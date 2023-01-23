አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያዉን ማሕበራት ዉግዘት

ምሁራን እና የሲቪክ ማኀበራቱ፣ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ጉዳይ ላይ በጋራ ባወጡት መግለጫ፣ የሃይማኖት አባቶችን ማዋከብና ማሰር ማንገላታት በቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ሳይሆን በሃገሪቱ ሰላም ላይ የተቃጣ ህገ-ወጥ ድፍረት ስለሆነ በጥብቅ እናወግዛለን ብለዋል።
ሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያዉያን ምሁራንና የሲቪክ ማሕበራት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ፖለቲካዊ ጥቃት እየተፈፀመ ነዉ አሉ።ምሁራኑ እና የሲቪክ ማኀበራቱ፣ በጋራ ባወጡት መግለጫ፣ የሃይማኖት አባቶችን ማዋከብና ማሰር በቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ሳይሆን በሃገሪቱ ሰላም ላይ የተቃጣ ድፍረት ስለሆነ በጥብቅ እናወግዛለን ብለዋልም።የአትላንታዉ ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ እንደሚለዉ በዋሽግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለስልጣናትን በስልክ ለማነጋገር ቢሞክርም አልተሳካለትም።
ምሁራን እና የሲቪክ ማኀበራቱ፣ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ጉዳይ ላይ በጋራ ባወጡት መግለጫ፣ የሃይማኖት አባቶችን ማዋከብና ማሰር ማንገላታት በቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ሳይሆን በሃገሪቱ ሰላም ላይ የተቃጣ ህገ-ወጥ ድፍረት ስለሆነ በጥብቅ እናወግዛለን ብለዋል።በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምሁራን፣ የኢትዮጵያውያን የውይይት መፍትሄ መድረክና እምቢልታ በጋራ ባወጡት መግለጫ፣ቤተክርስትያን በዘመናት መኻከል ከገጠሟት ፈተናዎች ሁሉ በላይ ዛሬ ከፍተኛውን መጋፈጧን አመልከተዋል።
የኢትዮጵያውያን መፍትሄ መድረክ አባል፣ አቶ ገለታው ዘለቀ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን አሁን የገጠማት ጥቃት ፖለቲካዊ ነው ይላሉ።"አሁን ያለባትን ጥቃት ፖለቲካዊ እንደሆነ በግልጽ ስለሚታይ፣ይህን ሃይ ለማለት ነው። መንግስት ኃላፊነቱን የመወጣት ግዴታ አለበኽ ጠብቃት እቺን ቤተክርስቲያን ነው። በአንድ ቤተ ክርስቲያን አሰራር መሰረት ዕግድ ሲወጣ፣እነዛ የታገዱ ሰዎች ሄደው እየሰበሩ በኦርቶዶክስ ሲስተም ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያናትን እየሰበሩ ሲገቡ መንግስት ዝም ብሎ ማየቱ እንዲያውም በውስጥ ለውስጥ እየደገፈ መኾኑ፣ በጣም ስላሳሰበን አንዱ መግለጫ ይሄንን መኮንን ነው።"
ከህጋዊው ሲኖዶስ ውጪ የቤተክርስቲያኒቱን ንብረት ለመቀራመት የሚደረግ መሯሯጥና በተለይም የሃይማኖት አባቶችን ማዋከብ እና ማሰር ማንገላታት በቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ሰላም ላይ የተቃጣ ህገወጥ ድፍረት በጥብቅ እናወግዛለን ብለዋል።ሌላው መግለጫው ትኩረት ያደረገበት ጉዳይ፣ ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ስለጉዳዩ ለካቢኔያቸው የሰጡትን ማብራሪያ የተመለከተ እንደሆነ አቶ ገለታው ይናገራሉ።
" ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ የተናገሩት ነገር እንደገና ቤንዚን የሚያርከፈክፍ ፣ በጎነት የሌለው፣ በበለጠ እልዕ ውስጥ የሚያስገባ ንግግር ነው የተናገሩት። ለኢትዮጵያ ህዝብም የፖለቲካ ለውጥ የሚፈልጉትን የሚያስፈራራ ዓይነት ንግግር ነው የተናገሩት ወቅቱን ያልዋጀ ፣መንግሥት በሕዝብ ሲጠየቅ መልሶችን ማዘጋጀት መመለስ ነው እንጂ ያለበት ከሕዝብ ጋር መጋፋጥ ማስፈራራት እንደማይገባ የሚያሳይ መግለጫ ነው በአጠቃላይ ያወጣነው።"
በአሜሪካ፣ በካናዳ፣አውስትራሊያና አፍሪቃ የሚገኙ ደኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሲቪክ ማኀበራት፣መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ቤተ ክርስቲያንን በመከፋፈል ህገወጥ ሲኖዶስ ለመቋቋም እየሄደበት ነው ያሉትን ድፍረት አጥብቀው እንደሚያወግዙ አስታውቀዋል።
የማኀበራቱ ተወካይ ዶክተር ሺፈራው ገሠሠ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት፣የመግለጫው ዋነኛ ጉዳዮች ሁለት ናቸው።"ለቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ድጋፍ ለመስጠት 2ኛ ደግሞ መንግስት ዋነኛ ስራው ህግ ማስከበር ሆኖ እያለ ከህገወጦች ጋር በመቆም ሕግን እየጣሰ ስለሆነ ራሱም ይህም የመንግስትን የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ለማውገዝ ነው።"ህግ በመጣስ ሰበራ ተፈጽሞባቸዋል የተባሉት ቤተክርስትያናት እንዲኹም በሃይማኖት አባቶችና ኀላፊዎች ላይ ወከባ ደረሶባቸዋል ያልችኹዋቸው አካባቢዎች፣ የትኞቹ ናቸው በማለት ላቀረብንላቸው ጥያቄዎች የማኀበራቱ ተወካይ በሰጡት ምላሽ የሚከተለውን ብለዋል።ጉዳዩ ሃገርን ለትርምስ ሕዝብን ለዕልቂት የሚዳርግ በመሆኑ፣ የሲቪክ ማህበራቱ፣ ለመንግሥት ጥያቄዎችን ማቅረባቸውን ዶክተር ሺፈራው አመልክተዋል።
"መንግስት ህጋዊ ዕውቅና ካለው ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር በመስራት የቤተክርስቲያንን ህልውና እንዲጠብቅ፣ውሳኔዋንም እንዲያስከብር የሚል ጥያቄ ጠይቀናል።ሁለተኛ ለህገ ወጡ ቡድን የሚያደርገውን ሁንንናዊ ድጋፍ፣በአስቸኳይ እንዲያቆም ህግ ተላልፈው የቤተክርስቲያን ቁልፍ የሚሰብሩትንና የቤተክርስትያን ቦታዎች የሚይዙትን ለሕግ እንዲያቀርብ።"ማኀበራቱ፣ የሌላ እምነት ተከታዮች በዚህ ከባድ ኃይማኖታዊ ጉዳይ እጃቸውን እንዳያስገቡ እንዲያስጠነቅቅና ተላልፈው የሚገኙትን ለሕግ እንዲያቀርብ ጠይቀዋል።ብፁዓን አባቶችን፣የቤተ ክህነት አመራሮችን ከማሰርና ከማዋከብ እንዲቆጠብ፣ታስረው የሚገኙትን እንዲለቀቁ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል።መንግስት ለሽምግልና በሚል ሰበብ በየቤተክርስቲያን ጉዳይ ጣልቃ ገብነቱን ያቁምም ብለዋል።ስለጉዳዩ አስተያየት ለመጠየቅ ዋሽንግተን ዲሲ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ብንደውልም፣ ምላሽ ሊሰጡ የሚችሉት የስራ ኃላፊዎች ለጊዜው እንደሌሉ ተነግሮናል።
ታሪኩ ኃይሉ
ነጋሽ መሐመድ
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