ታጣቂዎች ሰዎች ገደሉ፣ከብት ዘረፉ

በአሙሩ ወረዳ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ በተከሰቱት ጥቃቶች እና ጸጥታ ችግሮች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል፡፡ በትናትናው ዕለት በአሙሩ ወረዳ ዋሊ ሉቁማ በተባለ ቀበሌ ከጠዋት 2፡00 እስከ ቀኑ 7፡00 ገደማ ታጣቂዎቹ በከባድ መሳሪያ ጥቃት ሲያርሱ እንደነበር አቶ ሳዩ ዲማ የተባሉ የአካቢው ነዋሪ ገልጸዋል፡፡
ምዕራብ ኦሮሚያ በሆሮ ጉዱሩ ዞን አሙሩ ወረዳ ታጣቂዎች አዲስ በተከፈተ ጥቃት ሰዎች ገደሉ፣ አፈናቀሉ፣ ሐብትና ከብቶች ዘረፉ።ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች እንዳሉት ታጣቂዎቹ ትናንት ዋሊ ሉቁማ የተባለች ቀበሌን ወርረዉ በትንሽ ግምት አምስት ሰዉ ገድለዋል፣ ቤቶችን አቃጥለዋል፤ ከ80 እስከ 90 የሚሆኑ የቁም እንስሳት ዘርፈዋል።የቀበሌዉ ነዋሪዎች ጥቃቱን በመሸሽ ወደ ሌላ አካባቢ ሔደዋል።የአሶሳዉ ወኪላችን ነጋሳ ደሳለች የወረዳና የዞን ባለስልጣናትን፣ የርዳታ አቅራቢ መስሪያ ቤት ኃላፊዎችን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም አልተሳካለትም።በርካቶች በመሸሽ ላይ ሲሆኑ በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት በቀላሉ ለማወቅ እንዳልተቻለ ነዋሪዎች ተናግረዋል፡፡ ከወረዳው ዋና አስተዳደሪ አቶ ፋንታሁን ታየ እና ከዞኑ ዋና አስተዳደሪ አቶ ምረሳ ፊጤ እና ከክልሉ ስራ ኃላፊዎች መረጃ ለማግኘት በስልክ በተደጋጋሚ ያደረግነው ጥረት ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም፡፡ የተፈናቃዩችን ሁኔታን በተመለከተም ከአሙሩ ወረዳ አደጋ ስጋት/ቦሳ ጎኖፍ የተባለ ጽ/ቤት እና ወደ ኦሮሚያ ክልል ቡሳ ጎኖፍ ምክትል ኃላፊ ጋር ቢደውልም ስልካቸውን አያነሱም፡፡በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ግድያ የኢሰመኮ መግለጫ
በአሙሩ ወረዳ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ በተከሰቱት ጥቃቶች እና ጸጥታ ችግሮች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል፡፡ በትናትናው ዕለት በአሙሩ ወረዳ ዋሊ ሉቁማ በተባለ ቀበሌ ከጠዋት 2፡00 እስከ ቀኑ 7፡00 ገደማ ታጣቂዎቹ በከባድ መሳሪያ ጥቃት ሲያርሱ እንደነበር አቶ ሳዩ ዲማ የተባሉ የአካቢው ነዋሪ ገልጸዋል፡፡ በወረዳው ሐሮ ጉድና ጎቡ የተባሉ ቀበሌዎች ውስጥም ዝርፍያ መፈጸማቸውን እና በዋሊ ቀበሌ የአምስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ተናግረዋል፡፡ ታጣቂዎቹ ከአጎራባች ወረዳዎች የተሻገሩ ናቸው ያሉ ሲሆን ከ200 በላይ የቀበሌው ነዋሪዎች ወደ አጋምሳ የተባለ ከተማ ሸሽተው እንደሚገኙ ተገልጸዋል፡፡ ጥቃት ከተፈጸመበት ስፍራ በቅርብ ርቀት ላይ በሚትገኘው አጋምሳ ከተማ ላይ ጸጥታ ሀይሎች እንዳሉም አመልክተዋል፡፡
ሌላው የጉዳት እንደ ደረሰባቸው ነገሩን አቶ መርጋ የተባሉ የአካባቢው ነዋሪም ትናንት በደረሰው ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ቤታቸውን ለቀው እየሸሹ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡ ታጣቂዎች በየመንደሩ እየዞሮ መኖሪያ ቤቶች በቡድን በመሆን ማቃጠላቸውን አመልክተዋል፡፡
"በአሙሩ ዋሊ ሉቁማ ከባድ ተኩስ ነው የነበረው፤ የ5 ሰዎች ህይወትም አልፈዋል፡፡ ከባድ መሳሪያ ነው ወደየ መንደሩ የሚተኮሰው ከአርሶ አደሩ አቅም በላይ ነው፡፡ ግማሹ ቤቱን፣ንብረቱን እያጣ ነው፡፡ ከጠዋት 2 ሰዓት ጀምሮ ነበር ተኩስ የተሰማው፡፡ ወደ ቀበሌአችን ከገቡ በኃላ 10 የሚሆን ቤቶችን አቃጥለው ነው ነዋሪውን ያባረሩት፣ ከብቶችን ዘርፈዋል፡፡ በኪራሙና አሙሩ አጎራባች ቦታዎች ላይ ተደራጅው ነው ጥቃት እየፈጸሙ የሚገኙት፡፡ ሰዎች ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ወደ አጋምሳ እየሸሹ ነው፡፡"
ከአሙሩ ወረዳ ከተማ በ24 ኪ.ሜ ርቀት በሚትገኘው አጋምሳ በተባለች ቀበሌም በመቶዎች የሚቆጠሩ የተፈናቀሉ ዜጎች ለወረዳው አስተዳደር ድጋፍ እንዲሰጣቸው አቤቱታ ቢያቀርቡም ድጋፍ እንደተከለከሉ ተናግረዋል፡፡ በአሙሩ ወረዳ ዋሊ በቀበሌ ውስጥ ደረሰዋል ስለተባለው ጥቃት የወረዳውን ዋና አስዳደደር አቶፋንታሁን ታየ እና ከዞኑ ዋና አስተዳደደር አቶ ምረሳ ፊጤ እንዲሁም ከክልል የስራ ኃላፊዎች መረጃ ለማግኘት በስልክ ያደረኩት ጥረት ስልካቸውን በተደጋጋሚ ባለማንሳታቸው አልተሳካም፡፡በምዕራብ ኦሮሚያ የቀጠለው የታጣቂዎች ጥቃት ግድያ ማባባሱ
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መስከረም 16 /2015 ዓ.ም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ይፋ ባደረገው መግለጫ በአሙሩ መንግስት የጸጥታ ሁኔታውን በትኩረት በመከታተል የሰዎች በህይወትና በሰላም የመኖር መብቶችን እንደሚጠብቅ አሳስቧል፡፡ ከነሐሴ 25/2014 ዓ.ም ጀምሮ በሶስት ሳምንታት ውስጥ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በአማራ ኢ-መደበኛ ታጣቂ ሀይሎችና ግለሰቦች በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ፣ጃርዳጋ ጃርተና ሆሮ ቡልቅ ወረዳዎች ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ማለፉንም ጠቅሷል፡፡ በአካባቢው ተጨማሪ የጸጥታ ስጋቶች መኖራቸውን አስታወሰው ሲቪል ሰዎችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች አሁንም ተስፋፍተው መቀጠላቸው እጅግ አሳሳቢ መሆኑንም ኢሰመኮ በወቅቱ ገልጾ ነበር፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ
ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን በጃርደጋ ጃርቴ እና አሙሩ ወረዳዎች ታጣቂዎች ንጹሃን ዜጎችንም ጭምር ኢላማ ያደረጉባቸው ተከታታይ ጥቃቶች የበርካቶችን ሕይወት ቀጥፏል። ኹኔታው አሁንም አሳሳቢ ሆኖ እንደቀጠለ ነው።