቀፉ የመበት ተሟጋች ድርጅት ዛሬ እንዳስታወቀዉ ሴቶቹ ጠመንጃ ተደቅኖባቸው ተደፍረዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ተደብድበዋልም። የህወሓት ታጣቂዎች  የነፋስ መዉጫ ከተማን ባለፈዉ ነሐሴ ለዘጠኝ ቀናት ተቆጣጥረዉት ነበር። አምንስቲ እንደሚለዉ ከ 70 በላይ ሴቶች በታጣቂዎቹ መደፈራቸዉን የአካባቢዉ ባለስልጣናት አስታዉቀዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ስላወጣዉ መግለጫ በምሥራቅ አፍሪቃ የድርጅቱን ሰብዓዊ ጉዳዮች አጥኚ አቶ ፍስሃ ተክሌን በስልክ አነጋግረናል። 

 

አዜብ ታደሰ 

ነጋሽ መሐመድ 
 

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ሴቶቹ ጠመንጃ ተደቅኖባቸው ተደፍረዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ተደብድበዋልም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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