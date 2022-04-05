ኔቶና አውሮጳ ኅብረት ስለ ዩክሬን ጦርነት መከረ

የአውሮጳ ኅብረትና የስሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድድርጅት ኔቶ ሚኒስትሮች ለሁለት ቀናት ባደረጉት ስብሰባ ሩስያ ላይ ዳግም ማዕቀብ በመጣል ለዩክሬን ርዳታ ለማጠናከር ወስነዋል። ኅብረቱ እና ኔቶ በስብሰባቸው ሩሲያ የጦር ወንጀል የፈጸመች መሆኗን አረጋግጠናል ብለዋል።
የአውሮጳ ኅብረትና የስሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድድርጅት ኔቶ ሚኒስትሮች ለሁለት ቀናት ባደረጉት ስብሰባ ሩስያ ላይ ዳግም ማዕቀብ በመጣል ለዩክሬን ርዳታ ለማጠናከር ወስነዋል። ኅብረቱ እና ኔቶ በስብሰባቸው ሩሲያ የጦር ወንጀል የፈጸመች መሆኗን አረጋግጠናል ብለዋል። የሩስያ ወታደሮች ትጥቅ ፈትተው ጦርነቱን ካቁሙና የጦርነቱን ቦታ ለቀው ከወጡ ኅብረቱ ጥገንነት እንደሚሰጣቸውም ገልጧል። ዛሬ 43ኛ ቀኑን የያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩትን ገድሎ በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ለስደት ዳርጓል። የብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሤ ስብሰባውን ተከታትሎ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል።
የአውሮጳ ኅብረትና የስሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድድርጅት ኔቶ ሚኒስትሮች፤ ከትናንት ጀምሮ እዚህ ብራስልስ በየግላቸው ተሰብሰበው ለዩክሬን የርዳታ፤ በሩሲያ ላይ ደግሞ የማዕቀብ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። ዛሬ 43ኛ ቀኑን የያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩትን ገድሎ በሚሊዮን የሚቆጠርትን ማሰደድ ማፈናቀሉ የሚታወቅ ሲሆን፤ በተለይ ባለፉት ቀናት የሩሲያ ወታደሮች ይዘዋቸው በነበሩት ቡቻና ሌሎች በኬየቭ አካባቢ የሚገኙ ከተሞች አደብባባዮችና መንገዶች ላይ የታዩ የሰዎች ሪሳዎችና የጅምላ መቃብሮች፤ ሩሲያን ለበለጠ ውግዘትና ተጨማሪ ማቀብ ዳርጓታል።
የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ሚስተር ቮሎድሚየር ዘለንስኪ የተፈጸሙ ግድያዎችንና የጅምላ መቃብሮችን ዋቢ በማድረግ አለም ሁሉ ሩሲያን እንዲያወግዝ የሚያደርጉትን ጥሪ አጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን፤ አሜሪካና ብርታኒያ ፈጥነው ተጨማሪ የማቀብ ውሳኔዎችን ማስተላለፋቸው ታውቋል። የአውሮጳ ካውንስል ፕሬዝዳንት ሚስተር ቻርለስ ሚሸል ትናንት በስታራስቡርግ ለአውሮጳ ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር። በቡቻና ሌሎች የዩክሬን ከተሞች የታዩት የሰዎች ሬሳዎችና የተገኙት የጅምላ መቃብችሮች፤ ሩሲያ የጦር ወንጀል የፈጸመች መሆኗን የሚያረጋጥ ነው በማለት፤ የአውሮፓ ህብረት ወንጀለጆችን ለፍርድ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት ሁሉ የበኩሉን እንደሚይያርግ አስታውቀዋል። ሚስተር ሚሸል ከዚህ ወንጀል የሩሲያ ወታደሮች እራሳቸውን እንዲያገሉም መልዕክት አስተላለፈዋል፤ «ለሩሲያ ወታደሮች አንድ መልክት አለኝ። የዩክሬን ወንድሞቻችሁንና እህቶቻችሁን ላለመገደልና ወንጀለኛ ላለመሆን ከፈለጋችሁ፤ ትጥቃችሁን ፍቱ፤ ጦርነቱን አቁሙና የጦርነቱን ቦታ ለቃችሁ ውጡ» በማለት ይህን ለሚያደርጉ ህብረቱ የፖለቲካ ጥገኝነት የሚሰጥ መሆኑን ዐስታውቀዋል።
አምስተኛውና ጠንካራ የተባለው የአውሮጳ ህብረት ማዕቀብም በሩሲይ ላይ የሚጣል መሆኑን የኮሚሽኑ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ቮንዴርለየን አስታውቀዋል። የዚህን ማዕቀብ ይዘት ሲያስረዱም፤ አምስተኛው ማዕቀብ ስድስት መሰረታዊ የሩሲያ ኢኮኖሚ ምሰሰሶዎች ላይ ያተኩራል። አንደኛው በአመት አራት ቢሊዮን ኢሮ ገቢ በሚያስገኘው የሩሲያ ከሰል ላይ የተጣለ እገዳ ነው፡ ሁለተኛው በዋናዎቹ ባንኮች ላይ ያነጣጠረ ነው፤ ሶስተኛው የሩሲያ መርከቦችና ጀልባዎች በህብረቱ አባል አገሮች ወደቦች ላይ እንዳይገለገሉ የሚያገደው ነው በማለት በቴክኖሎጂ ምርቶች ላይ የተጣሉ እገዳዎችና የሩሲያ ኩባያዎች በህብረቱ ኮንትራቶችና ማንኛውም አይነት ውድድር እንዳይሳትፉ የሚያግደው ውሳኔም በበዚህኛው ዙር ማዕቀብ የሚካተቱ ናቸው ብለዋል ።
ሆኖም ግን ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ አጥብቀው የሚጠይቁት የሩሲይ ነዳጅ ዘይትና ጋዝ ማዕቀብ ለግዜው በህብረቱ የማዕቀብ ዘርዝር ውስጥ እንዳልተካተተ ነው የሚታወቀው። የህብረቱ አገሮች በነዳጅና ጋዝ ምርቶች ላይ በሚጣል ማዕቀብ ስምምነት እንደሌላቸው ይታወቃል። ጀርመን በእነዚህ ምርቶች ላይ አሁኑኑ ማዕቀብ መጣል የማይታሰብ መሆኑ የገለጸች ሲሆን፤ ሀንጋሪም በሩሲያ የነዳጅ ዘይትና ጋዝ ላይ የሚደረገን ማዕቀብ በምንም አይነት እንደማትቀብል በግልጽ ዐስታውቃለች።
የሲሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል አገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም በቡቻና ለሎች የኪየቭ አካባቢ ክተሞች ተፈጸመ የተባለውን ግድያና ኢሰባዊ ድርጊት ተክትሎ የጦርነቱን ሁኒታ ለመገምገምና ተጨማሪ ርዳታ ለማድረግ እዚህ ብራስልስ በሚገኘው ዋናው ጽሕፈት ቤት ያደርጉትን የሁለት ቀናት ስብሰባም አጠናቀዋል። ሩሲያ ሰራዊቷን ከኪየቭ አካባቢ በማሰወጣት በምስራቅና ደቡባዊ ዩክሬን እያሰባሰበች ያለችበትን ሁኒታ በመርመርም በቀጣይ ኔቶ ሊያደርግና ሊረዳ የሚችልባቸውን መስኮች ለይቷል ተብሏል።
የኔቶ ዋና ጸሀፊ ሚስተር ያን ስቶልቴንበርግ በሰጡት መግለጫ የሩሲያን ወታደራዊ እንቅስቃሴና የፒረዝዳንት ፑቲንን ፍላጎት በውል በመረዳት የኔቶ አባል አገሮች ለዩክሬን በቀጣይና በተከታታይ ሊሰጡ በሚችሉት እርዳታ ላይ ውሳኔዎችን ማሳልፋቸውን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት ፑቲን ዩክሬንን የመቆጣጠር ህልማቸውንና የየዓለምን ስራት ዳግም ለመጻፍ ያላቸውን ፍላጎት የቀየሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ምንም አይነት ፍንጭ የለም በማለት ለረጅም ግዜ ትግል መዘጋጀት የሚገባ መሆኑን ዐስታውቀዋል።
ሩሲያ ግን ፈጽማለች የተባለውን ወንጀል በማስተባበል በቡቻና አካባቢው በሩሲያ ወታደሮች ተፈጸሙ የተባሉት ወንጀሎች በዩክሬን መንግስት የተቀነበበሩ ናቸው በማለት ይህም በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጣል ታስቦ የተደረገ ነው ብላለች።
ገበያው ንጉሤ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ