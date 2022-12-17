 ኒዮርክ-ብርድና በረዶ ከ50 በላይ ሰዎችን ገደለ | ዓለም | DW | 27.12.2022

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ዓለም

ኒዮርክ-ብርድና በረዶ ከ50 በላይ ሰዎችን ገደለ

የተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶችን የመታዉ ቅዝቃዜና የበረዶ ክምር 55 ሰዎች መግደሉን የሐገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁ። ከሟቾቹ ግማሽ ያሕሉ የኒዮርክ ግዛት ነዋሪዎች ወይም ጎብኚዎች ናቸዉ። ካለፈዉ ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ የጣለዉ በረዶ አንዳድ ግዛቶች ዉስጥ መኪኖችን፣ አዉቶብሶችን፣መኖሪያ ቤቶችን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ዉጧል።

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የተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶችን የመታዉ ቅዝቃዜና የበረዶ ክምር 55 ሰዎች መግደሉን የሐገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁ። ከሟቾቹ ግማሽ ያሕሉ የኒዮርክ ግዛት ነዋሪዎች ወይም ጎብኚዎች ናቸዉ። ካለፈዉ ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ የጣለዉ በረዶ አንዳድ ግዛቶች ዉስጥ መኪኖችን፣ አዉቶብሶችን፣መኖሪያ ቤቶችን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ዉጧል። የአዉሮፕላን በረራዎችን፣የአዉቶብስና የመኪና ጉዞዎችን አዉኳል።የኤሌክትሪክና የማሞቂያ ጋዝ መተላለፊያ መስመሮች በመዘጋታቸዉ በሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝብ በቅዝቃዜ ሲሰቃይ ነበር።ከትናንት ጀምሮ በአብዛኞቹ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠግኖ አገልግሎት እየሰጡ ነዉ።ቅዝቃዜዉም ቀንሷል። ይሁንና የኒዮርክ ግዛት በተለይም ዩናይትድ ስቴትስን ከካናዳ ጋር በሚያዋስነዉ አካባቢ ዛሬም ተጨማሪ በረዶ እየጣለ ነዉ። ፕሬዝደንት ጆ ባይደን መንግስታቸዉ ጉዳት ለደረሰባቸዉ አካባቢዎች ርዳታ እንደሚሰጥ አስታዉቀዋል።

 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

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