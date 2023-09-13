 ቻተም ሃዉስ፤ የክልልና ዓለም አቀፍ ሃገራት በኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን እንዴት ሊረዱ ይችሉ ይሆን? | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 13.09.2023

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ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

ቻተም ሃዉስ፤ የክልልና ዓለም አቀፍ ሃገራት በኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን እንዴት ሊረዱ ይችሉ ይሆን?

የብሪታኒያዉ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ምርምር ተቋም ይፋ ባደረገዉ ጽሑፍ፤ ኢትዮጵያ የውጪ ግንኙነቷን በመጠቀም የአካባቢያዊ የስምምነት መርሆችን ማጠናከር እና በፕሪቶርያዉ ስምምነት መሰረት በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚያስችሉ አጋጣሚዎችን መጠቀም ይኖርባታል ሲል አስነብቧል።

ኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን መንግሥት ከአካባቢ እና ከቀጠናዉ ሃገራት ጋር ጠንካራ ሥራን መስራት ይኖርበታል

ቻተም ሃዉስ የተሰኘዉ የብሪታኒያዉ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ምርምር ተቋም በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተቀሰቀሰዉ የእርስ በእርስ ጦርነት ፕሪቶሪያ ላይ በሰላም ስምምነት ማብቃትን ተከትሎ ውጊያው ቢቆምም፣ አሁንም አካባቢዉ ላይ የሚታየዉ የሰላም ሁኔታ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ይገኛል ሲል ባለፈዉ ሳምንት መገባደጃ ዘለግ ያለ ጥናታዊ ጽሑፍ አዉጥቷል። ድርጅቱ ይፋ ባደረገዉ ጽሑፍ ፤ በኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን መንግሥት ከአካባቢ እና ከቀጠናዉ ሃገራት ጋር ጠንካራ ሥራን መስራት እንዳለበት ምክሩን አስቀምጧል። የHRW ተመራማሪ ጥናት በሎንዶን
በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተቀሰቀሰዉ የእርስ በእርስ ጦርነት በጎርጎረሳዉያኑ ህዳር ወር 2022 ዓ.ም ፕሪቶሪያ ላይ በሰላም ስምምነት ቢቋጭም፣ አሁንም የሰላሙ ጉዳይ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ይገኛል ሲልቻተም ሃዉስ ገልጿል። በኢትዮጵያ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች  ግጭት እና አለመረጋጋቶች መቀጠላቸዉን ድርጅቱ አስታዉቋል። በትግራይ በነበረዉ ጦርነት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚና ብሎም የነዋሪዉን ማህበራዊ ትስስር በእጅጉ እንደጎዳ እና በሰሜኑ የሃገሪቱ ክፍል ሰፊ ስጋትና ሰብአዊ ቀውስ እንዲከሰት መዳረጉን ገልጿል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከፕሪቶርያዉ ስምምነት በኋላ ከትግራይ አመራሮች ጋር ለመጀመርያ ጊዜ በደቡብ ኢትዮጵያ በሚገኝ የመዝናኛ ቦታ ላይ በተገናኙበት ወቅት

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከፕሪቶርያዉ ስምምነት በኋላ ከትግራይ አመራሮች ጋር ለመጀመርያ ጊዜ በደቡብ ኢትዮጵያ በሚገኝ የመዝናኛ ቦታ ላይ በተገናኙበት ወቅት

የ33 የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች እና የሲቪል ማሕበራት ተቃውሞ
ኢትዮጵያ በታሪክ በአፍሪቃ ቀንድ ቀጠና የላቀ ቦታ ይዛ የቆየች ቢሆንም በሰሜኑ የሃገሪቱ ክፍል የሚታየዉን ቀዉስ ተከትሎ በአፍሪቃዉ ቀንድ ብሎም ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር የነበራትን ግንኙነት በእጅጉ አዳክሞታል አወሳስቦታልም። በሰሜን ኢትዮጵያ እየጨመረ የመጡት ግጭቶች፣ ከዚህ ሌላ ካለፈዉ ሚያዝያ ወር ጀምሮ በሱዳን የተቀሰቀሰው የእርስ በእርስ ጦርነት ብሎም የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት የተለያዩ ፍላጎቶች በፕሪቶሪያ  ብሎም ቆየት ብሎ በናይሮቢ የተፈጸሙትን የሰላም ስምምነቶች ሊሸረሽር ይችላል ሲል ቻተም ሃዉስ አስታዉቋል።  ባለፈው አንድ ዓመት ከዚህ በፊት ያልታዩ የመብት ጥሰቶች ታይተዋል፤ ኢሰመኮ
ቻተም ሃዉስ የተሰኘዉ የብሪታኒያዉ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ምርምር ተቋም ጽሑፉን ይፋ ያደረገዉ በአፍሪቃ ቀንድ፤ ቀጠናዊ እና ፖለቲካ ጉዳዮች ዙሪያ ቁልፍ የሆኑ መረጃ ሰጪ ቃለ ምልልሶችንና ብዙ መረጃዎችን በመመርኮዝ ይፋ ማድረጉን በመጥቀስ፤ ኢትዮጵያ የውጪ ግንኙነቷን በመጠቀም የአካባቢያዊ የስምምነት መርሆችን ማጠናከር እና በፕሪቶርያዉ ስምምነት መሰረት በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚያስችሉ አጋጣሚዎችን መጠቀም ይኖርባታል ሲል አስነብቧል። 

ድልነሳ ጌታነህ

አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ
 

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ኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን መንግሥት ከአካባቢ እና ከቀጠናዉ ሃገራት ጋር ጠንካራ ሥራን መስራት ይኖርበታል