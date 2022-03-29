 ትግራይ ክልል በአቅርቦት እጥረት የተዘጉ ሐኪም ቤቶች | ጤና እና አካባቢ | DW | 22.06.2022

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ጤና እና አካባቢ

ትግራይ ክልል በአቅርቦት እጥረት የተዘጉ ሐኪም ቤቶች

ትግራይ ክልል ውስጥ 80 በመቶ የሕክምና ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ ዜጎች ለከፋ ችግር መጋለጣቸው ተገለጸ። ለሴቶች የወሊድ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ የጤና ተቋማት በውድመት አልያም የሕክምና ግብአት በማጣታቸውም ከአገልግሎት ውጭ ሆነው እናቶች ለተወሳሰበ የጤና እክል እየተዳረጉ ይገኛሉ።

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80 በመቶ የሕክምና ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም

ትግራይ ክልል ውስጥ 80 በመቶ የሕክምና ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ ዜጎች ለከፋ ችግር መጋለጣቸው ተገለጸ። ለሴቶች የወሊድ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ የጤና ተቋማት በውድመት አልያም የሕክምና ግብአት በማጣታቸውም ከአገልግሎት ውጭ ሆነው እናቶች ለተወሳሰበ የጤና እክል እየተዳረጉ ይገኛሉ። ከጦርነቱ በፊት ከፍተኛ መቀነስ ይታይባቸው የነበሩ እንደ ፌስቱላ የመሳሰሉ በሴቶች ላይ የሚከሰቱ የጤና ችግሮች ዳግም በከፋ ደረጃ እየታዩ መሆናቸውን የጤና ባለሞያዎች ተናግረዋል።

Äthiopien | Tigray - Hamlin Fistula

በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ብቸኛ የሆነው እና ለ16 ዓመታት በፌስቱላ መከላከያ ዙርያ መቐለ ከተማ ውስጥ አገልግሎት የሰጠው ካትሪን ሃምሊን ፌስቱላ ሕክምና ማእከል ባለፊት ዐሥር ወራት 260 የፌስቱላ ተጠቂ ሴቶች ማስተናገዱን ይገልፃል። ይህ ቁጥር ከሌሎች ዓመታት ጋር ሲነፃፀር እጅግ በጣም ከፍተኛ የተባለ መሆኑ ተነግሯል። የሕክምና ተቋማት ውድመት፣ የጤና ባለሞያዎች ፍልሰት፣ የመድኃኒት እና ሌሎች የሕክምና መገልገያ መሣርያዎች አቅርቦት እጦት ትግራይ ክልል ውስጥ የጤና ስርዓቱን ያዛቡ ምክንያቶች ሆነዋል።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ

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ነጋሽ መሐመድ

 

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80 በመቶ የሕክምና ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ስለ ግጭት የማቆም ውሳኔ አስተያየት ከመቐለ ነዋሪዎች 29.03.2022

ሰሞኑን በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት እና የትግራይ ክልልን በሚያስተዳድረው የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በኩል ግጭት ስለማቆም ውሳኔ በተናጠል መሰጠቱን አስመልክተው የመቐለ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ነዋሪዎች ውሳኔው አሳሳቢ ሰብአዊ ሁኔታን ለማቃለል አጋዥ ሊሆን ይችላል ብለዋል። በተፈፃሚነቱ የተጠራጠሩም አልጠፉም።

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ሕወሓት ከ20 መኪና ርዳታ ውጪ አልደረሰንም አለ 05.04.2022

ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ትግራይ ክልል ከገቡ 20 ርዳታ የጫኑ መኪኖች ሌላ የደረሰ ርዳታ እንደሌለ በሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) የሚመራው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ዐስታወቀ። ከረዥም የውዝግብ ጊዜ በኋላ 20 ሰብአዊ ርዳታ የጫኑ መኪኖች መቐለ የደረሱት ባሳለፍነው ዓርብና ቅዳሜ ነበር።

ጥምቀት በትግራይ ክልል

ጥምቀት በትግራይ ክልል 19.01.2022

መቐለ ከተማ የተለመደው የጥምቀት በዓል አከባበር ዘንድሮ አልተካሄደም። እንደወትሮው በዋዜማው ይካሄድ የነበረው ታቦታት በምእመን ታጅበው ወደ ባህረ ጥምቀት የሚያደረጉት የጉዞ ስነ ስርዓት ያልነበረ ሲሆን፤ በዓሉ በአብያተ ክርስቲያን ብቻ ተወስኖ ተከብሮ ውሏል። በዋዜማው እና በበዓሉ የተለየ የበዓል ግብይት ይሁን ድባብ አልተስተዋለም።