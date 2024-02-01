ትኩረት ለትግራይ ረሃብ ተጎጂዎች

ትኩረት ለትግራይ ረሃብ ተጎጂዎችሐሙስ፣ ጥር 23 2016
በትግራይ ያለው የረሃብ ችግር በሺዎች ከመቅጠፉ በፊት ዓለምአቀፉ ማሕበረሰብ ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጥ የሚጠይቅ ዓለም አቀፍ ዘመቻ ተጀመረ። ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባና በውጭ ሃገራት ያደረጉ የትግራይ ተወላጆች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ለአውሮጳ ህብረትና አሜሪካን ጨምሮ ከ30 በላይ ለሚሆኑ ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት ፊርማ በማሰባሰብና ኢሜይል በመጻፍ ለችግሩ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡ እየጠየቁ ነው።
የዘመቻው አስፈላጊነት
በትግራይ ከ3 ነጥብ 5 ሚልዮን በላይ ሕዝብ የረሃብ አደጋ እንደተጋረጠበት መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ በተጨማሪም1 ነጥብ 7 ሚልዮን የሚሆን ህዝብ ደግሞ አስቸኳይ የምግብ እርዳታን ይሻል። በትግራይ ያለው የረሃብ ሁኔታ በክልልሉ ጊዚያዊ መንግስትና በፌደራል መንግስት መካከል ወጥ የሆነ ምልከታ ያለ አይመስልም። እንዲያም ሲል እርስ በእርስ ሲወቃቀሱ ተደምጧል። ይህን ጉዳይ አሳስቦናል ያሉ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሙሁራን አለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለረሃቡ ተገቢ ግንዛቤ በመያዝ ፈጣን ምላሽ ካልሰጠ አደጋው የከፋ መሆኑን ለማሳሰብ የፊርማ ማሰባሰብና ለረጂ መንግስታትና የረድኤት ድርጅቶች በቀጥታ የኢሜይል መልእክቶችን የመጻፍ ዘመቻ እያካሄዱ ነው። የዘመቻው አመንጪና አስተባባሪ እንዲሁም በሰብአዊ ተግባራት ንቁ ተሳታፊ የሆኑት ወይዘሪት ቤትሰባ ሰይፉ ስለዘመቻው ዓላማ ለDW ተከታዩን ብለዋል፤
`` ወደ አፍሪቃ ሕብረት፣ ኢጋድ፣ የአውሮጳ ሕብረት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ አሜሪካ፣ ታላቋ ብሪታንያና ለሌሎች 30 የሚሆኑ የረድኤት ድርጅቶች ፊርማ በማሰባሰና በቀጥታ ወደ መንግስታቱና ተቋማት ኢ ሜይል በመጻፍ የፌደራል መንግስት ያለውን እውነታ እንዲቀበል የራሳቸውን ሚና እንዲወጡ፣ ረድኤት ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ደግሞ አስፈላጊውንእርዳታ እንዲያደርጉ ለማሳሰብ ነው የዘመቻው ዓላማ።``
ዘመቻው ከተጀመረ ጥቂት ቀናት ቢሆነውም እስከ አሁን የተካሄዱ ስራዎች መሰረት በማድረግ ከዓለም አቀፉ ማሕበረሰብና መንግስታት በቂ ባይባልም ምላሽ መስጠት መጀመራቸውን ወይዘሪት ቤትሰባ ያስረዳሉ።
ለዓደጋው የተሰጠው ግምት
በትግራይ በረሃብ ምክንያት በርካቶች ቢሞቱም፤ ጤናቸው ቢጓደልም፤ የሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ የረጂ ያለህ እያሉ በተራበ አንጀታቸው ቢጣሩም የትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ለወራት በራቸውን ቀርቅረው ሕዝብን ከማዳን ይልቅ ፓርቲያቸውን የማዳን ሥራ ላይ መጠመዳቸውን ብዙዎች አምርረው ይወቅሳሉ። ወይዘሪት ቤትሰባ ይህንኑ ተናግረዋል።
``የትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደር ለስድሳ የሚሆኑ ቀናቆች ስብሰባ ውስጥ ነው ያለውና በቂ ትኩረት አድርጓል ለማለት በጣም ይከብዳል። የሚገባውን ያህል ምላሽ አልሰጠም ብዬ ነው የማምነው።``
በፍራንክፈርት ከተማ የሚኖሩት የምጣኔ ሃብት ሙሁርና በትግራይ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ ተሳታፊ የሆኑት አቶ ካሳ ገብረመስቀልም የዘመቻው አካል ናቸው።
``ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ ረሃብ አለ። ብዙ ህጻናትና ሴቶች እየሞቱ ነው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ የፌደራል መንግስትና የክልሉ ጊዚያዊ መንግስት ትኩረት አልሰጡትም። የክልሉ አስተዳደርም በስልጣን ሽኩቻ ተጠምደው በራሳቸው ስብሰባ ላይ ነው የነበሩት። በዚህ ምክንያት ነው ስቪክ ማህበረሰቡ ይህ ረሃብ ትኩረት እንዲያገኝ ዘመቻውን ከሌሎች ስቪክ ማህበራት ጋር በመሆን እያካሄድን ያለነው።``
በርካቶችን እየገደለ ያለው የትግራይ የረሃብ ሁኔታ ተገቢው ምላሽ እንዲያገኝ የክልሉ ጊዚያዊ አስተዳደር፣ የፌደራል መንግስትና ዓለም አቀፍ ተቋማት በጥምረት መስራት እንዳለባቸው ወይዘሪት ቤትሰባ አሳስበዋል።
ዮሃንስ ገብረግዚአብሄር
አዜብ ታደሰ