 ችግረኛ ቤተሰቦችን ለመደገፍ የተነሳው ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ | ኢትዮጵያ | DW | 01.12.2021

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ኢትዮጵያ

ችግረኛ ቤተሰቦችን ለመደገፍ የተነሳው ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ

መቀመጫውን ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ያደረገው ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማሕበር ኑሮ የከበዳቸው ቤተሰቦችን ከችግር ለማላቀቅ እየሠራ መሆኑን አስታወቀ። ማሕበሩ በሚገኘው ገቢ ለችግር የተጋለጡ ቤተሰቦች በተለያዩ ሙያዎች ሰልጥነው ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙ ለማስቻል አቅዷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:55

ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማሕበር

መቀመጫውን ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ያደረገው ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማሕበር ኑሮ የከበዳቸው ቤተሰቦችን ከችግር ለማላቀቅ እየሠራ መሆኑን አስታወቀ። የማሕበሩ መሥራችና ኘሬዝደንት ወይዘሮ ኒኒ ለገሠ በተለይ ለዶይቸ ቨለ እንደገለፁት ማሕበሩ የቆመለትን ግብ ለማሳካት በአሜሪካን ሀገር የመስጠት ማክሰኞ ዕለትን በመንተራስ ትናንት ገቢ የማሰባሰብ መርሐግብር አካሄዷል። ማሕበሩ በሚገኘው ገቢ ለችግር የተጋለጡ ቤተሰቦች በተለያዩ ሙያዎች ሰልጥነው ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙ ለማስቻል አቅዷል። የአትላንታው ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ የማሕበሩ መሥራችና ፕሬዝደንት በማነጋገር ዝርዝሩን አዘጋጅቷል።

ታሪኩ ኃይሉ

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

 

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ወገኔ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ማሕበር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Muferiat Kamil, Ethiopia's Minister for Peace 06.09.2021 The Emergency Coordination Center (ECC) Ministerial Committee has issues statement on the humanitarian aid coordination activities in Tigray, Afar and Amhara Regions. According to the statement, Earlier to the unilateral humanitarian ceasefire decision by the Ethiopian Government, food and non-food items distributed to 4.9 million people in the Tigray region in three rounds.

የርዳታ አቅርቦትና የርሃብ ወሬ በትግራይ ፤ አየር መንገድ እና የዓለማየሁ እሸቴ ሽኝት 10.09.2021

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች  በውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያልተገደበ አስተያየት ሃሳባቸውን የሚያንሸራሽሩባቸው መድረኮች ከሆኑ ሰነባብተዋል። ሃሳብን በነጻነት ለሌሎች የማዳረሻ መንገድነቱ በበጎ ቢታይም፤ የፖለቲካ አቋምም ሆነ የተለያዩ አመለካከቶችን ከማንጸባረቂያነት አልፎ የጸብ አውድማ የሚሆንበት አጋጣሚ እየባሰበት መሄዱ ይታያል።