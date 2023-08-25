 ትራምፕ ለ 20 ደቂቃ እስር ላይ ነበሩ | ዓለም | DW | 25.08.2023

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ዓለም

ትራምፕ ለ 20 ደቂቃ እስር ላይ ነበሩ

የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የ 2020 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውጤትን ለመቀልበስ አሲረዋል በሚል ክስ በአትላንታ ጆርጂያ ለጥቂት ደቂቃዎች ተይዘዉ በዋስ ተለቀቁ። ዶናልድ ትራምፕ ለ20 ደቂቃዎች ከቆዩበት እስር የተለቀቁት የ 200 ሺህ ዶላር የገንዘብ ዋስ ከፍለዉ ነዉ። በእስር ቤት አሻራ ሰተዋል ፎቶ ተነስተዋል። ፍርሃዊነትበአሜሪካ ይታያል ይላሉ?

የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የ 2020 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውጤትን ለመቀልበስ አሲረዋል በሚል ክስ ነዉ በአትላንታ ጆርጂያ እስር ቤት የቀረቡት። ፎቶ ተነስተዋል ፤ ሻራ ሰጥተዋል።

የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የ 2020 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውጤትን ለመቀልበስ አሲረዋል በሚል ክስ ነዉ በአትላንታ ጆርጂያ እስር ቤት የቀረቡት። ፎቶ ተነስተዋል ፤ ሻራ ሰጥተዋል።

የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ምፕ የ 2020 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውጤትን ለመቀልበስ አሲረዋል በሚል ክስ በአትላንታ ጆርጂያ በሚገኘው እስር ለጥቂት ደቂቃዎች ተይዘዉ በዋስ ተለቀቁ። የዶናልድ ትራምፕ 4ኛ ክስ ምን ለየት ያደርገዋል? ትራምፕ ትናንት ሃሙስ ለ 20 ደቂቃዎች ከቆዩበት እስር የተለቀቁት የ 200 ሺህ ዶላር የገንዘብ ዋስ ከፍለዉ ነዉ።  ትራምፕ በእስር ቤት በቆዩባቸዉ ደቂቃዎች በሃገሪቱ የእስር ቤት ደንብ፤ ለፖሊስ የጣት አሻራ ሰጥተዋል፤ ፎቶግራፍም ተነስተዋል። ትራምፕ ከጆርጅያዉ ከእስር ቤቱ ቆይታ በኋላ ”ሐሰተኛ ፍትህ” ሲሉ ነዉ የተናገሩት።

የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የፍርድ ሂደት

የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የፍርድ ሂደት

ይህ “የምርጫ ጣልቃ ገብነት ነው”  “ሃቀኝነት የጎደለው ነው ብለን የምናስበውን ምርጫ” የመቃወም ሙሉ መብት አለን ሲሉም ትራምፕ አክለዋል። የዶናልድ ትራምፕ ክስ
ትራምፕ በአምስት ወራቶች ዉስጥ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረዉ በቁጥጥር ሲዉሉ የትናንትናዉ ለአራተኛ ጊዜ መሆኑ ነዉ።  ትራምፕ ለመጀመርያ ጊዜ ፎቶግራፍ እንዲነሱ በተደረገበት የእስር ቆይታቸዉ በርካታ ደጋፊዎቻቸዉ ከእስር ቤቱ ፊት ለፊት ሁኔታዉን ለመከታተል ተሰብስበዉ ቆመዉ ታይተዋል። ትራምፕ እስር ቤት የተነሱት ፎቶ በዓለም ዙርያ ማህበራዊ ሚዲያዎች ትኩረትን ስቦ ነዉ የዋለዉ። 

አዜብ ታደሰ 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE - Businessman Yevgeny Prigozhin, left, serves food to Russian Prime Minister Vladimir Putin, center, during dinner at Prigozhin's restaurant outside Moscow, Russia, Friday, Nov. 11, 2011. Russia has engaged in under-the-radar military operations in at least half a dozen countries in Africa in the last five years using a shadowy mercenary force, Wagner, analysts say is loyal to President Vladimir Putin. The United States identifies Prigozhin as Wagner's financer. (AP Photo/Misha Japaridze, Pool, File)

የዓለም ዜና፤ ነሐሴ 19 ቀን 2015 ዓ.ም 25.08.2023

10.06.2023 Former US President and 2024 Presidential hopeful Donald Trump speaks at the North Carolina Republican Party Convention in Greensboro, North Carolina, on June 10, 2023. (Photo by ALLISON JOYCE / AFP) (Photo by ALLISON JOYCE/AFP via Getty Images)

ትራምፕ ተከሰሱ፤ሐሙስ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ታዘዙ 03.08.2023

የዜጎች የዳኝነት ጉባኤ ትራምፕን ጥፋተኛ ያለባቸው የክስ ጭብጦች አሜሪካንን ለማጭበርበር በማሴር፣የዜጎችን የመምረጥ መብት ለመንሳት በማሴርና ሕጋዊ የም/ቤት ስርዓትን ለመገልበጥ በማሴርና በመሞከር የሚሉ ናቸው።ክሱን ይፋ ያደረጉት ልዩ አቃቢ ህግ ጃክ ስሚዝ በም/ቤቱ ላይ የተቃጣውን ጥቃት በሃገሪቷ ሕግና ስርዓት ላይ የተቃጣ ጥቃት ብለውታል።

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ባይደን ለሁለተኛ ዘመነ ስልጣን እወዳደራለሁ አሉ 25.04.2023

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በቀጣዩ የፈረንጆቹ ዓመት ለሁለተኛ ዘመነ ስልጣን እንደሚወዳደሩ አስታወቁ። ባይደን የምረጡኝ ዘመቻ መርሃቸዉ «ስራችንን እንጨርስ» የሚል መሆኑንም አስታዉቀዋል። የባይደን ተቀናቃኝ የቀድሞ ፕሬዚዳንት እና ሪፐብሊካኑ ዶል ትራምፕ ሳይሆኑ አይቀርም ተብሏል።