 ትግራይ ክልል 7 ወራት ያለ ነዳጅ | ኢትዮጵያ | DW | 11.02.2022

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ኢትዮጵያ

ትግራይ ክልል 7 ወራት ያለ ነዳጅ

ላለፉት ሰባት ወራት ወደ ትግራይ ክልል የገባ የነዳጅ አቅርቦት ባለመኖሩ የመጓጓዣ አገልግሎት አስቸጋሪ ነው ተባለ። መቐለን ጨምሮ በአብዛኞቹ የትግራይ ክልል ከተሞች በሞተር የሚሠራ የተሽከርካሪ መጓጓዣ አገልግሎት የለም፤ አልያም ተወዷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:09

በትግራይ ክልል ከተሞች እንቅስቃሴ ተቀዛቅዟል

ላለፉት ሰባት ወራት ወደ ትግራይ ክልል የገባ የነዳጅ አቅርቦት ባለመኖሩ የመጓጓዣ አገልግሎት አስቸጋሪ ነው ተባለ። መቐለን ጨምሮ በአብዛኞቹ የትግራይ ክልል ከተሞች በሞተር የሚሠራ የተሽከርካሪ መጓጓዣ አገልግሎት የለም፤ አልያም ተወዷል። በእንስሳት ጉልበት የሚንቀሳቀሱ ጋሪዎችን ጨምሮ ሌሎች ነዳጅ የማይሹ የመጓጓዣ አማራጮች በትግራይ ክልል ከተሞች በስፋት ዕንደሚታዩ የመቐለው ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ዘግቧል። ከነዳጅ እጥረት ጋር በተያያዘም የተለያዩ የትግራይ ክልል ከተሞች እንቅስቃሴ ተቀዛቅዞ ይገኛል ብሏል። በኮንትሮባንድ አለያም በሌላ ኢ-መደበኛ መንገድ የሚገባ አለያም ተከማችቶ የቆየ የተባለ ነዳጅ በመቀለ በጥቁር ገበያ በውድ ዋጋ እንደሚሸጥ፤ አንድ ሊትር ቤንዚን እስከ ስድስት መቶ ብር እንደገባም ተገልጧል። 

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
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አዜብ ታደሰ
 

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በትግራይ ክልል ከተሞች እንቅስቃሴ ተቀዛቅዟል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ጦርነት፣ የብር እና ነዳጅ እጥረት የተጫነው የትግራይ የንግድ እንቅስቃሴ

ጦርነት፣ የብር እና ነዳጅ እጥረት የተጫነው የትግራይ የንግድ እንቅስቃሴ 03.02.2022

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የተከተለው ይፋዊ ያልሆነ ዕገዳ በትግራይ ገበያ የአቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት ፈጥረዋል። የመቐለ ነጋዴዎች ሥራ ማቆማቸውን ሰራተኛም መበተናቸውን ተናግረዋል። "የትግራይ ኤኮኖሚ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ደቋል" ከሚል ድምዳሜ የደረሱት ዶክተር ጸጋይ ገብረኪዳን የገንዘብና የነዳጅ እጥረት ከፍተኛ ጫና እንዳሳደሩ ገልጸዋል

Women sell goods at the downtown market in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia, on June 25, 2021. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ ጦርነት፣ የብር እና ነዳጅ እጥረት የተጫነው የትግራይ የንግድ እንቅስቃሴ 03.02.2022

An Ethiopian orthodox devotee prays at Saint George Church in Lalibela, on December 7, 2021. - Residents of Lalibela, a city in northern Ethiopia home to storied medieval rock-hewn churches, are reeling from the recent occupation by the Tigray People's Liberation Front (TPLF) insurgent group. Until government forces drove them out last werk, the rebels looted homes and health facilities, while residents lost touch with the outside world due to cuts in transportation, electricity, banking and communications. (Photo by Solan Kolli / AFP) (Photo by SOLAN KOLLI/AFP via Getty Images)

የዐርብ የካቲት 4 ቀን፣ 2014 ዓ.ም መጽሄተ-ዜና 11.02.2022