ኒዠር ድንበሯን ከፈተች

ቡድኑ መፈንቅለ መንግስቱን ከፈጸመ ሳምንት በኋላ ከማሊ ፣ ቡርኪና ፋሶ ፣ አልጄሪያ ፣ ሊቢያ እና ቻድ ጋር ያለውን ድንበር መልሶ መክፈቱን ቃል አቃባዩ ትንናት ምሽት በመንግስታዊ ቴሌቪዥን ገልጿል
በኒዤር በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ሁንታ ከአምስት አጎራባች ሀገራት ጋር ያለውን የየብስ እና የአየር ድንበር መክፈቱን ዐስታወቀ። ወታደራዊ ሁንታው ከምዕራብ አፍሪቃ የኤኮኖሚ ማሕበረሰብ ኤኮዋስ ጋር የነገሰው ውጥረት ግን ቀጥሏል። ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙምን አስወግዶ ወታደራዊ አስተዳደር ያወጀው ቡድኑ መፈንቅለ መንግስቱን ከፈጸመ ሳምንት በኋላ ከማሊ ፣ ቡርኪና ፋሶ ፣ አልጄሪያ ፣ ሊቢያ እና ቻድ ጋር ያለውን ድንበር መልሶ መክፈቱን ቃል አቃባዩ ትንናት ምሽት በመንግስታዊ ቴሌቪዥን ገልጿል። በተጨማሪም ለስምንት ክልሎች አስተዳዳሪዎች ሾሟል። የምዕራብ አፍሪቃ የኤኮኖሚ ማሕበረሰብ ኤኮዋስ ባለፈው እሁድ በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡት ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም ከእስር ተለቀው በሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ መንበረ ስልጣናቸው እንዲመለሱ ጠይቋል። ይህ ካልሆነ ግን የኃይል አማራጭን ጨምሮ አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ማኅበረሰቡ አስጠንቅቋል። የማህበረሰቡን ማስጠንቀቂያ ተከትሎ በወታደራዊ ዩንታው እና በኤኮዋስ መካከል ውጥረት ነግሷል። የኤኮዋስ አባል ሃገራት የሆኑት ቤኒን እና ናይጄሪያም ድንበራቸውን ዝግ እንዳደረጉ ነው። በጉዳዩ ላይ ናይጄሪያ ውስጥ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ስብሰባ ዛሬ የጀመሩት የኤኮዋስ አባል ሀገራት ከኒጀር በተጨማሪ በቡርኪና ፋሶ እና ማሊ ጉዳይ ላይ ይወያያሉ።
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ