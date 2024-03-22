'አማካሪ' ምክር ቤት በትግራይ ሊቋቋም መሆኑ

'አማካሪ' ምክር ቤት በትግራይ ሊቋቋም መሆኑዓርብ፣ መጋቢት 13 2016
ከተመሰረተ አንድ ዓመት ሊሞላው ቀናት የቀሩት የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር 'አማካሪ' ያለው ምክርቤት ሊያቋቁም መሆኑ አስታወቀ። የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪል ማሕበራት እና ሌሎች የሚሳተፉበት ነው የተባለው ይህ ምክርቤት፥ የበጀት ጉዳዮች ጨምሮ የተለያዩ የግዚያዊ አስተዳደሩ ተግባራት የሚከታተል መሆኑ ተገልጿል። ይሁንና ይህ በትግራይ ከሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሞ እየተሰነዘረበት ነው።
በፌደራሉ መንግስት እና ህወሓት ስምምነት መሰረት፥ በይፋ ከተመሰረተ ዓመት የሞላው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የስራ አፈፃፀሙ የሚመለከት፣ የተለያዩ ሀሳቦች የሚያቀርብ፣ ሁሉ አካታች የተባለ ምክርቤት ለማቋቋም መወሰኑ ያስታወቀ ሲሆን ይህ ምክርቤት ደግሞ ከተለያዩ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማሕበራት፣ የፀጥታ ሐይሎች እና ሌሎች የማያካትት መሆኑ ተነግሯል። በትግራይ ፖለቲካዊ ሪፎርም ለማምጣት እየሰራን ነው የሚሉት በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝደንት መዓርግ፥ ያልተማከለ አስተዳደር እና ዴሞክራታይዜሽን ካቢኔ ሴክሬታሪያት ሐላፊ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ የዚህ አካል የሆነ አካታች ምክርቤት ለመመስረት የሚያስችል አዋጅ የክልሉ ካቢኔ ማፅደቁ ተናግረዋል። ጀነራል ፃድቃን እንደሚሉት በቅርቡ ይቋቋማል ያሉት ምክርቤት በጀት ጨምሮ የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር የስራ ክንውኖች የሚከታተል መሆኑ ያነሱ ሲሆን፥ በቀጣይ ለሚፈለገው የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታም ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ሲሉ ያስቀምጡታል።
"ካውንስሉ ካለው ስልጣን መካከል በጀት ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠራል። ባጀት ተቆጣጠረ ማለት የካቢኔው ዕቅድም ይቆጣጠራል ማለት ነው። የስራ አፈፃፀሙ ይመለከታል፣ የኦዲት ሪፖርትም ይቀርብለታል። ይህ የመሰለ የመወሰን ስልጣን ያለው ምክርቤት እና እየተቋቋመ ያለው" ሲሉ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ተናግረዋል። ጀነራሉ ጨምረውም በምክርቤቱ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች እና ሌሎች ተቋማት የሚኖራቸው ውክልና ሁሉም እንደሚፈልጉት ላይሆን ቢችልም፥ ከነበረው አንፃር ግን እጅጉን የተሻለ አካታች መሆኑ የገለፁ ሲሆን በትግራይ የሚገኙ የልማት ድርጅቶች፣ ሚድያዎች እና ዳኝነት ተጠሪነታቸው ለዚህ ምክርቤት ይሆናልም ብለዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ለወራት የምክርቤቱ ማቋቋሚያ ሰነድ በማዘጋጀት ላይ የነበሩ የየተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ፥ ምክርቤቱ ለማቋቋም ሲደረጉ የነበሩ ረዥም ውይይቶች ወደጎን በገፋ መልኩ፥ አዲስ የምክርቤት ማቋቋሚያ አዋጅ በቅርቡ ለካቢኔ ቀርቦ መፅደቁ ተገቢ አይደለም ብለዋል። አካታች እና የትግራይ ወቅታዊ ፈተና የሚመጥን ምክርቤት እንዲቋቋም ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚያነሱት ዛሬ በጋራ መግለጫ የሰጡት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ዓረና ትግራይ ለሉአለዊነት እና ዴሞክራሲ እንዲሁም ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፖርቲ የግዚያዊ አስተዳደሩ ውሳኔ ተቃውመዋል። የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ከፍተኛ አመራሩ አቶ የማነ ካሳ፥ ሊቋቋም በታቀደው ምክር ቤት፥ የአባላት መረጣ ግልፅነት ላይ ጥያቄ ያነሳሉ። አቶ የማነ "ሁሉም ማሕበራት እኩል ናቸው፣ አንዳንድ ማሕበራት ግን ከሌሎቹ የበለጡ ናቸው በሚመስል፥ ማሕበራት ከሌላ ተለይቶ በፀደቀው ሰነድ ውስጥ ውክልና አግኝተዋል። ይህ ትክክል አይደለም። ሌላ መጀመርያ መቶ አንድ አባላት ያሉት ምክርቤት ነበር ለማቋቋም የተወሰነው። መጨረሻ ላይ ታዋቂ የተባሉ ሰዎች ለመጨመር መቶ አምስት አድርገው፥ ትልቅ የፖለቲካ ስራ ሊሰራ በሚጠበቀው ምክርቤት ውስጥ አስገብተዋቸዋል" ብለዋል።
ከዚህ በተጨማሪ በጋራ መግለጫ የተናገሩት የዓረና ሊቀመንበር አቶ ዓምዶም ገብረስላሴ፥ በቀጣይ ፓርቲያቸው በምክርቤቱ የሚኖረው ተሳትፎ ተነጋግሮ የሚወስን ነው ያሉ ሲሆን፥ የክልሉ ግዝያዊ አስተዳደር ምክርቤቱ ለማቋቋም ያወጣው አዋጅ እንኳን ለፓርቲዎች አለመድረሱ ተናግረዋል። "የሚያስፈልጋቸውን አካል ጠርተው፣ የማይፈትናቸው ብቻ መርጠው ሊመሰርቱት ይችላሉ። ሰነዱ ጭምር ለፓለቲካ ፓርቲዎች አልደረሰንም። ተሳትፎአችን በተመለከተ በቀጣይ በፓርቲ ደረጃ ተሰብስበን ያዋጣናል የምንለው ውሳኔ እናስተላልፋለን" ሲሉ አቶ ዓምዶም ጨምረው ገልፀዋል።
በፌደራሉ መንግሰት ይሁንታ የተቋቋመው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በቅርቡ የስራ አፈፃፀሙ ለኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስቴር ማቅረቡ ይታወሳል። ይህ በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ሊቋቋም የተወሰነ ምክርቤት ከፌደራል መንግስቱ ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት ግን የተባለ ነገር የለም።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ