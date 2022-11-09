ትግራይ ክልል ተፈናቃዮች የሰብአዊ ርዳታ ጥሪ አቀረቡ

በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው ተፈናቅለው በመቐለ የሚገኙ ዜጎች ለተለያዩ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን ገለፁ። ተፈናቃዮቹ መቐለ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ ጊዜያዊ መጠልያዎች እንዲሁም ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ።
በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው ተፈናቅለው በመቐለ የሚገኙ ዜጎች ለተለያዩ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን ገለፁ። ተፈናቃዮቹ መቐለ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ ጊዜያዊ መጠልያዎች እንዲሁም ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ። የጦርነት ቀጣና ሆነው ከቆዩ የተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች፤ ለረዥም ግዜ ርዳታ አለማግኘታቸውን ገልጸዋል። ለረሀብ እና በሽታ ተዳርገው የከፋ ሕይወት እየመሩ መሆኑንንም ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት እና መንግስት እንዲደርሱላቸውም ጥሪ አቅርበዋል።
«አስቸኳይ የህክምና ቁሳቁሶች መቀሌ ደርሰዋል»የዓለም ቀይ መስቀል ድርጅት
እስካለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ድረስ በትግራይ በአብዛኛው ከምዕራብ ትግራይ እና ሌሎች ከኤርትራ ጋር ከሚዋሰኑ አካባቢዎች የተፈናቀሉ 1 ሚልዮን ገደማ ዜጎች እንደነበሩ የትግራይ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ መረጃ ያመለክታል። ካለፈው ነሐሴ ወር ወዲህ ዳግም በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ይህ የተፈናቃይ ቁጥር በከፍተኛ መጠን ስለማሻቀቡ የሚገልፀው ቢሮው በተለይም ከሰሜን ምዕራብ፣ ማእከላዊ እና ምስራቅ የትግራይ ክልል ዞኖች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ቀዬአቸው ለቀው መሰደዳቸው ተነግሯል። በመቐለ ያነጋገርናቸው ተፈናቃዮች ሰብአዊ ርዳታ ይሁን ሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶች እያገኙ ባለመሆኑ ለችግር መዳረጋቸውን ያስረዳሉ።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ታምራት ዲንሳ