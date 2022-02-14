 ኔቶ በምሥራቅ አውሮፓ የመከላከላ ኃይሉን እንደሚያጠናክር ገለጸ | ፖለቲካ | DW | 24.02.2022

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ፖለቲካ

ኔቶ በምሥራቅ አውሮፓ የመከላከላ ኃይሉን እንደሚያጠናክር ገለጸ

የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ኔቶ ዛሬ ካደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በኋላ ዩክሬን እና ሩሲያ በሚዋሰኑበት ምሥራቃዊ ግዛት የምድር፣ የባህር እና የአየር ኃይሉን ለማጠናከር መወሰኑን አስታውቋል። ቱርክ የሩሲያን እርምጃ "ኢ-ፍትኃዊ እና ሕገ-ወጥ" ስትለው ፈረንሳይ ለዩክሬን የምትሰጠውን እገዛ ለማጠናከር ቃል ገብታለች

Ukraine russischer Militäreinsatz in Ostukraine | Tschuhujiw

የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ኔቶ ዛሬ ሐሙስ ካደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በኋላ ዩክሬን እና ሩሲያ በሚዋሰኑበት ምሥራቃዊ ግዛት የምድር፣ የባህር እና የአየር ኃይሉን ለማጠናከር መወሰኑን አስታወቀ። 

የኔቶ አምባሳደሮች ባወጡት መግለጫ "በጥምረቱ ምሥራቃዊ ክፍል ተጨማሪ የምድር፣ የአየር እና የባህር መከላከያ ኃይል ልናሰማራ ነው" ብለዋል። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልተንበርግ በምሥራቃዊ አውሮፓ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን የመከላከያ ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ መወሰኑን ለጋዜጠኞች አረጋግጠዋል።

የድርጅቱ አባላት የሆኑት የምስራቅ አዉሮጳ ሐገራት ኢስቶኒያ፣ ላቲቪያ፣ ሉቱኒያ እና ፖላንድ የሰሜን  የግዛት አንድነት፣ የፖለቲካ ነጻነት ወይም ጸጥታ አደጋ ውስጥ ሲወድቅ ሌላ ስብስባ እንዲጠራ ጠይቀዋል። ለግጭቱ ቅርበት ካላቸው አገራት አንዷ የሆነችው ሉቱኒያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጋለች።

የሩሲያ ወታደራዊ ሔሊኮፕተሮች በዛሬው ዕለት ከኪየቭ ከተማ አቅራቢያ የሚገኝ ጎስቶሜል የተባለ የጦር ሰፈር ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን የዩክሬን ባለሥልጣናት እንደተናገሩ ሬውተርስ ዘግቧል። ባለሥልጣናቱ እንዳሉት ከሩሲያ ሔሊኮፕተሮች መካከል ሶስቱን ዩክሬን መትታ ጥላለች። 

Symbolbild NATO

የኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልተንበርግ በምሥራቃዊ አውሮፓ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን የመከላከያ ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ መወሰኑን ለጋዜጠኞች አረጋግጠዋል።

የዩክሬን የድንበር ጥበቃ ባለሥልጣናት የሩሲያ ጦር ኪየቭ የተባለውን የዩክሬን ግዛት እና ዚይቶምይር የተባለውን ግዛት አገሪቱ ከቤላሩስ ከምትዋሰንበት ድንበር ጥሰው ለመግባት መሞከራቸውን ገልጸዋል። 

የኪየቭ ከተማ ከንቲባ ቪታሊ ክሊትሽኮ ዓለም ከዩክሬን ጎን እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። የቀድሞው ቦክሰኛ "በጦርነት ውስጥ ነን። ለአገራችን እየተዋጋን ነው። ነገር ግን የመላውን ዓለም እርዳታ እንፈልጋለን። በሩሲያ ላይ ጠንካራ ማዕቀብ መጣል አለበት" ብለዋል። በኪየቭ ከተማ ያለው ሁኔታ በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ቢሆንም ከንቲባው በነዋሪዎች ዘንድ ሥጋት መኖሩን ግን አልሸሸጉም።

Ukraine russischer Militäreinsatz in Ostukraine | Kiew

በኪየቭ ከተማ ያለው ሁኔታ በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ቢሆንም ከንቲባው በነዋሪዎች ዘንድ ሥጋት መኖሩን ግን አልሸሸጉም።

ፈረንሳይ ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ እንደምታጠናክር አስታውቃለች። ፕሬዝደንት ኤማኑዌል ማክሮ "ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦርነት ካወጀች በኋላ" የፈረንሳይ የመከላከያ ምክር ቤትን መሰብሰባቸውን የኤሊዜ ቤተ-መንግሥት አስታውቋል።  የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር "ጦርነትን መምረጥ አስከፊ የዓለም አቀፍ ሕግ ጥሰት ነው። ግዙፍ እና ከባድ ዋጋ በፍጥነት ያስከፍላል" ብለዋል። 

ቱርክ "ኢ-ፍትኃዊ እና ሕገ-ወጥ" ያለችው ሩሲያ የጀመረችውን ወታደራዊ እርምጃ በአፋጣኝ እንዲቆም ጥሪ አቅርባለች። የቱርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ "ወታደራዊ ተልዕኮው ተቀባይነት የሌለው ነው ብለን እናምናለን" ያለ ሲሆን "የሩሲያ ፌዴሬሽን ይኸን ኢ-ፍትኃዊ እና ሕገ-ወጥ እርምጃ በአፋጣኝ እንድታቆም ጥሪ" አቅርቧል።

ሩሲያ በቱርክ ጎረቤት ዩክሬን ላይ ጥቃት ከከፈተች በኋላ ፕሬዝደንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን በዋና ከተማዋ አንካራ የጸጥታ ስብሰባ አካሒደዋል። የሩሲያ እርምጃ "የዓለም አቀፍ ሕግ ጥሰት" ነው ከሚል ድምዳሜ የደረሰው ስብሰባ "ተቀባይነት የለውም" ማለቱን የፕሬዝደንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።

ይኸ ኩነት በፍጥነት የሚቀያየር ነው። ዶይቼ ቬለ ጉዳዩን በመከታተል አዳዲስ ዘገባዎችን ያቀርባል። ከምሽቱ አንድ ሰዓት የሚጀምረው የራዲዮ ሥርጭት በዚሁ ጉዳዮች ላይ ዘገባዎች ይኖሩታል።

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ዩክሬን-ሩሲያ ድንበር ሰላም የለም፣ጦርነትም 14.02.2022

የዩናይትድ ስቴትስ መገናኛ ዘዴዎች የሐገሪቱን የስለላ ተቋማት ጠቅሰዉ እንደዘገቡት ደግሞ ሩሲያ በመጪዉ ሮብ ዩክሬንን ለመዉረር ተዘጋጅታለች።የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ጆን ኪርኬይ ዘገባዉን አልረጋገጡም፣ አላስተባበሉምም።

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የዋሽግተን-ብራስልስ ፖለቲከኞች ደጋፊዎቻቸዉን ለኪየቭ ቤተ-መንግስት ባበቁ በወራት እድሜ ግን ሩሲያ ስልታዊቱን፣ ታሪካዊቱን፣ የዩክሬን ግዛት ክሪሚያን ከኪየቭ እጅ በኃይ መንጭቃ ስትወሰድ የዋሽግተን-ብራስልስ ተሻራኪዎች ከቃላት ዉግዘት፣ ፉከራ፣ ምናልባት ከምጣኔ ሐብት ማዕቀብ በላይ ለዩክሬን የተከሩት ነገር የለም።