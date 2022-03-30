ነዳጅ ቆጣቢው ቴክኖሎጂ

«ግሪን ቴክ» በመባል የሚጠራው ቴክኖሎጅ በነዳጅ በሚሰራ ማንኛወም ተሽከርካሪ ላይ የሚገጠም ሲሆን ፤ነዳጅን ለመቆጠብ እና የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ ይረዳል። በዚህም የአየር ብክለትን ይከላከላል።ይህንን ቴክኖሎጅ የተለያዩ ሀገራት እየተጠቀሙበት ሲሆን በኢትዮጵያም በሙከራ ላይ ነው።
በአሁኑ ወቅት በዓለም ዙሪያ በተለያዩ ምክንያቶች የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ መምጣቱ ይነገራል።በሌላ በኩል በተሽከርካሪዎች የበካይ ጋዝ ልቀት ሳቢያ የሚከሰት የአየር ብክለት በተለይም በአፍሪቃ እየጨመረ መምጣቱን መረጃዎች ያሳያሉ።የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዝግጅት የካርቦን ልቀትን ለመቀንስ እና ነዳጅን ለመቆጠብ በተሽከርካሪዎች ላይ የሚገጠም «ግሪን ቴክ ዲቫይስ»የተሰኘ ቴክኖሎጅን ያስተዋዉቃል ። ይህ ቴክኖሎጅ አሰራሩ ምን ይመስላል? አብዛኛው መኪና ያገለገለና የናፍጣ ነዳጅ ተጠቃሚ ለሆነባት ኢትዮጵያስ ቴክኖሎጅው ያለው ጠቀሜታ ምን ያህል ነው?
አረንጓዴ ቴክኖሎጂ በእንግሊዝኛው አጠራር «ግሪን ቴክ»የሰው ልጅ በተፈጥሮ እና በአካባቢ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳትና ተጽእኖ ለመቀነስ የሚውሉ የቴክኖሎጂ እና የሳይንስ ውጤቶች አጠቃቀምን የሚመለከት ነው።ከጎርጎሪያኑ 1970 ዎቹ ጀምሮ ጥቅም ላይ የዋለው ይህ ቴክኖሎጅ፤ አካባቢን የሚበክሉ ቆሻሻዎችን ለመቆጣጠር እና እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እንዲሁም የአየር ብክለትን በመቀነስ ለሰው ልጆች ጤናማ አካባቢ ለመፍጠር ያግዛል።
ለዚህም የካርቦን ልቀትን የሚቀንሰው እና በተሽከርካሪዎች ላይ የሚገጠመው «ግሪን ቴክ ዲቫይስ»የተባለው ቴክኖሎጅ ተጠቃሽ ነው።ቴክኖሎጅው በቅርቡ ቴክኖሎጅውን ወደ ኢትዮጵያ ያስገባው የTBK ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ኦፕሬሽናል ማኔጀር የሆኑት አቶ ዳግም አዳነ እንደሚሉት ቴክኖሎጅው የካርቦን ልቀትን ከ90 በመቶ በላይ የነዳጅ ፍጆታን ደግሞ 30 በመቶ ይቀንሳል።
ባለሙያው እንደሚሉት «ግሪንቴክ ዲቫይስ» ተሽከርካሪዎች ላይ ሲገጠም እንደ ነደጅ አጠቃቀም አቅማቸው እና እንደ ተሽከርካሪዎቹ መጠን የሚለያይ ሲሆን፤አንድ ጊዜ ከተገጠመ እስከ 10 ዓመት ድረስ ሊያገለግል ይችላል።በሌላ በኩል ቴክኖሎጅው የካርቦን ክምችትን በማስወገድ የተሽከርካሪዎቹ ሞተር ነዳጅን ሙሉ በሙሉ እንዲያቃጥል ያደርጋል። ይህም እያንዳንዱን የነዳጅ ጠብታ ጥቅም ላይ በማዋል ነዳጅ እንዳይባክን ከማድረጉ ባሻገር ሞተሩ ውስጥ የሚከማቹ የነዳጅ ቅሪቶችን በማፅዳት የተሽከርካሪዎችን ደህንነት እንደጠበቅ ያግዛል። በዚህም የተሽከርካሪዎቹ የአገልግሎት ጊዜ እንዲጨምር በማድረግ ለጥገና ወይም አዲስ መኪና ለመግዛት የሚወጣውን ወጭ ይቀንሳል።አቶ ዳግም እንደሚሉት ድርጅቱ ቴክኖሎጅውን ወደ ሀገር ያስገባው እነዚህን ጠቀሜታዎች በመገንዘብ እና የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ በማጥናት ነው። እንደ ባለሙያው ገለፃ ይህ ቴክኖሎጅ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት በተለያዩ ሀገራት ጥቅም ላይ እየዋለ ቢሆንም፤ድርጅታቸው ቴክኖሎጅውን ከማስመጣቱ በፊት በሸገርና በአንበሳ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ሙከራ አድርጓል። በዚህም ከተጠቃሚዎች አወንታዊ ምላሽ መገኘቱን ገልፀዋል።
ቴክኖሎጅ የሰው ልጆችን የዕለት ተዕለት ህይወት በማቃለል ፣የአኗኗር ዘይቬን የተሻለ በማድረግ እንዲሁም ዓለምን ለሰው ልጆች ምቹ መኖሪያ እንድትሆን በማድረግ ረገድ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው።ያም ሆኖ አንድ ቴክኖሎጅ ውጤታማነቱ የሚለካው ወጭ ቆጣቢ፣ ለአጠቃቀም ቀላል እና በአቅራቢያ የሚገኝ ሲሆን ነው። ከዚህ አንፃር ድርጅታቸው «ግሪን ቴክ ዲባይስ»ን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ለማቅረብና እና በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነው ብለዋል። አጠቃቀሙን በተመለከተም ለባለሙያዎች የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጡ መሆኑን አስረድተዋል።መረጃዎች እንደሚያሳዩት የበካይ ጋዝ ልቀት በአፍሪካ በየዓመቱ ሰባት በመቶ ይጨምራል። ለዚህም በአህጉሪቱ በጣም ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ቁጥር እየበዛ መምጣቱ አንዱ ምክንያት ነው።ያ ማለት ተሽከርካሪዎቹ ዕድሜያቸው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ነዳጅን የማቃጠል ችሎታቸው እየቀነሰ የሚለቁት የበካይ ጋዝ ልቀት መጠን ደግሞ እየጨመረ በመምጣቱ ነው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአፍሪቃ ሀገሮች ተሽከርካሪዎቻቸው የሚጠቀሙት ናፍጣ ጥራቱ ዝቅተኛና አውሮፓውያን ከ1990 ዎቹ በፊት ይጠቀሙበት የነበረው አይነት በመሆኑ የካርቦን ልቀት እንዲጨምር አድርጓል።
ከ1.3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ያሏት ኢትዮጵያም ግማሽ ያህሉ እድሜያቸው ከ10 ዓመት እና ከዚያ በላይ ነው።መረጃዎች እንደሚያሳዩት አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎችም የናፍጣ ተጠቃሚ ናቸው፡፡ይህም በሀገሪቱ የአየር ብክለት እንዲጨምር ያደርጋል።
ያ በመሆኑ በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ እየጨመረ የመጣውን የነዳጅ ዋጋ እና እጥረት ለመቋቋም እንዲሁም በተሽከርካሪዎች የበካይ ጋዝ ልቀት ሳቢያ የሚደርሱ የአየር ብክለትን ለመቀነስ እንደ «ግሪን ቴክ ዲቫይስ» ያሉ ቴክኖሎጅዎችን መጠቀም የተሻለ መሆኑን ባለሙያው አቶ ዳግም አዳነ አስረድተዋል።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው እንዲያደምጡ እንጋብዛለን።
ፀሀይ ጫኔ
ነጋሽ መሀመድ