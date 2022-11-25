ትግራይ ክልል በረራ መጀመሩና የበረዶ ወጀብ በአሜሪካ

ሰሞኑን የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ዋነኛ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አየር መንገድ መደበኛ በረራ መጀመሩ እንዲሁም መሰረታዊ አገልግሎቶች ዳግም ጀመሩ መባላቸው ነው። ዩናይትድ ስቴትስ «የክፍለ-ዘመኑ» ባለችው የበረዶ ወጀብ እና ቅዝቃዜ ተመትታ ከ60 በላይ ሰዎች መሞታቸው መነጋገሪያ ነበር።
ሰሞኑን የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ዋነኛ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አየር መንገድ መደበኛ በረራ መጀመሩ እንዲሁም መሰረታዊ አገልግሎቶች ዳግም ጀመሩ መባላቸው ነው። በኢትዮጵያ ም/ ቤት አፈ ጉባኤ የተመራ የባለሥልጣናት ቡድን ትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ የመግባቱ ዜናም በተለይ ከመቀሌ የደረሰን የቪዲዮ ዘገባ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከፍተኛ ትኩረት የሳበ ነበር። ዩናይትድ ስቴትስ «የክፍለ-ዘመኑ» ባለችው የበረዶ ወጀብ እና ቅዝቃዜ ተመትታ ከ60 በላይ ሰዎች መሞታቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ነዋሪም በተለይ በዩናይትድ ስቴትስ ምሥራቃዊ ግዛቶች በብርድ ሲንዘፈዘፍ መክረሙ መነጋገሪያ ነበር። በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል።
የፌዴራል መንግሥት ባለሥልጣናት ጉዞ ወደ ትግራይ ክልል
ሰኞ ታኅሣሥ 17 ቀን፣ 2015 ዓ.ም በኢትዮጵያ የፖለቲካ መሪዎች የሥልጣን ሽኩቻ የጸነሰው ግጭት ትግራይ ክልል ውስጥ ፈንድቶ የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍልን ካመሳቀለ ከሁለት ዓመት በኋላ መሆኑ ነው። በኢትዮጵያ ም/ ቤት አፈ ጉባኤ የተመራ የባለሥልጣናት ቡድን በቀጥታ ወደ መቐለ ከተማ አቀና። ይኸው ምክር ቤት ቀደም ሲል «አሸባሪ» ሲል ከሰየመው ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) አመራር ጋርም ሲተቃቀፍ እና ሲሳሳቅ ታየ። «አሸባሪ» የሚለው ስያሜ ስለመነሳቱ በይፋ የተሰማ ነገር የለም። «አሸባሪ ብሎ በፓርላማ ያስወሰነውን ሳያስነሳ» ሲል ይጀምራል የኤፍሬም ተረፈ የፌስቡክ መልእክት። «ለማንኛውም ለሕዝብም ክብር ይኑራችሁ» ይላል መልእክቱ።
የቡድኑ አባላት ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋርም ተገናኝተው ተወያይተዋል። በመቐለው ውይይት የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፤ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴን እንዲሁም የተለያዩ የፌደራሉ መንግሥት ሚኒስትሮች፣ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት መሪዎች እና ሌሎች በርካቶች ተገኝተዋል። ይህን ጉብኝት እና ውይይት በተመለከተ በሺህዎች የሚቆጠሩ አስተያየቶች በዶይቸ ቬለ የአማርኛው ክፍል ፌስቡክ ገጽ በኩል ደርሰውናል። አብዛኞቹ አስተያየቶች፦ «የሞተ ተጎዳ» የሚል ድምፀት ይስተጋባባቸዋል።
«ይብላኝ በየጫካው የአሞራ ሲሳይ ሁኖ የቀረው የድሃ ልጅ እንጅ የነሱማ ነገር አህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሳበርም እንደማለት ነው።» የሙሉጌታ አሰፋ የፌስቡክ አስተያየት ነው። «የሞተ ተጎዳ ምን አለ እነሱማ» ያሉት ሞገስ አክሊሉ «ፈጣሪ ምነው እንዲህ ፍርድህ ዘገየ» ሲሉ አክለዋል። «ይብላኝ ለሞተው ምስኪን የድሃ ልጅ፤ እነሱ ዛሬም ይኸው ልጆቻቸው አውሮፓና አሜሪካን እነሱም ስልጣን ላይ ናቸው። አሁንም ሁላችንም ማስተዋል ይጠበቅብናል። የምንሞተው ለአገራችን ወይስ ለስልጣን ጥመኞች?» ሲሉ የጠየቁት ደግሞ አምባቸው ደጀኔ ናቸው በዚያው በፌስቡክ።
ስለ ሰላም ስምምነቱ ለተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተደረገ ገለጻ
መኳንንት አበበ በአጭር መልእክታቸው፦ «ኢሃዴጎች ተገናኙ ማለት ነው?» ሲል ይጠይቃሉ። ብሮከር ብሮከር ያሲኖ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸው፦ «ትልቅ የእፎይታ ጮራ ነው» ብለዋል። «ምናለ የህወሓት ከፍተኛ የፖለቲካና ወታደራዊ አመራሮች ጥምቀትን በጎንደር ገናን በላሊበላ አክብረው ባየን» ሲሉም ምኞታቸውን ይገልጣሉ። ከአዲስ አበባ በተጓዙት እና መቀሌ በሚገኙት ባለሥልጣናት መገናኘት ደስታቸውን ከገለጡ ሰዎች መካከል ብሩክ ካሳሁን በአጭሩ፦ «በጣም ደስ ይላል» ብለዋል። «ደስ ይላል እግዚአብሔር መልካም ነው። ለተራበው ሕዝብ ደግሞ ፈጥናቹ ድረሱ በርቱ» ያሉት ደግሞ ማፌ ያማኒ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ናቸው። ይታደስ አስማረ «ኧረ ጉዳችን በዛ» ሲሉ «እግዚኦ ፈጣሪ ምነው ፍርድህ ዘገየ?» ሲሉ የጠየቁት ብርሃኑ እሙ ናቸው። «ሁሉም አልፏል ጎበዝ እስኪ አሁን ስለሰላም እናውራ። ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች አልቀዋል ግን ምን ይደረግ?» ያሉት ደግሞ ዳንኤል ደጀኔ ናቸው። ሶሎ ኢትዮ በሚል የፌስቡክ ተጠቃሚ፦ «መነጋገር እና መወያየት ቢቀድም ኖሮ ይኸ ሁሉ የደሀ ጎጆ በሠው እጦት ባልተዘጋ ኖሮ» ሲሉ ቁጭታቸውን አስፍረዋል።
ጉብኝቱን አስመልክቶ ከመቀሌ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ የተላከልን ቪዲዮ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እጅግ መነጋገሪያ ነበር። በኢትዮጵያ ም/ ቤት አፈ ጉባኤ የተመራው የባለሥልጣናት ቡድን ከሕወሓት አመራር ጋር ሲገናኝ፤ የሕወሃት ሊቀመንበር ደብረ ጺዮን ገብረ ሚካኤል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴን ጋር ሞቅ ባለ ሁኔታ እጃቸውን አላትመው ሲጨባበጡ ይታያል በቪዲዮው፤ ሌሎችም ሲተቃቀፉ። ይህ ቪዲዮ እስከ ሐሙስ ታኅሣሥ 20 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ድረስ በዶይቸ ቬለ (DW) የአማርኛ ፌስቡክ ገጽ ላይ ብቻ አንድ ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ተመልክተውታል። ከ15 ሺህ በላይ ሰዎች ቪዲዮውን መውደዳቸውን በምልክት ዐሳይተዋል። ከ2 ሺህ 4 መቶ በላይ ሰዎች አስተያየታቸውን በገጻችን ላይ አስፍረዋል። ሌሎች ሁለት ሺህ ሰዎች ቪዲዮውን በቀጥታ ከዶይቸ ቬለ አማርኛው ክፍል ወስደው ለወዳጆቻቸው አጋርተዋል። ከአንድ ሚሊዮን ገደማ ተመልካቾች አንድ ሦስተኛው ከኢትዮጵያ መሆናቸውን ፌስቡክ ያሳየናል። «ለካ። እንደዚህ ተነፋፈቃችሁ ነበረ።» አስተያየቱ የሰአዳ ሰአዳ ነው።
በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በሙሉ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ ተባለ
በጦርነቱ ምክንያት ከ18 ወራት መቋረጥ በኋላ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ የበረረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጀመሪያው የመንገደኞች አውሮፕላን ከትናንት በስትያ ረቡዕ ከቀኑ ሰባት ሰዓት ሲል መቀሌ አሉላ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ መድረሱን በተመለከተም በርካታ አስተያየቶች ተሰጥተዋል።
ኮኬ እሸቴ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ አስተያየታቸውን ያስቀደሙት በእልልታ ነው። «ሰላም ለሕዝባችን ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ» በማለት ደስታቸውን ገልጠዋል። ታገሰ ማሬ በአጭሩ፦ «ደስ ይላል» ብለዋል። «የሠላምን ዋጋ የሚያውቀው ያንን የጦርነት መከራ ያየ ነው» ያሉት ደግሞ ሞሐመድ ይማም ሞሐመድ ናቸው። ዮናስ ገብረ ጻዲቅ፦ «እግዚአብሔር ይመስገን» ብለዋል። በቃ ዮኒ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፦ «እፈሩ ኧረ ፖለቲከኞች እፈሩ ይህን እያያችሁ እፈሩ ህዝብና ህዝብ አይለያይም» ብለዋል።
ከዚሁ ከበረራ ዜናው ጋር በተያያዘ ቴሌኮም፣ ባንክ እና የኤሌክትሪክ መስመርን ጨምሮ መሠረታዊ አገልግሎቶች በትግራይ ክልል ዳግም መጀመራቸውንና አንዳንድ ቦታዎች ጥገናዎች መቀጠላቸውን የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት በላከልን ኢሜል ዐሳውቋል።
የክፍለ-ዘመኑ የበረዶ ወጀብ በዩናይትድ ስቴትስ
ሰሞኑን የበረዶ ወጀብ እና ብርቱ ቅዝቃዜ ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ ውስጥ ተከስቷል። በተለይ በፋሎው በተባለው የኒው ዮርክ ግዛት ከተማ ባለፈው ሳምንት የአየሩ ቅዝቃዜ ከዜሮ በታች እጅግ አሽቆልቁሎ ነበር። በዚህችው ከተማ ኤሪ በተባለች አካባቢ ብቻ 34 ሰዎች ሞተዋል። በዩናይትድ ስቴትስ ስምንት ግዛቶች ውስጥ ደግሞ ከ60 በላይ ሰዎች በቅዝቃዜው ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተዘግቧል።
ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባለሥልጣናቱ «የክፍለ-ዘመኑ» ሲሉ የሰየሙት ብርቱ የበረዶ ወጀብ ላለፉት ጥቂት ቀናት ከባድ ጥፋት ማድረሱ ተገልጧል። ይህ ቅዝቃዜና የበረዶ ወጀብ የተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶችን መትቷል። ከሟቾቹ ግማሽ ያህሉ የኒው ዮርክ ግዛት ነዋሪዎች ወይም ጎብኚዎች ናቸዉ ሲባል፤ በተለይ ቡፋሎ በተባለው የኒው ዮርክ ግዛት ከተማ የበረዶ ክምር ውስጥ አስክሬኖች መገኘታቸውም ተገልጧል። በማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች በተለይ ከፍተኛ ጉዳት ስለ ደረሰበት እና ካናዳ አቅራቢያ ስለሚገኘው የኒው ዮርክ ግዛት ቀጣዩ ተጽፏል። «በረዶው 3 ሜትር የሚረዝም ሲሆን፤ ቅዝቃዜው ደግሞ -40 ገብቷል።» ኢትዮ ትዊት በሚል የትዊተር ስም የሰፈረ መልእክት ነው። ወርቁ ወርቁ በፌስቡክ አጭር መልእክታቸው፦ «እግዚአብሔር ያቅልላችሁ» ብለዋል። «ሁሉም በአለበት እግዚአብሔር ይጠብቀው» ያሉት ደግሞ በምኅጻር ቲጂ ኤስ ኬ የሚል ስም ያላቸው የፌስቡክ ተጠቃሚ ናቸው።
ኒዮርክ-ብርድና በረዶ ከ50 በላይ ሰዎችን ገደለ
ዓለም ዋሴ ኒውስ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸው በገጻቸው ላይ ቲክቶክ የተሰኘውን የአጫጭር ቪዲዮዎች ማሳያ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ቪዲዮ አያይዘዋል። ቪዲዮው ላይ በእንግሊዥኛ ቋንቋ የተጻፈው መልእክት «ሲያትል ትንሽዬ በረዶ ስታገኝ» የሚል ይነበባል። 14 ሰከንድ በሆነው በዚህ የቲክቶክ ቪዲዮ የራስ መከላከያ የፕላስቲክ ኮፍያ እንዲሁም የአፍና አፍንጫ መሸፈኚያ ያደረገ አንድ ሰው በበረዶ ስስ ግግር ከሚያዳልጠው መሬት ላይ አንድ ጥቁር ካፖርት ያደረጉ ሰውን በእጁ ደግፎ ያነሳል። በአጠገባቸው ነጭ ካፖርት ያደረገ፤ ፊቱን ወደ ኋላ አዙሮ በመንበርከክ በሁለት እጆቹ የበረዶ ግግሩ ላይ ያስደገፈ ሰው ቁልቁል እየተንሸራተተ ሰዎቹ ጋር ይደርሳል። እንደምንም ከተንበረከከበትም ይነሳል። የቪዲዮ መልእክቱ በአጭሩ፦ «ወይ በረዶ! ወይ ሲያትል!» ይላል። ለዚህ የቪዲዮ መልእክት በሳቅ ምልክቶች ታጅቦ የተሰጠ አጠር ያለ መልስ እንዲህ ይነበባል። «እኛ በጭቃ እነሱ በበረዶ፤ ግን የኛ ይሻላል። የኛ አንዴ አዳልጦህ ብትወድቅ ነው፤ ፍሬን እንቢ እንዳለው መኪና እንዲህ አያሰቃየንም።»
የአየሩ መዛባት እና ያልተጠበቀ በረዶ መብነኑ በውጪው ዓለም ብቻ የተወሰነ አይደለም። እንደ ካናዳው አለያም ዩናይትድ ስቴትስ ብናኝ ባይሆንም እንደ አነስተኛ ኮረት ከሰማይ በወረደ በረዶ የተሸፈነ መሬት የሚታይባቸውን ፎቶግራፎች የትዊተር ገጿ ላይ ያያዘችው ሠሚራ ጀማል፦ «ይህ የምትመለከቱት አሜሪካ እንዳይመስላችሁ» ትላለች። ፎቶው የተነሳበትን ቦታ ስትገልጥም፦ «እዚሁ ሀገራችን ነፋስ መውጫ (ጋይንት) ጎብጎብ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በዛሬው እለት የዘነበ በረዶ ነው» ብላለች። ቀደም ሲል የከባቢ አየር ብክለት መስፋፋቱ እና ጥበቃው አለመጠናከሩ በዓለም ዙሪያ ያልተጠበቁ የአየር ንብረት መዛባቶችን ሊያስከትል እንደሚችል ሲዘገብ ነበር።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ