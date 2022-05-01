 ታዋቂዉ የጥበብ ሰው ሃብታሙ ማሞ | ኢትዮጵያ | DW | 01.05.2022

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ኢትዮጵያ

ታዋቂዉ የጥበብ ሰው ሃብታሙ ማሞ

ሜድ ኢን ቻይና፣ ታሰጨርሺኛለሽ፣ እሾሃማ ፍቅር፣ ላገባ ነው የሚሉ ፊልሞቸ በአብዛኛው የጥበብ ታዳሚ የሚታወቁ ናቸው። በእነዚህና ሌሎች ሰራዎቸ በደራሲነት ዳይሬክተርነተና በፊልም ሰሪነት እንዲሁም በመጽሐፍና ግጥም ደራሲነት እያገለገለ ነው አርቲስት ሃብታሙ ማሞ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 09:03

ታዋቂዉ የጥበብ ሰው ሃብታሙ ማሞ


ሜድ ኢን ቻይና፣ ታሰጨርሺኛለሽ፣ እሾሃማ ፍቅር፣ ላገባ ነው የሚሉ ፊልሞቸ በአብዛኛው የጥበብ ታዳሚ የሚታወቁ ናቸው። በእነዚህና ሌሎች ሰራዎቸ በደራሲነት ዳይሬክተርነተና በፊልም ሰሪነት እንዲሁም በመጽሐፍና ግጥም ደራሲነት እያገለገለ ያለው የጥበብ ባለሙያ እንግዳችን ነው። 

የብዙ የኪነ-ጥበብ ሰዎቸ መፍለቂያ በሆነው መርካቶ ሰባተኛ ተወልዶ ያደገው ደራሲ፣ ዳይርክተርና ተዋናይ ሃበታሙ ማሞ የታላላቆቹን የጥበብ ሰራዎችን እያየ ወደ ጥበብ ዓለም እንዳዘነበለ ነግሮናል። ዘርፈ ብዙው የጥበብ ባለሙያ ሃብታሙ ማሞ በተለይ እሱ በተወነባቸው ፊልሞቸ የተሰጠውን ገጸ-ባሕሪ መሰሎ ሳይሆን ሆኖ እንደሚተውን የጥበብ አጋሮቹ ይገልሉ። ከትወና ሌላ በዳይርክተርነት፣ መጽሐፍ ደራሲነትና ፕሮዲዩሰርነተ እንዲሁም ግጥም በመጻፍ ይታወቃል። እስካሁን ካበረከታቸው የጥበብ ውጤቶቸ ዋና ዋናዎቹን እንዲህ አወጋን።

Habtamu Mamo, äthiopischer Schauspieler & Regisseur


የጥበብን ጥሪ ተቀብሎ ለህብረተሰቡ የሚያበረከተው አገልግሎት ከምንም በለይ እንደሚያረካው በዚሀም ደሰተኛ እንደሆነ ገልጾልናል ዘርፈ በዙው የጥበብ ሰው ሃበታሙ ማሞ። 

በፊልሞቹና በድርሰት ሰራዎቹ ከተደራሰኢያን የሚሰጡት ጥልቅና ገንቢ አስተያየቶች አሁን ለደረሰበት ደረጃ አወንታዊ አስተዋፆ እንዳደረጉለት የሚናገረው አርቲስት ሃብታሙ በግል ህይወቱም ደስተኛ፤ ላመነበት እስከ መጨረሻው አስፈላጊውን መስዋእት የሚከፍልና እማይጨነቅ መሆኑን ነግሮናል።

Habtamu Mamo, äthiopischer Schauspieler & Regisseur

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ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር 
አዜብ ታደሰ

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ታዋቂዉ የጥበብ ሰው ሃብታሙ ማሞ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian film Actor and director Habtamu Mamo © Film production

ታዋቂዉ የጥበብ ሰው ሃብታሙ ማሞ 01.05.2022

የአፍረን ቀሎ የሙዚቃ ባንድን ታሪክ ዘጋቢ ፊልም እየሰራ የሚገኘው ድርብድል አሰፋ

የአፍረን ቀሎ የሙዚቃ ባንድን ታሪክ ዘጋቢ ፊልም እየሰራ የሚገኘው ድርብድል አሰፋ 21.04.2022

የፊልም ባለሙያው ድርብ ድል አሰፋ በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ የመጀመሪያ ባንድ በሚባለው የአፍረን ቀሎ የሙዚቃ ባንድ ላይ ያተኮረ የ90 ደቂቃ ዘጋቢ ፊልም በመስራት ላይ ይገኛል። ድርብድል ከአንድ ዓመት በፊት በዶይቼ ቬለ አካዳሚ የወጣውን ውድድር በማሸነፍ በኢትዮጵያ እስከ 10 ሺህ ዩሮ የገንዘብ እና ሌሎች ድጋፎች እያገኙ ካሉ ባለሙያዎች አንዱ ነው።

Cover von dem Buch des äthiopischen Autors Teklu Tilahun

ከ10 በላይ መጻፍትን የደረሰው ተክሉ ጥላሁን 31.01.2022

``የጭን ቁስል`` በአብዛኛው ተደራስያን ከተነበቡለት ስራዎቹ የአንበሳውን  ድርሻ  ይይዛል። በመሆኑም አሁን 29ኛው እትም አልቆ ወደ 30ኛው እየሄደ ነው።