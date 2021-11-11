ቱሪዝምና ተግዳሮቱ በኦሮምያ

በኮሮና ወረርሽኝ የተፈተነው ዘርፉ በአገርም ሆነ በክልሉ እየተስፋፋ በመጣው ግጭትና አለመረጋጋት መጎዳቱም ተነግሯል። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዐቢዩ ተሰማ በፀጥታና በመገናኛ ብዙሃን ማስጠንቀቂያ ክፉኛ በሚበረግገው በዓለም አቀፉ ቱሪስት ላይ መተማመንን ቀንሶ የአገር ውስጥ አገር ጎብኚ በመሳብ ለመተካትም መታቀዱን አስረድተዋል።
የኦሮሚያ ክልል የቱሪዝም ኢንደስትሪውን የሚፈትነው የመሰረተ ልማት እና ፀጥታ ተግዳሮቶችን ለመፍታት የሚረዳ የፖሊሲ ማሻሻያ እያከናወንኩ ነው አለ፡፡በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አብዱልሃኪም ሙሉ ዛሬ ለመገኛኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ ትኩረት ተነፍጎት የቆየውን ይህን ዘርፍ የአገርን ኢኮኖሚ የሚያነቃቃ እንዲሆን እንቅስቃሴ መጀመሩን ተናግረዋል።። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በዓለማቀፉ ኮሮና ወረርሽኝ የተፈተነው ዘርፉ በአገርም ሆነ በክልሉ እየተስፋፋ በመጣው ግጭትና አለመረጋጋት መጎዳቱም ተነግሯል።
የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዐቢዩ ተሰማ በበኩላቸው በፀጥታ እና በመገናኛ ብዙሃን ማስጠንቀቂያ ክፉኛ በሚበረግገው በዓለም አቀፍ ቱሪስት ላይ ያለውን መተማመን ቀንሶ የአገር ውስጥ አገር ጎብኚ በመሳብ ለመተካትም መታቀዱን አስረድተዋል።ዝርዝሩን ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ልኮልናል።
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ