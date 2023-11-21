ትኩረት የሚሹት የሚጥል በሽታ ታማሚዎች በኢትዮጵያ
መንግሥት የሚጥል ህመም ላለባቸው ሰዎች የሚያቀርበውን የመድኃኒት አቅርቦት እንዲያሳድግ በዘርፉ ላይ የሚሠራው ኬር ኢፒሊፕሲ ኢትዮጵያ የተባለ ሀገር በቀል ድርጅት ጠየቀ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጥል ህመም ያለባቸው ህሙማን ሰዎች ካላቸው ግንዛቤ ማነስ የተነሳ ለከፍተኛ አካላዊ እና ሥነ ልቦናዊ ጉዳት ከመጋለጣቸው ባለፈ የተገለሉ እና ለድርብርብ
ችግር የተጋለጡ ናቸው። ኬር ኢፒሊፕሲ የተባለው ሀገር በቀል ድርጅት ላለፉት ዘጠኝ ዓመታት እስከ 1500 ለሚሆኑ የሚጥል ህመም ያለባቸው ሰዎች ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጻል። ይሁንና ለዚህ ህመም የሚያስፈልገው መድኃኒት ውድ በመሆኑ መንግሥት መድኃኒት በስፋት እንዲያቀርብና ህዝብን እንዲያስተምር ተጠይቃል።
የጤና ሚኒስቴር በበኩሉ የሚጥል ህመም የህክምና አገልግሎት ጤና ጣቢያዎችን ጨምሮ በ 68 ሆስፒታሎች ይሰጣል ብሏል።
የሚጥል በሽታ ታማሚ የሆነችው ሲስተር ተስፋነሽ እረፉ ከህመሟ ጋር እየታገለች ሌሎች ተመሳሳይ የሆነ የጤና እክል ያለባቸውንም የምታከም ብርቱ ሴት ናት።
"ሕመሙ የታወቀብኝ የ ሰባት ዓመት ልጅ ሆኜ ነው"
የሚጥል ህመም ያለባቸው ሰዎች ከህብረተሰቡ በሚደርስ መገለል ክፉኛ የስነ ልቦና ተጎጂ መሆናቸውንም ሲስተር ተስፋነሽ ትገልፃለች።
ኬር ኢፒሊፕሲ የተባለው ሀገር በቀል ድርጅት ላለፉት ዘጠኝ ዓመታት እስከ 1500 ለሚሆኑ የሚጥል ህመም ያለባቸው ሰዎች በምርመራ፣ በህክምና፣ በስልጠና እና ትምህርት ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጿል። የሚጥል በሽታ ባለባቸው ሰዎች የተቋቋመው ይህ ድርጅት የህሙማኑ ተወካይ እና የሚዲያ አስተበባሪ ክብሮም ሳህሌ ድርጅታቸው በዚሁ ላይ ያተኮረ አህጉራዊ ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ እያዘጋጀ መሆኑን ገልፀዋል።
ዶክተር ምህላ ዘበንጉስ የነርቭ እና የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሀኪም ናቸው። በነርቭ ሕዋሳት መጎዳት ምክንያት የሚከሰተው የሚጥል በሽታ መታከም የሚችል መሆኑን ህብረተሰቡ ሊገነዘብ ይገባል ይላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በግልጽ የተጠናና የተደራጀ መረጃ ባይኖርም ከ 100 ሰዎች አንዱ የሚጥል በሽታ ታማሚ ስለመሆኑ ግምት መኖሩን በዚሁ ህክምና ላይ የሚሠሩት ዶክተር ምህላ ተናግረዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር