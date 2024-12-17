ታጣቂዎች በብዛት የገቡናቸዉ የኦሮሚያ ክልል እና ጸጥታው - የነዋሪዎች አስተያየት

ታጣቂዎች በብዛት የገቡናቸዉ የኦሮሚያ ክልል እና ጸጥታው - የነዋሪዎች አስተያየትማክሰኞ፣ ታኅሣሥ 8 2017
ማስታወቂያ
ታጣቂዎች በብዛት በገቡናቸዉ የኦሮሚያ ክልል እና ጸጥታው - የነዋሪዎች አስተያየት
በኦሮሚያ ክልል ባለፉት ሁለት ሳምንታት የክልሉ መንግስት እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ካለው እና ከተለያዩ አከባቢዎች ከመጡ ታጣቂዎች ጋር በከፊል ስምምነት ማድረጉን ተከትሎ ትግል ላይ ጫካ የነበሩ በርካታ ታጣቂዎች መግባታቸው ተሰምቷል፡፡
ይህን ተከትሎ ቢያንስ ታጣቂዎቹ ወደተመለሱባቸዉ አከባቢዎች ሰላም ወርዶ መደበኛየኑሮ ሁኔታ ይቀጥላል የሚሉ ተስፋዎች ቢኖሩም፤ ነዋሪዎች ግን አሁንም ዘላቂ ሰላም አለ ለማለት እንደማይደፍሩ ይናገራሉ።
ታጣቂዎች በከፊል ቢገቡም በጫካ ቀርተዋል ከሚባሉ ታጣቂዎች ጋር በተለያዩ አከባቢዎች ውጊዎች መቀጠሉንም ነዋሪዎች ያስረዳሉ፡፡
ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች አሁናዊ ሁኔታ ተስፋ እና ተግዳሮቱ ላይ የነዋሪዎች አስተያየቶች አሰባስበናል።