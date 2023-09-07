 አማራ ክልል አንፃራዊ ሠላም ሠፍኗል-ርዕሰ መስተዳድር | ኢትዮጵያ | DW | 07.09.2023

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ኢትዮጵያ

አማራ ክልል አንፃራዊ ሠላም ሠፍኗል-ርዕሰ መስተዳድር

ርዕሠ መስተዳድር አረጋ ከበደ የርዕሠ መስተዳድርነቱን ሥልጣን ከያዙ ወዲሕ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች የክልሉን የዞን ከተሞች በሙሉና አብዛኞቹን የወረዳ ከተሞችን ተቆጣጥረዋል

የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎች የርዕሰ መስተዳድሩን መግለጫ አልተቀበሉትም

 የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና የፋኖ ታጣቂ ኃይላት ሲዋጉባቸዉ በነበሩት በአብዛኖቹ የአማራ ክልል አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አስታወቁ።ርዕሠ መስተዳድር አረጋ ከበደ  የርዕሠ መስተዳድርነቱን ሥልጣን ከያዙ ወዲሕ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች የክልሉን የዞን ከተሞች በሙሉና አብዛኞቹን የወረዳ ከተሞችን ተቆጣጥረዋል። የተለያዩ ከተማ ነዋሪዎች ግን የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ አገልግሎት መጪያ ተቋማና መንገዶች ተዘግተዉ ሠላም ሠፍኗል ማለት አይቻልም ይላሉ።የአማራ ክልል ውጊያ ወቅታዊ መረጃ

ዓለምነዉ መኮንን 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

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የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎች የርዕሰ መስተዳድሩን መግለጫ አልተቀበሉትም

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአማራ ክልል ውጊያ ወቅታዊ መረጃ

የአማራ ክልል ውጊያ ወቅታዊ መረጃ 06.09.2023

በአማራ ክልል ሰሞኑን ብርቱ ውጊያ ሲደረግባቸው ከነበሩ አካባቢዎች መካከል በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋ ዳሞት መከላከያ መግባቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ ። በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ትናንት በከባድ ጦር መሣሪያ ጭምር የታገዘ ጦርነት ተጠናክሮ መቀጠሉን የየአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸው ነበር ።

የትግራይ ክልል ጊዚያዊ አስተዳደር ስለ አማራ ክልል ግጭት አቋሙን ያሳወቀበት ጋዜጣዊ መግለጫ

የትግራይ ክልል ጊዚያዊ አስተዳደር ስለ አማራ ክልል ግጭት አቋሙን ያሳወቀበት ጋዜጣዊ መግለጫ 14.08.2023

የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የአማራ ክልልን ግጭት "የፕሪቶርያውን ስምምነት የሚቃወሙ፣ ፅንፈኞች፣ ፀረ ሰላም ሐይሎች" የቀሰቀሱት ብሎታል። የፌደራሉ መንግስት እየወሰደው ያለውን እርምጃም እንደሚደግፍ አስታውቋል። በአማራ ክልል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር የሚዋጉ ኃይሎች በግጭቱ የህወሓት እጅ እንዳለበት አስምስለው መቅረባቸውንም አስተባብሏል።

በአማራ ክልል አዲስ ርዕሰ መስተዳድር ተሾመ

በአማራ ክልል አዲስ ርዕሰ መስተዳድር ተሾመ 25.08.2023

ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ አቶ አረጋ ከበደን አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሾሟል።ከለውጡ ወዲህ በሰው እጅ የተገደሉትን ዶ/ር አምባቸው መኮንንን ጨምሮ የአማራ ክልል የርዕሰ መስተዳድር ለውጥ ሲያደርግ የዛሬው ለ6ኛ ጊዜ ነው። ሌሎች ሹም ሽሮችንም ያካሄደው ጉባኤው ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።