አምነስቲ፤ መንግስት የምዕራብ ወለጋዉን ግድያ ያጣራ

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ውስጥ ከ400 በላይ አማሮች በጅምላ የተገደሉበትን እርምጃ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ገለልተኛ የሆነ ምርመራ እንዲያካሂዱ ሲል ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት «አምነስቲ ኢንተርናሽናል» ጠየቀ።
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ውስጥ ከ400 በላይ አማሮች በጅምላ የተገደሉበትን እርምጃ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ገለልተኛ የሆነ ምርመራ እንዲያካሂዱ ሲል ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት «አምነስቲ ኢንተርናሽናል» ጠየቀ። አምስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ይፋ ባደረገዉ መግለጫ በምዕራብ ወለጋ፣ ጊምቢ ወረዳ፣ ቶሌ ቀበሌ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ሰላማዊ ሰዎችን የጨፈጨፉት በአካባቢዉ የሚንቀሳቀሰዉ እራሱን የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ብሎ የሚጠራዉ አማፂ ቡድን እንደሆነ ከጭፍጨፋዉ ያመለጡ ሰዎች መናገራቸዉን አስታዉቋል።
ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት በቶሌ ቀበሌ የተፈፀመው ዘግናኝ ግድያ፣ ጥቃት ፈጻሚዎቹ ለሰው ሕይወት ያላቸውን ችጭካኔ ያሳየ ነው ሲል ኮንኗል። በድርጅቱ መግለጫ መሠረት በአብዛኛዉ ሴቶች እና ህጻናት ሕይወታቸውን ያጡበት ይህ አሰቃቂ ግድያ ገለልተኛ እና ውጤታማ በሆነ መልኩ መመርመር አለበት። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያነጋገራቸው የቶሌ ቀበሌ አካባቢ ባለሥልጣን በጥቃቱ ቢያንስ 450 ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አሕመድ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢልለኔ ስዩም በጊምቢው ጥቃት የተገደሉ ሰዎች ብዛት 338 መሆኑን ባለፈዉ ሰኔ ብለዉ ነበር። የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት ለግድያዉ ተጠያቂ እንዳልሆነ እና በመንግሥት የሚደገፉ ያላቸዉ ሚሊሺያዎች ለግድያዉ ተጠያቂ መሆናቸዉን የፈረንሳይ የዜና አገልግሎት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቦዋል።
ድልንሳ ግታነህ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ