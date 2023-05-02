ትግራይ ክልል ትምሕርት ቢጀምርም ችግሮች ገጥመዋል

ትግራይ ክልል ውስጥ ትምህርት ከሦስት ዓመት መቋረጥ በኋላ ባለፈው ሳምንት በይፋ የተጀመረ ቢሆንም የተለያዩ ችግሮች እየገጠሙ ነው ። በክልሉ 200 ገደማ ትምህርት ቤቶች አሁንም የተፈናቃይ ዜጎች መጠልያ ጣብያዎች ሲሆኑ በሺዎች በርካታ ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ገበታ አልተመለሱም ።
ትግራይ ክልል ውስጥ ትምህርት ከሦስት ዓመት መቋረጥ በኋላ ባለፈው ሳምንት በይፋ የተጀመረ ቢሆንም የተለያዩ ችግሮች እየገጠሙ ነው ። በክልሉ 200 ገደማ ትምህርት ቤቶች አሁንም የተፈናቃይ ዜጎች መጠልያ ጣብያዎች ሲሆኑ በሺዎች በርካታ ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ገበታ አልተመለሱም ። በክልሉ እስካሁን ከ1200 በላይ ትምህርት ቤቶች በቅርቡ ወደ ሥራ ቢመለሱም ሌሎች ከ490 በላይ ትምህርት ቤቶች በተለያየ ምክንያት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ በትምህርት ቤቶች የተጣሉ ተተኳሾችን የማስወገድ ሥራ እያከናወነ መሆኑን ገልጿል ።
ከሦስት ዓመታት በኋላ በትግራይ ክልል ዳግም የተጀመረው የመማር ማስተማር ሂደት በርካታ ፈተናዎች እያጋጠሙት መሆኑ እየተገለጸ ነው። በትግራይ ክልል በይፋ ከተጀመረ ቀናት ወደ አስቆጠረው የመማር ማስተማር ሒደቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናት አልተገኙም። በመቐለ ሰባ ካሬ ተብሎ የሚታወቅ በዐሥር ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች በሚገኙበት መጠሊያ ተገኝተን ያነጋገርናቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከቀዬአቸው ተፈናቅለው የስደት ሕይወት እየመሩ ያሉ ህፃናት፣ ከሌሎች በተለየ ከትምህርት ውጭ መሆናቸው አሳዝኗቸዋል። ህፃን ሐበን ገብረዮሐንስ ከወላጆቹ ጋር በተፈናቃዮች መጠልያ መኖር ከጀመረ ሁለት ዓመት አልፎታል። የ16 ዓመቱ ህፃን ሐበን ከሶስት ዓመት በፊት ትምህርት ሲያቋርጥ 7ተኛ ክፍል ተማሪ ነበረ። በቅርቡ በትግራይ ትምህርት ተጀምሮ የዕድሜ እኩዮቹ ወደ ገበታው ቢመለሱም እሱና መሰል በመጠልያው ያሉት ግን ከትምህርት ውጭ ሆነው ቀጥለዋል። መማር፣ ተምሮም ሐኪም መሆን የሚሻው ሐበን ወደ ቀዬው መመለስ፣ ቀጥሎም መደበኛ ትምህርቱ ዳግም መጀመር ምኞቱ መሆኑ ገልጿልናል። ህፃን ሐበን እንደሚለው "ዕድሜያችን እየሄደ በመሆኑ ሌሎች ትምህርት እንደጀመሩ ሁሉ እኛም ትምህርታችን ልንቀጥል ነው የምሻው። በተመቻቸ ክፍል ብቻ ሳይሆን፣ በተገኘው መማር ብቻ ነው የምንፈልገው" ይላል።
በትግራይ ህፃን ሐበንን የመሰሉ በርካታ ተማሪዎች አሁንም ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸው የትግራይ ትምህርት ቢሮ ይገልፃል። እንደ የትግራይ ትምህርት ቢሮ መረጃ በክልሉ 1218 ትምህርት ቤቶች ከሦስት ዓመት በኃላ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ወደ ሥራ ቢመለሱም፣ ሌሎች 490 ትምህርት ቤቶች ግን አሁንም ተማሪዎቻቸው አልተቀበሉም። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ እንዳሉት፣ አሁንም በትግራይ 200 ገደማ ትምህርት ቤቶች 182 ሺህ ተፈናቃዮች መጠልያዎች ናቸው። ይህ ለመቀየር የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ጥረት ላይ መሆኑ ይገልፃል።
ተፈናቃዮች ወደ ቀዬአቸው ተመልሰው ትምህርት ቤቶች ከመጠልያነት ወደ መደበኛ የማስተማርያ ማእከለ ሊመለሱ ይገባል የሚሉት የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ሐላፊው ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ፣ ሙሉበሙሉ የወደሙ ትምህርት ቤቶች መልሶ ለመገንባት፣ ቁሳቁሶች የጎደለባቸው ደግሞ ለሟሟላት ጥረት እየተደረገ መሆኑ ጠቁመዋል።
ሌላው በትምህርት ቤቶች የነበረ ተተኳሽ ቁሶች የማስወገድ ተግባር በትግራይ ትምህርት ቤቶች ሂደት ላይ ያለ ስራ ነው። እስካሁን ባለው 1544 በክልሉ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከተተኳሽ ቁሶች የማፅዳት ስራ የተከወነ መሆኑ የተነገረ ሲሆን በነዚህ ትምህርት ቤቶች ከ1200 በላይ ልዩልዩ የተጣሉ ተተኳሾች መወገዳቸው የትምህርት ቢሮው አስታውቋል። "ከተተኳሾች ባልፀዱ ትምህርት ቤቶች ስራ አልጀመርንም" የሚሉት ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ፣ ተማሪዎች እና መምህራን ወዳልተፈተሹ ትምህርት ቤቶች እንዳይገቡም መመርያ አስተላልፈናል ሲሉ አክለዋል።
በትግራይ ዳግም ወደ ተጀመረው የትምህረት ገበታ ኑሮአቸው በተፈናቃዮች ጣብያ ያደረጉ እንደ ህፃን ሐበን የመሰሉ ጨምሮ 2.4 ሚልዮን ተማሪዎች ሊመለሱ እንደሚጠበቅ የትግራይ ትምህርት ቢሮ ይገልፃል።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ