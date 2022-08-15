 አማራ ክልል የዓረብ ሃገራት ተመላሾች አቤቱታ | ዓለም | DW | 23.09.2022

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ዓለም

አማራ ክልል የዓረብ ሃገራት ተመላሾች አቤቱታ

አማራ ክልል የሚገኙ ከዓረብ ሃገራት ተመላሾች መንግስት የገባውን ቃል አልተወጣም ሲሉ ቅሬታቸውን ገለጡ። ተመላሾቹ ኅብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥ እና ችግራቸውን በጋራ ለመቅረፍ በሚል «ኑሮ በሀገር» የተሰኘ ማኅበር አቋቁመው እየተንቀሳቀሱ ነው።

«በመንግሥት የተገባልን ቃል አልተጠበቀም»

አማራ ክልል የሚገኙ ከዓረብ ሃገራት ተመላሾች መንግስት የገባውን ቃል አልተወጣም ሲሉ ቅሬታቸውን ገለጡ። ተመላሾቹ ኅብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥ እና ችግራቸውን በጋራ ለመቅረፍ በሚል «ኑሮ በሀገር» የተሰኘ ማኅበር አቋቁመው እየተንቀሳቀሱ ነው። ማኅበሩ ለጊዜው ከሁለት ሺህ በላይ የዓረብ ሃገራት ተመላሾችን በስሩ እንደሚገኙ ገልጧል። ሳዑዲ ዓረቢያ ውስጥ ብቻ እንኳን እስር ቤት ቆይተው የወጡ ከዐሥር ሺህ በላይ ተመላሾቹ እንዳሉ እና ለእነሱም ወደፊት እንደሚታገል ማኅበሩ ዐስታውቋል።  መንግስት በበኩሉ ከስደት ተመላሾች ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተሠራ ነው ይላል። ዓለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። 

በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የአረብ አገራት በሕጋዊም ይሁን በሕገወጥ መንገድ ከአገር ወጥተው ይሠራሉ። አንዳንዶቹ የተሸለ ሥራ በመሥራት ራሳቸውን የለወጡ ቢሆንም፣ ብዙዎች ደግሞ እንዳሰቡት ሳይሆንላቸው ቀርቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎች ወደ አገራቸው እንዲመለሱና በአገራቸው እንዲሰሩ ባደረገው ጥሪ መሰረት በርካቶች ወደ አገር ቤት ተመልሰዋል።

Äthiopien | Huluager Bewuket

ከተመላሾች መካከል በባህር ዳር የሚገኙ አንዳንድ ተመላሾች በጥሪው መሰረት ወደ አገራችን ብንመጣም የተገባልን ቃል አልተጠበቀም ይላሉ፣ በተናጠል ከመንቀሳቀስም ማኅበር አስፈላጊ በመሆኑ «ኑሮ በሀገር» የሚል ማኅበር መመስረታቸውን የማኅበሩ ሊቀመንበር ወ/ሮ ፋሲካ ባዩ ትናገራለች።
የማህበሩን ዓላማ በተመለከተ ያብራራችልን የማህበሩ ምክትል ሊቀመንበር ሁሉአገር በዕውቀት ባህር ዳር ብቻ 10 ሺህ የሚደርሱ ተመላሾች አሉ ብላለች።

«ማኅበራችን ኑሮ በሀገር በቅርብ ነው እውቅና ያገኘው። ዓላማችን የብዙሐንን ድምፅ ለማሰማት፣ የኅብረተሰቡን ግንዛቤ ለመቀየር፣ የኅብረተሰቡን አስተሳሰብ ለመቀየር፣ የእህቶቻችን ድምፅ ቤት ውስጥ ላሉ ቤት ውስት ሆነው ድምፃቸው ለማይሰሙ ለማሰማት ሠርተን በሰው አገር እንደመጣነው ሠርተን ለማሳየት ነው። ዕውቅና ያገኘነው 29 ነው። ለ8 ዓመት ስንለፋ ኖረን ዘንድሮ ነው ያገኘነው፤ 2014 ዓ.ም ሐምሌ 27 ነው ያገኘነው። በስራችን ደግሞ ከ2000 በላይ አለ አሁን አጀንዳችን ላይ አለ ወደፊት ደግሞ ከ10 ሺህ በላይ አሉ እስር ቤት የቆዩ ሳዑድ አረቢያ እስር ቤት የቆዩ ልዩ ሁኔታ የሚባሉ መንግስት ውጡ ሲላቸው የወጡ።»

Äthiopien | Merawit Misganaw

ሸጋ ጓዴ አረብ አገር ብዙ ዓመታትን እንደቆየችና ቤተሰቦቿን ሰርታ በምታገኘው ገንዘብ ትደግፍ እንደነበር አስታውሳ ወደ አገር በት ብትመለስም የጠበቀችውን እንዳላገኘች ለዶይቼ ቬሌ ተናግራለች። አብዛኛዎቹ ተመላሾች የመሥሪያ ቦታ እንዳልተሰጣቸው አመልክታ የተሰጣቸው ጥቂቶችም፣ ሰዋራና መሰረተ ልማት የሌለው ለሥራ የማመች እንደሆነ አስረድታለች።

ከቤሩት የተመለሰች ሌላ ወጣት በ2 ዓመታት የቤሩት ቆይታዋ ፆታዊ ትንኮሳን ጨምሮ ብዙ በደሎች ይደርስባት እንደነበር ገልፃለች፣ ወደ አገር ብትመለስም የተመቻቸ የስራ ሁኔታ እንዳልጠበቃት ነው የተናገረችው። ለመሥራት ምንም ችግር እንደሌለባቸው የሚናገሩት ተመላሾቹ፣ ከሁሉም ወገን እገዛ ያስፈልገናል ሲሉ ጠይቀዋል።
ብዙኃን መገናኛ ተቋማት፣ መንግስት ግብረሰናይ ድርጅቶች፣ የሥነ ልቦና ምሁራንና ሌሎችም ከጎናቸው እንዲቆሙላቸው ነው ያመለከቱት።

አረብ አገር ሄዶ መሥራት ገንዘብ የሚያስገኝ ቢሆንም በተለይ ኢትዮጵያውያን መረጃና ስልጠና ሳይወስዱ መሄድ እንደሌለባቸው ነው የኑሮ በሀገር ምክትል ሊቀመንበር ሁሉአገር የምትመክረው። ብዙዎች ቋንቋ፣ ሥራ፣ አጠቃላይ የሚሄዱበትን አገር ባህልና ወግ ሳያውቁ ከዚያም በላይ በሕገወጥ መንገድ ስለሚሄዱ ነው ጉዳትና እንግልት የሚደርስባቸው ብላለች ምክትል ሊቀመንበሯ።

Äthiopien | Shega Guade

የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሥራና ሥልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ አስሜ ብርሌው ከአረብ አገር ተመላሾችና ሌሎችም ቅድሚያ የሚያገኙ ሰዎች ሥራ ፈላጊ እስከሆኑ ድረስ ቅደሚያ ተሰጥቶ እንደሚስተናገዱና እንደሚታገዙ ገልጠዋል። በባህር ዳር ከተማ እስከ 10ሺህ ተመላሾች አሉ የሚለውን የማይቀበሉት አቶ አስሜ የሥራ እድል ይገኛል ከሚል እሳቤ ከሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የሚመጡ ብዙዎች እንደሆኑ አስረድተዋል።

ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ
 

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«በመንግሥት የተገባልን ቃል አልተጠበቀም»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከዩክሬን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ መጓጓዙ እና የመንግሥት ምላሽ

ከዩክሬን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ መጓጓዙ እና የመንግሥት ምላሽ 15.08.2022

በተባበሩት መንግሥታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስተነባሪነት ከዩክሬን ወደብ ለእርዳታ የሚውል ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ የሚያጓጉዝ መርከብ ቱርክ ኢስታንቡል ወደብ ላይ መድረሱ ተዘግቧል። የአሜሪካ የተራድኦ ድርጅት ዩ ኤስ ኤይድ የበላይ ኃላፊ በትዊተር የመርከቡን ለጉዞ መዘጋጀት አረጋግጠውነበር።መርከቡ የጫነው ስንዴ 23 ሺህ ሜትሪክ ቶን ነው ተብሏል።

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ከኦነግ አመራር ከእስር የተፈቱት በጠና ታመዋል 15.03.2022

በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ቃል አቀባይ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ባቴ ኡርጌሳ ከአንድ ዓመት እስር በኋላ ከእስር ቢለቀቁም በኅመም ላይ መሆናቸው ተገለጠ። አቶ ባቴ በቅርቡ ከሌሎች የታሰሩ ባልደረቦቻቸው ጋር የርሀብ አድማ አድርገውም እንደነበር ተገልጧል።

19.02.2022 This general view shows an Ethiopian national flag flying infront of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, Ethiopia, on February 19, 2022. - Ethiopia's massive hydro-electric dam project on a tributary of the Nile has raised regional tensions notably with Egypt, which depends on the huge river for 97 percent of its water supply. Government officials said the dam would begin producing electricity on Sunday, more than a decade since work first started. (Photo by Amanuel SILESHI / AFP) (Photo by AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images)

ግብጽ እና ሱዳን "በስምምነት ውጤት" ለሚያመጣ ድርድር እንዲዘጋጁ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ምኒስትር ጥሪ አቀረቡ 14.08.2022

የታላቁ የኅዳሴ ግድብ "ዩኒት 9" ተርባይን የተሳካ ፍተሻ እና ሙከራ ተጠናቆ 375 ሜጋ ዋት ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ "የታችኛው ተፋሰስ አገራት በድርድር እና በስምምነት ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ከልብ አምነው ለዚያ እንዲተጉ" ጥሪ አስተላልፈዋል። ግድቡ የሚያመነጨው ኃይል 750 ሜጋ ዋት ደርሷል