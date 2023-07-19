 አሁናዊው የአኽሱም ከተማ የኤኮኖሚ እና የቱሪዝም ይዞታ | ባህል | DW | 19.07.2023

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ባህል

አሁናዊው የአኽሱም ከተማ የኤኮኖሚ እና የቱሪዝም ይዞታ

ከዓመታት በፊት የጥንታዊ ስልጣኔ ማዕከልዋ አክሱምን ለመጓብኘት በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ቱሪስቶች ወደ ከተማዋ ይጎርፉ የነበረ ሲሆን፥ አስቀድሞ በኮረና ቫይረስ ወረርሺኝ ስጋት ቀጥሎ በጦርነቱ ምክንያት ግን የአኽሱም የቱሪዝም እንቅስቃሴ ተስተጓጉሏል።

አሁናዊው የአኽሱም ከተማ የኤኮኖሚ እና የቱሪዝም ይዞታ


በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የምትገኘው ጥንታዊቷ አኽሱም ከተማ፣ በተለይም በታሪካዊ እና ባህላዊ መስህቦችዋ ትታወቃለች። ከዓመታት በፊት የጥንታዊ ስልጣኔ ማዕከልዋ አክሱምን ለመጓብኘት በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ቱሪስቶች ወደ ከተማዋ ይጎርፉ የነበረ ሲሆን፥ አስቀድሞ በኮረና ቫይረስ ወረርሺኝ ስጋት ቀጥሎ በጦርነቱ ምክንያት ግን የአኽሱም የቱሪዝም እንቅስቃሴ ተስተጓጉሏል። 

በአብዛኛው በቱሪዝም ጋር በተገናኙ ሥራዎች የሚተዳደሩ በከተማዋ ያሉ ነዋሪዎች ያለፉት ዓመታት ከፍተኛ የኢኮኖሚ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ይገልጻሉ። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የተወሰነ እንቅስቃሴ እየታየ ቢሆንም አሁንም ለውጡ አዝጋሚ መሆኑ የአኽሱም ከተማ ነዋሪዎች አሳስቧቸዋል። የአክሱም የቱሪዝም እንቅስቃሴ እንዲመለስ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰበት የከተማዋ አውሮፕላን ማረፍያ እንዲጠገን እና ዳግም ሥራ እንዲጀምር መንግሥትን ይጠይቃሉ። 

Äthiopien, Tigray | Historische Stadt Axum

አክሱም ከተማ


የበርካታ ቱሪስቶች መዳረሻ የሆነችው አኽሱም፣ ባለፉት ሁለት ዓመታት በነበረው ጦርነት ከፍተኛ ውድመት ከደረሰባቸው አካባቢዎች መካከል ናት። ከጦርነቱ በፊት በነበረ ቁጥራዊ መረጃ በዓመት በአማካኝ እስከ 25 ሺህ የሚደርሱ የውጭ ሃገራት ጎቦኚዎች ጨምሮ ሌሎች በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ የሀገር ውስጥ ቱሪስቶች የአኽሱምን ታሪካዊ እና ሃይማኖታዊ ይዘት ለመመልከት ወደ ከተማዋ ይመጡ እንደነበረ የከተማዋ አስተዳደር ይገልጻል። አስቀድሞ በኮረና ቫይረስ ወረርሺኝ ስጋት፣ ቀጥሎ በጦርነቱ ምክንያት ግን ይህ የጎብኚዎች ፍሰት ተደናቅፎ የነዋሪዎች የገቢ ምንጭ ደርቆ እንደቆየ ይገለፃል። 
ዘርአብሩክ ኃይለ በአኽሱም ሐውልቶች አከባቢ ፎቶ በመንሳት ሥራ ላይ ተሰማርቶ የሚተዳደር ወጣት ሲሆን ባለፉት ሦስት ዓመታት በነበረው ሁኔታ ከሥራ ውጭ ሆኖ፣ ገቢ አጥቶ ለችግር ተዳርጎ መቆየቱ ይገልጻል። ዘርአብሩክ እንደሚለው ከጦርነቱ መቆም በኋላ ባለው ጊዜ የአኽሱም የቀድሞ እንቅስቃሴ ተመልሷል ማለት ባይቻልም፣ የተወሰነ ጎብኚ መምጣት መጀመሩ በራሱ ተስፋ ሰጪ ይለዋል።

Äthiopien, Tigray | Historische Stadt Axum

አክሱም ከተማ

በባህላዊ መንገድ ቡና በማዘጋጀት የምታቀርበው አሰፉ ፍስሃ በበኩልዋ ፥ ጦርነቱ አኽሱም ላይ ከፍተኛ ችግር መፍጠሩ፣ አሁንም ማሕበራዊ ችግሮች መቀጠላቸው ያነሳችልን ሲሆን፥ ይሁንና ከደም አፋሳሹ ጦርነት በኋላ አንፃራዊ ሰላም መስፈኑ መልካም አጋጣሚ ትለዋለች። 
በጦርነቱ ምክንያት በአኽሱም የነበረው የአውሮፕላን ማረፍያ በከፍተኛ መጠን የተገለፀ ውድመት ደርሶበት ከስራ ውጭ ሆኖ ይገኛል። የከተማዋ ነዋሪዎች የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ ጨምሮ ሌሎች መሠረት ልማቶች ተጠግነው፣ አስተማማኝ ሰላም ሰፍኖ፣ የነበረው የቱሪስት ፍሰት ሊቀጥል ተስፋ ያደርጋሉ።
 

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር 

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