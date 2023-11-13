በመቐለ ከተማ ማረምያ ቤት የቀጠለዉ ኹከት እና ግድያ
በመቐለ እስርቤት ውስጥ በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 4 እስረኞች ሞቱ። የእስርቤቱ ሐላፊዎች እስረኞች ለማምለጥ ሲሞክሩ እርምጃ መወሰዱን አምነዋል። በእስርቤቱ ውስጥ ሁከቱ የተፈጠረው ካለፈው ቅዳሜ ህዳር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑ የተገለፀ ሲሆን እስካሁን ባለው 4 እስረኞች መሞታቸው እንዲሁም 9 መቁሰላቸው የመቐለ ማረሚያ ቤት አስተባባሪ ኮማንደር አማኑኤል ፍስሃ ገለፁ።
ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በመቐለ ትልቁ ማረሚያ ቤት የተቀሰቀሰው እና እስከ ትላንት የቀጠለው ሁከት መነሻ ምክንያቱ በግልፅ ባይቀመጥም፥ እንደ የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር መረጃ እስካሁን ባለው 4 እስረኞች ከእስርቤቱ ጠባቂዎች በተተኮሰ ጥይት መገደላቸው እና ሌሎች 9 እስረኞች ደግሞ መቁሰላቸው ተመልክቷል። የመቐለ ማረሚያ ቤት አስተባባሪ ኮማንደር አማኑኤል ፍስሃ እንደገለፁልን፥ ቅዳሜ ማምሻው 11 ሰዓት ከ30 አካባቢ በተጀመረው ሁከት 125 የሚገመቱ እስረኞች የእስር ቤቱ በሮች በመስበር ለማምለጥ ሙከራ አድርገዋል ብለዋል።ከመቐለ ማረሚያ ቤት እስረኞች “ለማምለጥ ሲሞክሩ” ከጸጥታ አስከባሪዎች በተፈጠረ ግጭት አራት ሰዎች ተገደሉ
ከእነዚህ ለማምለጥ ሙከራ አደረጉ የተባሉ እስረኞች መካከል ከእስርቤቱ ጥበቃ ሐይሎች በተተኮሰ መሳርያ ብያንስ 4 ታራሚዎች ወድያውኑ መሞታቸው ማረሚያ ቤቱ አስታውቋል። በእስርቤቱ ትላንት እሁድም መጠነኛ የተባለ ሁከት ቀጥሎ እንደነበረ የተገለፀ ሲሆን የክልሉ አድማ በታኝ ሐይል "የማረጋጋት ስራ" መስራቱ ኮማንደር አማኑኤል ጨምረው ገልፀዋል።
የሁከቱ መነሻ ምን እንደሆነ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ከሞቱት እና ከቆሰሉት እስረኞች ውጪም ሌሎች 7 የማረሚያ ቤቱ የጥበቃ አባላት ላይም "ከፍተኛ የአካል ጉዳት" መድረሱ ተነግሯል። ዛሬ ጠዋት በመቐለ ማረሚያ ቤት አካባቢ በነበረን ቅኝት በርካታ የእስረኛ ቤተሰቦች የዘመዶቻቸው ሁኔታ ለማወቅ በእስርቤቱ በራፍ ተራ ሲጠብቁ ተመልክተናል። የእስረኛ ቤተሰቦች "የተሻለ የእስረኛ አያያዝ እንዲኖር እና መብታቸው እንዲከበር" ይጠይቃሉ። የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም ማሳሰቢያበእስርቤቱ የታሰረ ወንድሟ ሁኔታ ለማየት የመጣች አባዲት ተክለ "በእስርቤቱ ግጭቱ ከተቀሰቀሰ በኃላ ታሳሪዎች ያሉበት ሁኔታ ለማየት፣ ድህንነታቸው ለማረጋገጥ ነው የመጣሁት። እስካሁን የታሰረው ወንድሜ አላየሁትም። ገና ተራ ይዤ ነው ያለሁት። በማንም ላይ ጉዳት መድረስ የለበትም። ሕጉ በሚፈቅደው መሰረት የታሳሪዎች መብታቸው ሊከበር ይገባል፤ ጠባቂዎችም መጎዳት የለባቸውም። ታሳሪዎች የተበየነባቸው ፍርድ እስኪጨርሱ፣ ያልተፈረደባቸው ደግሞ ጉዳያቸው እስኪዘጋ ሕግ በሚፈቅደው መንገድ መቆየት ነው ያለባቸው ነው የምለው። ሁሉም ዜጋ ነው ታሳሪም አሳሪም መጎዳት የለባቸውም" ስትል አስተያየት ሰጥታለች።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
አዜብ ታደሰ
ታምራት ዲንሳ