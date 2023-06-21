ነጋሪ፤ ፅሁፍን ወደ ድምፅ የሚቀይረው ዲጅታል መድረክ

ቢቲ ኔት ቴክኖሎጂ ሶሉሽን /BTnet Technology Solutions/ በተባለው ሀገር በቀል ጀማሪ የቴክኖሎጂ ኩባንያ የተሰራው ይህ ዲጅታል መድረክ፤በሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ የተመሰረተ ሲሆን የአማርኛ ጽሁፍን ወደ ድምፅ ለመቀየር የሚያስችል ነው።
ቢቲ ኔት ቴክኖሎጂ ሶሉሽን /BTnet Technology Solutions/ የተባለው ሀገር በቀል ጀማሪ የቴክኖሎጂ ኩባንያ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በማበልጸግ ለአገልግሎት የሚያበቃ ሀገር በቀል ድርጅት ነው።ድርጅቱ ከሁለት ዓመት በፊት ደጋፊ የሚል ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታ ማሰባሰቢያ የሚያገለግል ዲጅታል መድረክ ለአገልግሎት ያቀረበ ሲሆን፤ የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ቢኒያም ነገሱ እንደሚሉት በቅርቡ ደግሞ ነጋሪ የሚባል ዲጅታል መድረክ ለአገልግሎት አብቅቷል።በሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ የተመሰረተው ይህ ዲጅታል መድረክ የአማርኛ ጽሁፍን ወደ ድምፅ ለመቀየር የሚያስችል ነው።
ያለፈው መጋቢት ወር 2015 ዓ/ም ለአገልግሎት የቀረበው ይህ ዲጅታል መድረክ በእነዚህ አራት ወራት ውስጥ በሺህ የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች ማፍራቱን እና ጥሩ ግብረመልስ መገኘቱን ተናግረዋል።
ነጋሪ፤ በአሁኑ ወቅት በድረ ገፅ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጥ ዲጅታል መድረክ ሲሆን፤ለወደፊቱ ግን በተንቀሳቃሽ ስልክ በመተግበሪያ መልክ የሚቀርብ መሆኑን ሃላፊው ገልፀዋል።ዲጅታል መድረኩ ከ130 በላይ ቋንቋዎችን የማስተናገድ አቅም አለው የሚሉት ሀላፊው፤ ለዚህም ማይክሮሶፍት የተባለው ግዙፉ የቴክኖሎጅ ኩባንያ ትልቅ እገዛ አድርጓል።
«በአርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ የታገዘው ይህ ፅሁፍን ወደ ድምጽ የሚቀይረው ቴክኖሎጂ ከ135 በላይ ቋንቋዎችን ወደ ድምጽ መቀየር የሚችል ነው።ትክክለና የሰው ድምፅ የማስመሰል አቅም ያለው ነው።ይህ የሆነው እና ተስተካክሎ ይህንን ስራ እንዲሰራ የአርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ እገዛ አለበት።በተለይ የማይክሮሶፍት ካምፓኒ በዚህ ላይ ትልቁን ስራ እየሰራ የሚገኝ ድርጅት ነው።የእነሱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች እነዚህን ከ135 በላይ ቋንቋዎችን በቀላሉ ወደ ድምፅ ለመቀየር እገዛ ይደርጉልናል።»በማለት ገልፀዋል።ስለዚህ አገልግሎቱን ማግኘት የሚፈልግ ሰው Negari.et ብሎ ቢፈልግ በበይነመረብ አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችል አብራርተዋል።
ምንም እንኳ ዲጅታል መድረኩ በርካታ ቋንቋዎችን በቀላሉ ወደ ድምፅ የመቀየር አቅም ያለው ቢሆንም ለጊዜው የሚሰጠው አገልግሎት በአማርኛ ቋንቋ ብቻ የተወሰነ ነው ይላሉ። ለወደፊቱ ግን ከማይክሮሶፍት ኩባንያ ጋር በመነጋገር ሌሎች ሀገር በቀል ቋንቋዎችን ወደ ዲጅታል መድረኩ የማምጣት ዕቅድ አላቸው።
ጽሑፍን ወደ ንግግር የመቀየር ቴክኖሎጂ ዲጂታል ይዘቶችን ለተጠቃሚዎች ይበልጥ ተደራሽ እና መስተጋብራዊ የሚያደርግ በመሆኑ መረጃዎች እንደሚያሳዩት መስኩ በፍጥነት እያደገ ነው። ከዚህ አኳያ በአሁኑ ወቅት በሰው ሰራሽ አስተዉሎት ላይ የተመሰረቱ ጽሑፍን ወደ ንግግር የሚቀይሩ ቴክኖሎጂዎች ተበራክተዋል።ለመሆኑ ነጋሪ ከሌሎች ድጅታል መድረኮች በምን ይለያል?
«ነጋሪ በምን ይለያል ካልን አማርኛ ቋንቋን ማካተቱ ነው» ካሉ በኋላ፤ ፅሁፍን ወደ ድምፅ መቀየር የሚፈልግ ማንኛውም የሀገር ውስጥ ተጠቃሚ ክሬዲት ካርድ ወይም ሌሎች ዓለም አቀፍ የክፍያ መንገዶች ሳያስፈልጉት በሀገር ውስጥ የክፍያ አማራጮች በቴሌ ብር ፣በሲቢ ብር መክፈል እንዲችል ምቹ ሁኔታ መፈጠሩ የተለየ ያደርገዋል በማለት ገልፀዋል። «ሶፍትዌሩ ድምፁን ከቀየረ በኋላ ኤዲት የማድረግ ከሌሎች ድምፆች ጋር «ባክግራውንድ ሳውንድ»በማድረግ» ይህንን አገልግሎቶች አንድ ላይ አጣምሮ መያዙ ከሌሎች እንዲለይ ያደርገዋል።»ሲሉ ነጋሪ ከሌሎች ተመሳሳይ ዲጅታል መድረኮች እንደሚለይ አቶ ቢኒያም ገልፀዋል።
አቶ ቢኒያም እንደሚሉት ቴክኖሎጂው እስከ 60 ሺህ ቃላት ለያዙ ፅሁፎች በነፃ አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ከዚያ በላይ ለሆኑ ፅሆፎች ግን ተመጣጣኝ ዋጋ ይጠይቃል።የአገልግሎት ክፍያው የሚፈፀመው በሀገር ውስጥ የክፍያ አማራጮች ሲሆን፤ ይህም በሀገር ውስጥ የቲክ ቶክ እና የዩቱብ ይዘት አቅራቢዎች ዘንድ ነጋሪን የመጠቀም ፍላጎት እንዲጨምር አድርጓል።
ከዚህ በተጨማሪ ነጋሪን ፤ የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች ፣ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እና በፖድካስት የድምፅ ይዘትን የሚያቀርቡ የይዘት ፈጣሪዎች እና የተለያዩ ዘርፎች ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ያስረዳሉ።የትምህርት ተቋማትም ማየት ለተሳናቸው የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ወይም በማዳመጥ መማር ለሚፈልጉ ተማሪዎች ነጋሪን በመጠቀም የድምጽ ቅጂዎችን፣ ንግግሮችን እና የጥናት ቁሳቁሶችን ለተማሪዎቻቸው ማቅረብ ይችላሉ።ቴክኖሎጂው የመፃህፍትን የድምፅ ቅጅ ለአድማጭ ለማቅረብም ያግዛል።ይህም እንደ አቶ ቢኒያም የቋንቋ ክህሎትን ለማሳደግ ፣ ጊዜ እና ወጭን ለመቆጠብ እንዲሁም መፃፍ እና ማንበብ ለማይችሉ ሰዎች መልዕክቶችን በድምፅ ለማስተላለፍ ይረዳል።
ዲጅታል መድረኩ የድምፅ ቅጅዎቹን እንደ MP3፣ WAV፣ OGG እና AAC ባሉ የተለያዩ ዲጅታል የድምጽ ቅርፆች የሚያቀርብ ሲሆን፤ ተጠቃሚዎችም የላቀ ዲጅታል ክህሎት ወይም ተጨማሪ ሶፍትዌር ሳያስፈልጋቸው የተቀየረውን የድምፅ ይዘት በነጋሪ አማካኝነት በቀላሉ ማውረድ እና ማጋራት ይችላሉ።
«ማንኛውም ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፣ፌስቡክ ላይ ወይም ቲውተር ላይ ፅሁፍ ፖስት የሚያደርገውን ያህል ቀላል ነው።ብዬ አስባለሁ።»በማለት ፅሁፍን ወደ ድምፅ የመቀየሩ ስራ ቀላል መሆኑን ገልፀዋል።ነገር ግን «ፅሁፍን በግርድፉ ማስቀመጥ የሚቀየረው ድምፅ የተፈለገውን ያህል ላይሆን ይችላል።» በማለት በፅሁፉ ውስጥ እንደ አራት ነጥብ ፣ቃል አጋኖ እና ሌሎች ስርአተ ነጥቦችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል።
በሌላ በኩል የፅሁፎቹ የቃላት እና የስርዓተ ነጥቦች አጠቃቀም በዲጅታል መድረኩ ትክክለኛ የድምፅ ይዘትን ለማግኘት ወሳኝ መሆኑንም አመልክተዋል።በዚህ መልኩ የሰው ሰራሽ አስተዎሎት ቴክኖሎጂ ያለ ሰዎች እገዛ በማሽን ብቻ ስራን በቀላሉ ለመከወን የሚያስችለውን ያህል፤ ፈጠራን በማቀጨጭ፣ የሰዎችን ስሜት እና ሥነ-ልቡና ፣ የማህበረሰብን ባህል፣ ልማድ እና ወግ ያለመገንዘብ እንዲሁም ሀላፊነትን በመውሰድ ረገድ ውስኑነቶች ያሉበት ቴክኖሎጂ ነው።አቶ ቢኒያምም በችግሩ ዙሪያ በግላቸው ይስማማሉ። በመሆኑም መንግስታት እና ባለሙያዎች በቴክኖሎጂው አጠቃቀም ላይ መመሪያና ፖሊሲዎች ሊያወጡ ይገባል ባይ ናቸው። ከዚህ አንፃር በሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ የተመሰረተው ነጋሪ ችግሩን ለመቀነስ የአጠቃቀም መመሪያ እንዳለው አቶ ቢኒያም ነገሱ ጠቁመዋል።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።
ፀሀይ ጫኔ
እሸቴ በቀለ