አማራ ክልል ቱሪዝም እጅግ አሽቆልቁሏል

አማራ ክልል ቱሪዝም እጅግ አሽቆልቁሏልማክሰኞ፣ ጥር 7 2016
በአማራ ክልል በሰው ሠራሽና በተፈጥሮ ክስተቶች የክልሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴ በእጅጉ ማሽቆልቆሉን ነዋሪዎችና የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ጽ/ቤት ገለጡ ። በክልሉ ተደጋጋሚ ጦርነት ከመከሰቱ ቀደም ብሎ በ2010 ዓ.ም 210 ሺህ የወጪ ቱሪስች አማራ ክልልን የጎበኙት መሆኑ ተጠቅሷል ። በክልሉ በነበሩና ባሉ ችግሮች ምክንት በ2016 ዓ.ም ግማሽ ዓመት ክልሉን የጎበኙ የውጪ ጎብኝዎች ቁጥር ከ3ሺህ 500 ብዙም እንደማበልጡ ጽ/ቤቱ አመልክቷል ። ከዘርፉ የተገኘው ገቢም በእጅጉ ቀንሷል ተብሏል ።
በዓለም ደረጃ በተከሰተው የኮቪድ በሽታ ምክንት ተጎድቶ የነበረው የቱሪዝም እንቅስቃሴ ያገግማል ተብሎ ሲጠበቅ እንደገና በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ቱሪዝሙን ከድጥ ወደ ማጡ ከትቶት ቆይቷል፣ ከሐምሌ 2016 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ በአማራ ክልል የተፈጠረው የሰላም እጦት የባሰ ቱሪዝሙንና በአስጎብኝነት የተሰማሩ ወጣቶችን በከፍተኛ ሁኔታ እንደጎዳ አንድ በጎንደር ከተማ በአስጎብኝነት የተሰማሩ ነዋሪ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
ድምፃቸው እንዲቀየር የፈለጉ የላሊበላ ከተማ ነዋሪና አስጎብኝም በክልሉ የተከሰቱ ተደጋጋሚ ችግሮች በቱሪዝም እንዳስትሪው ላይ የፈጠሩትን ጫና አስረድተዋል፡፡ ለውጪ ጎብኝዎችን በተለያየ የትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ አስጎብኝዎች ያለሥራ መቀመጣቸውን ደግሞ አንድ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ነግሮናል፡፡
"... አሁን ቱሪስት የለም፣ ላሊበላ ሲከበር ቱሪስቶቹ ከላሊበላ ወደ ባህር ዳር፣ ከላሊበላ ወደ ጎንደር ይመጡ ነበር ። መንገዱ፣ የሰላሙ ሁኔታ ያን አላደረገም፣ አሁን ጥምቀት እየመጣ ነው፣ ግን እንቅስቃሴ የለም፣ ቤት ቁጭ ብለን ነው ያለነው፣ ያለው የቱሪዝም እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ የሞተ ነው፣ የምንሰጠው አገልግሎት ቱሪስቱን ወደ ገዳማት መውሰድና መመለስ፣ እንግዶቹን ከአየር ማረፊያ መቀበል፣ወደ ቱሪስት መዳራሻ መውስድ፣ ባለው ሁኔታ ግን አሁን ቱሪስትም አይመጣም ስራችንም ቆሟል፡፡ ቱሪስቶችን ወደ ጣና ገዳማት የሚወስዱ ወደ 150 ጀልባዎች ነበሩ፣ ወደ 80 ለቱሪዝም አገልግሎት የተዘጋጁ ተሸከርካሪዎች ነበሩ ሌሎችም፣ ይህ ሁሉ ሥራ አሁን አቁመዋል” ብለዋል።
አጠቃላይ በቱሪዝም እንቅስቀሳሴው ላይ ከፍተኛ መቀዛቀዝ እንደተፈጠረ ደግሞ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ጽ/ቤት ምክትል ኃላፊ ዶ/ር አየለ አናውጤ ዛሬ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፣ ለቱሪዝም ሰላም ቀዳሚው ጉዳይ መሆኑን የተናገሩት ዶ/ር አየለ፣ ተፅዕኖው በቱሪስት ቁጥር መቀነስና በገቢ ማሽቆልቆል ላይ ያለውን ጫና አብራርተዋል፡፡
" ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከመግባታችን በፊት የነበረው የቱሪስት ቁጥር ካለው እምቅ ሀብት አኳያ ዝቅተኛ ነው ቢባልም ጥሩ የሚባል ነበር፣ ከጦርነቱ በኋላ ባሉት ጊዜዎች ግን ቁጥሩ ከዓመት ዓመት እየቀነሰ ነው የመጣው፣ ከጦርነቱ በፊት በዓመት እስከ 270ሺህ የውጪ ቱሪስት አማራ ክልልን ይጎበኝ ነበር፣ እስከ 2 ቢሊዮን የሚጠጋ ብርም ከዘርፉ ይገኝ ነበር፣ ወደ 2016 ዓ ም ስንመጣ በ2016 ዓም ግማሽ ዓመት 84ሺህ የዉጪ ጎብኚ ወደ ክልሉ ይመጣል ተብሎ ታቅዶ ነበር፣ ግን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንት ባለፉት 6 ወራት 10ሺህ 500 ያህል ብቻ ናቸው ወደ ክልሉ የመጡ የውጪ አገር ቱሪስቶች፡፡ በገቢ ደረጃ 238 ሚሊዮን ብር ነበር በግማሽ ዓመቱ የታቀደው፣ በግማሽ ዓመቱ ከውጪ አገር ጎብኝዎች የተገኘው ገቢ ግን ከ40 ሚሊዮን ብር የበለጠ አይደለም፡፡” ብለዋል፡፡
እንደ ዶ/ር አየለ ባለፉት 6 ወራት 11 ሚሊዮን የአገር ውስጥ ጎብኝዎች የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻዎችን ይጎበኛሉ ተብሎ ታቅዶ የነበረ ሲሆን 4 ሚሊዮን ያህል የአገር ውስጥ ጎብኝዎች ወደ ቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች መድረሳቸውን አመልክተዋ፡፡ ከአገር ውስጥ ጎብኝዎች በ6 ወሩ ወደ 8 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ የነበረ ሲሆን አፈፃፀሙ ግን 1.6 ሚሊዮን ብር ባቻ ነው ብለዋል፡፡ ከጦርነቱ በፊት ከአገር ውስጥ ጎብኝዎች ብጫ በዓመት እስከ 5 ቢሊዮን ብር ይሰበሰብ እንደነበርም ኃላፊው በመግለጫቸው አመልክተዋል፡፡
በርካታ ወጣቶች በአስጎብኝነትና ተያያዥ ሥራዎች ተሰማርተው እንደነበር ኃላፊው አመልክተው መልሶ ለማደራጀት እንቅስቃሴ እየተደረገ ባለበት ወቅት በክልሉ ተፈጠረው የሰላም እጦት ስራዎችን እንዳናከናውን አድርጎናል ብለዋል፡፡
"በማህበር ተደራጅተው፣ አንዳንዶቹ የማህበረሰብ ኢኮ ቱሪዝም አቋቁመው፣ ሎጂዎችንም ገንብተው፣ እየሰሩ የነበሩ ነበሩ በብዙ ቦታዎች በጎብኝ እጦት ምክንያት ተበትነው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ አንዳንዶቹ የሚሰሩባቸው ኢኮ-ሎጂዎች በጦርነት ምክንያት ፈርሶባቸው ሥራ ያቆሙ ናቸው፣ አንዳንዶቹ እስከ ስደት ደረጃ የደረሱ እንዳሉ መረጃዎች አሉን፡፡”
አንፃራዊ ሰላም እየተገኘ ሲመጣ በጦርነት የተጎዱ ቅርሶችን መልሶ የመጠገን፣ የተበታተኑ አስጎብኝዎችን የማሰባሰብና እንቅስቃሴያቸው የተጓደለ የቱሪስት መዳረሻ ሆቴሎችን መሰረተ ልማት መልሶ የማደራጀት ስራ ቅድሚያ ተሰጥቶ የሚሰራ እንደሚሆንም ዶ/ር አየለ ገልጠዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
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