ትምሕርት ቤቶች በወደሙበት ዋግኽምራ ትምህርት መጀመሩ

በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የተወሰኑ ወረዳዎች ከህወሓት ሙሉ በሙሉ ነፃ ባይሆኑ፣ በሌሎች አካባቢዎች ትምህርት መጀመሩን የትምህርት ባለሙያዎችና ተማሪዎች አመልክተዋል፣ ሁኔታው የክፍል ጥበት ቢፈጥርም ነፃ ያልወጡ አካባቢ ተማሪዎችም በሰቆጣና በሌሎች የብሔረሰብ አስተዳደሩ ትምህርት ቤቶች ገብተው እየተማሩ መሆኑም ታውቋል፡፡
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የተወሰኑ ወረዳዎች ከህወሓት ሙሉ በሙሉ ነፃ ባይሆኑ፣ በሌሎች አካባቢዎች ትምህርት መጀመሩን የትምህርት ባለሙያዎችና ተማሪዎች አመልክተዋል፣ ሁኔታው የክፍል ጥበት ቢፈጥርም ነፃ ያልወጡ አካባቢ ተማሪዎችም በሰቆጣና በሌሎች የብሔረሰብ አስተዳደሩ ትምህርት ቤቶች ገብተው እየተማሩ መሆኑም ታውቋል፡፡
የወግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የትምህርት ተደራሽነታቸው ዝቅተኛ ከሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎች አንዱ ነው፡፡ በጦርነቱ በርካታ ወራትን ያሳለፈ አካባቢ መሆኑ ደግሞ የትምህርት ሂደቱን የባሰ ጎድቶት እንደቆየ በአማራ ክልል የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰይፉ ሞገስ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡
በብሔረሰብ አስተዳደሩ 273 አንደኛ ደራጃ ትምህርት ቤቶች ሲኖሩ 175 ከከፍተኛ 61 መካከለኛና 37 ዝቅተኛ ጉዳቶች የደረሰባቸው ናቸው ብለዋል፤ ከ24 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል ደግሞ 20ዎቹ ከፍተኛ 4ቱ ዝቅተኛ ጉዳት የደረሱባቸው እንደሆኑ ነው ያስረዱት፡፡
በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የዋግስዩም አድማስ ወሰን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር አቶ ወርቅዬ ወደጄ እንደሚሉት ትምህርት ቢጀመርም ብዙ ጉድለቶች አሉ፡፡ የፕላዝማና የኮምፒዩተር አገልግሎት የለም፣
እንደ አቶ ወርቅዬ በህወሓት ቁጥጥር ስር ካሉ የፃግብጂና አበርገሌ፣ ጎረቤት ወረዳዎች የተፈናቀሉ ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ ስለሚማሩም በአንድ ክፍል ውስጥ ከደረጃ በላይ በእጥፍ 80 ተማሪ ለማስተናገድ ተገድደናል ነው ያሉት፡፡ እንዲሁም ሠጋት ካለባቸው የሰቆጣና ዝቋላ ወረዳዎች ጥቂት ቀበሌዎች የተፈናቀሉ ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ እየተማሩ በመሆኑ የክፍሎችን መጨናነቅ አባብሶታል ነው ያሉት፡፡
የትምህርት ቤቱ መምህር መንግስቱ አረጋ በርካታ ጉድለቶች ቢኖሩም ትምህርት በተሸለ ሁኔታ እየተሰጠ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
የብሔረሰብ አስተዳደሩ የትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰይፉ ሞገስ ነፃ ያልወጡ የብሔረሰብ አስተዳደሩ አካባቢዎች ቢኖሩም ባልተመቼ ሁኔታም ቢሆን ትምህርት በብሔረሰብ አስተዳደሩ ማስጀመር መቻሉን ነው የሚያስረዱት፡፡
በሰቆጣ ከተማ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች መካከል በአንዱ ትምህርቱን የሚከታተለው የ9ነኛ ክፍል ተማሪው ዳዊት አበበ የቤተመጽሀፍት፣ የቤተሙከራና መጽሐፍት እጥረት ባለበት ሁኔታ ትምህርት መጀመሩን ተናግሯል፡፡
የ10ኛ ክፍል ተማሪ ሄለን ተገኘ በጦርነቱ ወቅት፣ ወደ ኮምቦልቻ፣ ከዚያም ባህር ዳር በመምጣት ጊዜዋን ማሳለፏን አስታውሳ በቅርቡ ትምህርት ብትጀምርም የፕላዝማና ሌሎች መሰረታዊ የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶች ያልተሟሉ ናቸው ብላለች፡፡
ዓለምነው መኮንን
አዜብ ታደሰ
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