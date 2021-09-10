ችግረኛ ቤተሰቦችን ለመደገፍ የተነሳው ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ

መቀመጫውን ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ያደረገው ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማሕበር ኑሮ የከበዳቸው ቤተሰቦችን ከችግር ለማላቀቅ እየሠራ መሆኑን አስታወቀ። ማሕበሩ በሚገኘው ገቢ ለችግር የተጋለጡ ቤተሰቦች በተለያዩ ሙያዎች ሰልጥነው ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙ ለማስቻል አቅዷል።
መቀመጫውን ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ያደረገው ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማሕበር ኑሮ የከበዳቸው ቤተሰቦችን ከችግር ለማላቀቅ እየሠራ መሆኑን አስታወቀ። የማሕበሩ መሥራችና ኘሬዝደንት ወይዘሮ ኒኒ ለገሠ በተለይ ለዶይቸ ቨለ እንደገለፁት ማሕበሩ የቆመለትን ግብ ለማሳካት በአሜሪካን ሀገር የመስጠት ማክሰኞ ዕለትን በመንተራስ ትናንት ገቢ የማሰባሰብ መርሐግብር አካሄዷል። ማሕበሩ በሚገኘው ገቢ ለችግር የተጋለጡ ቤተሰቦች በተለያዩ ሙያዎች ሰልጥነው ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙ ለማስቻል አቅዷል። የአትላንታው ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ የማሕበሩ መሥራችና ፕሬዝደንት በማነጋገር ዝርዝሩን አዘጋጅቷል።
ታሪኩ ኃይሉ
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ