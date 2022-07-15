 ″ናፍቆት የድሬደዋ ሳምንት″ | ኢትዮጵያ | DW | 22.07.2022

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ኢትዮጵያ

"ናፍቆት የድሬደዋ ሳምንት"

ናፍቆት የድሬደዋ ሳምንት" መርሀ ግብር ዋና አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ ሳራ ሀሰን የዝግጅቱ ዋና ኃላማ ለትውልድ ከተማችን "ብድር መክፈል" ነው ሲሉ ገልፀዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:37

"ናፍቆት የድሬደዋ ሳምንት"

በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆች እና ወዳጆች በከተማቸው መፃዒ ሁኔታ ላይ ተሰባስበው የሚወያዩበት መርሀ ግብር በከተማዋ እየተካሄደ ይገኛል። "ናፍቆት የድሬደዋ ሳምንት" በሚል ስያሜ በተዘጋጀው መርሀ ግብር የድሬደዋን የቀደመ የፍቅር እና በጋራ የመኖር ማህበራዊ እሴት ጨምሮ ኢኮኖሚያዊ እድገቷን መመለስ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙርያ ምክክር ተደርጓል። ለሳምንት በሚቆየው መርሀ ግብር የተለያዩ ደማቅ ዝግጅቶች በመከናወን ላይ ናቸው።

"ናፍቆት የድሬደዋ ሳምንት" መርሀ ግብር ዋና አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ ሳራ ሀሰን የዝግጅቱ ዋና ኃላማ ለትውልድ ከተማችን "ብድር መክፈል" ነው ሲሉ ገልፀዋል።

Äthiopien Treffen der Diasporas und Einwohner von Diredawa

አስተባባሪዋ በውጭ እና በሀገር ውስጥ የሚገኙ የከተማዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ከመስተዳድሩ ጋር ያዘጋጁት ዝግጅት የሰመረ መሆኑን አብነት በማንሳት አስረድተዋል።

ያለፉት አስርት ዓመታት ለድሬደዋ እድገት ጥሩ እንዳልነበሩ ያነሱት የድሬደዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁሀር በመርሀ ግብሩ የተካሄደው ውይይት አሁን ላይ ብሩህ ተስፋ አሳይቷል ባሉት ጅምር የለውጥ ጉዞ ላይ ግንዛቤ እንደሚፈጥር ጠቁመዋል።  ከንቲባው የከተማዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ከተማዋን በመለወጥ ተግባር በመሳተፍ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።

በከተማዋ እየተካሄደ ባለው ናፍቆት የድሬደዋ ሳምንት መርሀግብር  ላይ የተገኙ የከተማዋ ተወላጆች እና ወዳጆች የህክምና ቁሳቁስ እንዲሁም ለተለያዩ ማህበራዊ ዘርፍ ተግባራት የሚውል የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። በዝግጅቱ በውጭ እና በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ተገኝተዋል።

መሳይ ተክሉ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሄር

ነጋሽ መሐመድ

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