በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ባገረሸው ውጊያ የሞት መቁሰል ዜናው መሰማቱ ቀጥሏል። የደም መፋሰሱ፤ ሰሜን ወሎ ቆቦ ወልድያ ተራራ፣ ጋራ እና ሸንተረሩ በባሩድ ጭስ መታወድ ከጀመረ ለሁለት ሳምንታት አንድ ቀን ብቻ ነው የቀረው። ዋኽምራ፣ ወልቃይት፣ ሱዳን ከኢትዮጵያ አዋሳኝ የድንበር አካባቢም ሌላ የጦር ግንባር ተከፍቶ መገዳደሉ በከፋ ሁኔታ ቀጥሏል።
በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ባገረሸው ውጊያ የሞት መቁሰል ዜናው መሰማቱ ቀጥሏል። የደም መፋሰሱ፤ ሰሜን ወሎ ቆቦ ወልድያ መስመር፤ ተራራ፣ ጋራ እና ሸንተረሩ በባሩድ ጭስ መታወድ ከጀመረ ለሁለት ሳምንታት አንድ ቀን ብቻ ነው የቀረው። ዋኽምራ፣ ወልቃይት ጠገዴ ወይም ፀገዴ። ሱዳን ከኢትዮጵያ በምትዋሰንበት የድንበር አካባቢም ሌላ የጦር ግንባር ተከፍቶ መገዳደሉ በከፋ ሁኔታ ቀጥሏል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተፋላሚ ወገኖች ባሻገር በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያደረሰው እልቂት፤ ጭፍጨፋ እና ስደት መፈናቀል ገና ሳያገግም፤ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሌላ በጦርነት አዙሪት ውስጥ ገብታለች። ከልካይ ያጣው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እንደ ሰደድ እሳት የበላውን በልቶ ከጨረሰ በኋላ ይቆም ወይስ ተፋላሚዎች የቆሙለት ህዝብ አሳስቷቸው ወደ ሰላም መንገድ ይመለሱ ይሆን?
ሦስተኛው ዙር፤ ገላጋይ አልባው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በሌላ አዲስ ምዕራፍ እነሆ 13ኛ ቀኑን አስቆጥሯል። ከተፋላሚ ወገኖች ጦርነቱን ስለማቆም ተስፋ ሰጭ ነገር አይሰማም። ሁሉም በየወገኑ፣ ሁሉም ለየወገኑ የሚናገረው በራሱ የተሳከረ ነው። ጦርነቱን ለመቀስቀስ አንዱ በአንደኛው ላይ ጣት ይቀስራል። ሁለቱም ወገኖች ራሳቸውን እየተከላከሉ ስለመሆኑ ይደመጣሉ። በርካቶችን መግደል መማረካቸውን በየመገናኛ ብዙኃናቸው ይደሰኩራሉ፤ ይፎከራል፤ ይሸለላል፤ ሺዎች ወደ እሳት ይነዳሉ።
ኢትዮጵያ አሁን በሌላ የጦርነት አዙሪት ገብታለች። ይህ አዕምሮ ላለው፤ ሁነቱን ላስተዋለ በእርግጥ ዕብደት እንጂ ሌላ ምን ሊባል ይቻል ይኾን? ትናንትስ እንደምን ይረሳል? ከማይካድራ እስከ አክሱም፤ ከማሕበረ ዴጎ እስከ ቆቦ፤ ከጭና እስከ አፋር ፈንቲረሱ በሁሉም ወገን የሚነገረው ልብ ይሰብራል። እነዚያ ምንም የፖለቲካ ዕውቀቱ የሌላቸው፤ እነዚያ ዛሬን አሸንፈው ለማደር ከሚታትሩ፤ እንኳንስ ፖለቲካ፣ እንኳንስ ጥላቻ ፣ እነዚያ ከቄዬአቸው ባሻገር ሕይወት ይኖር እነደሁ በቅጡ እንኳ ያልተረዱ እና በግፍ የተጨፈጨፉ ንጹሃንንስ መርሳት እንደምን ይቻል ይሆን?
በአፋር ሦስት ልጆቹ ተገድለውበት ከጥቃት የተረፈችውን የልጆቹን እናት የሚያስታምመው አባ ወራ
« ዑመር ሙሃባ እባላለሁ አፋር ክልል ዞን አራት ያሎ ወረዳ መናፈሻ የምትባል ቀበሌ አለች እዛው ላይ እነሱ የሚፋለሙት ወታደሮች እያዩ በህጻናት እና ሴቶች ላይ ነው የከባድ መሳሪያ የተኮሱት አልመው ማለት ነው። እና በዚያ ተኩስ ሶስት ሕጻናቶች ሞቱ እናታቸው በጣም ተጎድታለች።»
የልጆቿ አባት ተገድሎባት ሁለት ልጆቿን ለብቻዋ የማሳደግ ኃላፊነት የተጣለባት እናት «አስክሬኑን በሦስት ወሩ ነው ያስነሱን አላስነሱንም ነበር ። ስንጠይቅ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለው ነገሩን በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ከዚያ በኋላ ምንም ዋጋ የለውም፤ ሄደን አስክሬን ኣንስተን ቀብረን ነው የተመለስነው፤ ያው ልጆቹ ሁለት ናቸው በምን ሁኔታ ላይ ናቸው ልበልህ? ምንም ነገር የለምኮ»
እንዲህ አይነት ድምጾች ጦርነቱ በደረሰባቸው ቦታዎች ሁሉ ይሰማል። በትግራይ ፣ አማራ ፣ አፋር ፣ ኦሮሚያ ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ ። የግጭት ጦርነት አሻራው በግልጽ ይታያል።
ኢትዮጵያውያን ብቻ አልነበሩም ዓለማቀፉ ማኅበረሰብም ጭምር የሰላም ንግግር ይደረጋል የሚል ተስፋ ሰንቀው ነበር። ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ሰላም ንግግር መጥተው ቀውሱን ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ዕልባት ይሰጡለታል ተብሎ በተጠበቀበት ሰዓት ግን፤ ያልተጠበቀው ሆነ። ለኢትዮጵያውያን የሰላም አየር ይነፍስ ይኾን ብለው ተስፋ ላደረጉት ለእነዚያ ተስፋቸው መነመነ። የጦርነቱ ገፈት ቀማሾች ትናንት እንደሆኑት ዛሬም ሊደግሙ ፍርጃቸው ኾኗል።
በሰሜን ኢትዮጵያ ሁለት ዓመት ሊደፍን ጥቂት ወራት በቀሩት ጦርነት ከስድስት ወራት ያልተሻገረ የትንፋሽ መሰብሰቢያ ጊዜ ብቻ በመውሰድ ነበር ዳግም ያገረሸው። የኢትዮጵያ መንግስት ከስድስት ወራት በፊት « የሰብአዊ ርዳታ ለማሳለጥ» በሚል በተናጥል የተኩስ አቁም ማድረጉን ተከትሎ የትግራይ ኃይሎችም በተመሳሳይ በተናጥል የተኩስ አቁም አድርገው ነበር።
በእነዚህ አምስት የፋታ በሚመስሉ ወራት ወደ ትግራይ የሚገባ የሰብአዊ ርዳታ በመጠን ጭማሪ ማሳየቱ ምናልባት መስመር የያዘ መስሎ የነበረው የሰላም ንግግር በስኬት እንዲቋጭ ያስችል ይሆን የሚል ተስፋም አጭሮ ነበር። ነገር ግን አንድ ጥያቄ ይነሳል። በእነዚህ ጦርነቱ ረግቦ በቆየባቸው ወራት ሁለቱን ተፋላሚ ኃይላት ለማሸማገልም ሆነ ለማነጋገር የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ ልዑክ በተናጥል ፤ የዩናይትድ ስቴትስ ፣ የአውሮጳ ህብረት ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጋራ በመሆን ያደረጉት ጥረት ለምን ውጤት አልባ ሆነ ? እንጠይቅ።
ድርድር በሁለት ተፋላሚ ወገኖች መካከል በሰጥቶ መቀበል መርኅ ከሁለቱ አቅጣጫ ወደ ተቃራኒ ግማሽ መንገድ ድረስ የሚኬድበት እና ከሚፈልጉት ግማሹን አሳክተው ግማሹን የሚያጡበት አልያም ባያስደስትም ከአንዳች ስምምነት የሚደረስበት ሂደት ነው። ሂደቱ ቀላል አይሆንም። የሰው ሕይወት የጠፋበትን የአካል ጉድለት ፣ መፈናቀል እና ስደት ብሎም በራካታ ሰብአዊ ቀውሶች ያስከተለን ጦርነት ለመቋጨት በእርግጥ እንዲሁ በቀላሉ የሚታለፍም ጉዳይ አይደለም። ተፋላሚ ወገኖች ከኋላቸው ያሰለፏቸው ደጋፊዎች ይሁንታን ማግኘትም አንድ ነገር ነው።
የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪው ዶ/ር ዳር እስከ ዳር ታዬ እንደሚሉት አደራዳሪ ወገኖች ለማደራደር የሚያደርጉት ጥረት በተደራዳሪ ወገኖች ዘንድ ይሁንታን ካላገኘ ውጤት የለውም ባይ ናቸው። የሰሜን ኢትዮጵያው የዲፕሎማሲው ጥረት ውጤት ማጣትም የተደራዳሪ ወገኖች ለመደራደር ቁርጠኛ መሆን ጥያቄ የሚነሳበት ጉዳይ እንደሆነ ያምናሉ። ተፋላሚ ወገኖችን ወደ ድርድር ለማምጣት ሲደረግ በነበረ ጥረት ዲፕሎማቶች ሲያንጸባርቁ የነበረው የግል ስሜትም እንዲህ የራሱን አሉታዊ ተጽዕኖ እንደነበረው በማስታወስ።
«ድርድርን የምር የመፈለግ ፍላጎት አለ ወይ? እኔ እንግዲህ መንግስት የሚሰጠውን መግለጫም እከታተላለሁ፤ በዚያኛው ወገን የሚሰጠውን መግለጫም እከታተላለሁ። ለድርድር የትኛውም ግጭት ጦርነት ሲያልቅ ተዋናዮች ለጦርነት ያላቸውሞራል ያልቃል፤ ለጦርነት ያላቸው ሃብትም ያልቃል። ያኔ ለድርድር ዝግጁ ይሆናሉ። እዚህ የነበረው ምንድነው ለድርድር ዝግጅት እየተደረገ ለጦርነት የሚሆን አቅም እንዳለ የማሳየት አዝማሚያ ይታይ ነበር። እነዚህ ዲፕሎማቶች መጡም አልመጡም፣ ጥረት አደረጉም አላደረጉም ያ የመሳካት ዕድሉ ዝቅተኛ እንደነበር የሚላክቱ ነገሮች ነበሩ የዲፕሎማቶቹ የግል ምልከታ እና አቋም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው።»
በእርግጥ ነው ለኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች ወደ ሰላማዊ የድርድር መድረክ ለመምጣት ቁርጠኛ ከመሆን ባሻገር በመካከላቸው መተማመን መኖሩ መረጋገጥ ይኖርበታል። በኢትዮጵያ የሰላም ጉዳይ ብርቱ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ሲያደርግ የነበረው ዓለማቀፉ ማህበረሰብም በሁለቱ ወገኖች መካከል የተዘረጋውን ያለመተማመን ግድግዳ እንዴት አድርጎ ማፍረስ እንደሚኖርበት ማጤን ሳይገባው አይቀርም ።
ባለፈው ሐምሌ 26 ቀን፣ 2014 ዓ/ም ወደ መቀሌ ተጉዞ ከነበረው የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ የልዑካን ቡድን አንዷ የነበሩት የአውሮጳ ህብረት ልዩ ልዑኳ አኔተ ቬበር ከመቀሌው ጉብኝታቸው በኋላ ለዶይቼ ቬለ ሰጥተውት በነበረው ቃለ ምልልሳቸው ያረጋገጡት ይህንኑ ነው። አለመተማመን ።
«ማንኛውም መሰናክል የእምነት እጦት ነው ብዬ አስባለሁ አንዱ ከሌላው ጋር በቅን ልቦና እየተደራደሩ ለመሆናቸው የበለጠ መተማመኛ እንደሚፈልጉ ሁለቱም ግልጽ አድርገዋል። ሁለቱ ወገኖች ዝግጁነታቸውን ከማሳወቅ ባሻገር ወደ ድርድሩ እንዲመጡ የሚያስፈልገውን መተማመን የአፍሪቃ ህብረትልዩ ልዑክ ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ ያጠናክራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ» ብለው ነበር።
የተባለው አልቀረም በመተማመን ላይ ያልተመሰረተው የሰላም ጥረት የሸማጋዮቹን እግር ጠብቆ ጦርነቱን ሊያሰልስ ሦስት ሳምንታትን ብቻ ነበር የጠበቀው። ገርበብ ብሎ የነበረው የሰላም በር ተዘግቶ ዳግም በአዲስ ኃይል፣ በአዲስ ጉልበት እንደገና አዲስ እልቂት ሊጋብዝ የቆረጠ መስሏል።
ከመቀራረብ መራራቅን፤ ከዕርቅ ጥላቻን፤ ከሰላም ጦርነትን መምረጥ በእርግጥ ያጠያይቃል። የሕግ ባለሞያዎች ለሰብአዊ መብት የተባለውን መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የሚመሩት የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ አመሃ መኮንን ኢትዮጵያውያን ተፋላሚ ወገኖች ከሰላም መንገድ ይልቅ የጦርነቱን መምረጣቸው ሃገራዊ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰባዊ ውድቀት ስለመሆኑ ይገልጻሉ።
«እኔ እንግዲህ በዕድሜዬ በኖርኩት የዕድሜ ዘመንም ቢሆን እንደሁ ወደ ኋላ መለስ ብዬ በንባብ ባገኘሁት መረጃ ሁል ጊዜ እንደሚባለው በእርግጥም የኢትዮጵያ ታሪክ በአብዛኛው የጦርነት ታሪክ ነው ።እንደሚመስለኝ ይሄ ሰፊ ጥናት የሚፈልግ ነው። በዚህ የጦርነት ታሪካችን ምን ያህል እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ወደ ኋላ እንደቀረን መገመት ይቻላል።»
በፌዴራል መንግስቱ እና በትግራይ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ቀደም ሲል ያለቀው ህዝብ ፣ ቆስሎ አካል ጉዳተኛ የሆነው ፣ ተደፍረው ስብዕናቸው የጎደፈባቸው ሴቶች ብዛት ፤ በአጠቃላይ የደረሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት እና የንብረት ውድመት በውሉ ሳይታወቅ መሆኑ ነገሩን ከአሳሳቢነቱም በላይ አስፈሪ ያደርገዋል።
ከአለማቀፉ ማሕበረሰብ በተጨማሪ የኃይማኖት መሪዎች ፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እና ሌሎችም ጦርነቱ ቆሞ ወደ ሰላም ንግግር እና ድርድር እንዲመለሱ ያላሰለሰ ጥሪ ቢያደርጉም፤ ተፋላሚዎቹም ሆኑ ደጋፊዎቻቸው መስሚያቸውን የደፈኑ አስመስሎባቸዋል።
አቶ አመሃ እንደሚሉት ከጦርነቱ ባሻገር ያለው ነገ ያስፈራቸዋል። እየሆነ ባለው ነገር ፖለቲከኞቹ ነገ ወደ አንዳች የመቀራረብ አልያም የመስማማት ቢመጡ እንኳ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወደ ቀደመው ስፍራ ስለመመለሱ በጥርጣሬ ይመለከታሉ።
«እኔም አብዛኛው ሰላም ወዳድ እንደሚያስበው መጭው ጊዜ እጅግ የሚያስፈራ ነው አሁን አሁን ለሰላም መከፈል ያለበት ማንኛውም ዋጋ ተከፍሎ ይሄ በሰሜን ያለውን ግጭትም ሆነ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች ካልቆሙ በተጨባች እንዳልኩት የሚበሉት የሚያጠፉት የሰው ህይወት፣ ንብረት፣ የሚጎድሉት አካል በተጨማሪ ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ ማህበረሰብም እንደ ማህበረሰብ ቀድሞ በሚታወቅበት ተዋዶ፣ ተፋቅዶ ተባብረው የሚኖሩበት ዕድል ላይ ትልቅ ጥላ እና ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው ብዬ ነው የማምነው ።»
በእርግጥ ነው ከሌላ ወገን ከሚመጣ የበቃችሁ ማሳሰቢያ ይልቅ ፤ በቀጥታ የጦርነቱ ገፈት ቀማሽ የሆነው የኢትዮጵያ በቃን የሚልበት ጊዜ ስለመሆኑ የማይታበል ነው። ጥላቻ ፣ ቂም በቀል ፣ እልፍ ሲልም ፍላጎትን በኃይል ለማስፈጸም መፈለግ እንኳንስ ለደሃይቱ ኢትዮጵያ ይቅርና ኃያላኑም አልተቻላቸውም። ዓለም ዛሬ ለገባችበት ዓለማቀፋዊ ፖለቲካዊ እና ኤኮኖሚያዊ ቀውስ መነሻውም ፍላጎትን በኃይል ለማስፈጸም ከመፈለግ የመነጨ ነው።
ኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ብቻ አይደለም ጦርነት እየተካሄደባት ያለው ። በኦሮሚያ ክልል ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ተጠናክሮ ቀጥሏል። በጊምቢ ቶሌ እና በቄለም ወለጋ ሃዋ ገላን በአማራ ተወላጆች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ የጅምላ ጭፍጨፋ ቁስል ሳያገግም በሌላ ጥቃት ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ሀሙሩ በኦሮሞ ብሄር ተወላጆች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከ50 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። መንግስት የዜጎቹን ደህንነት ማስጠበቅ ከማይችልበት ደረጃ ስለመድረሱ በቂ ማሳያ ነው። ጥላቻው እና ቂም በቀሉ በዚሁ ከቀጠለ ከዚህ የከፋ ጊዜ እንዳይመጣ ያስፈራል። መፍትሄም ይፈልጋል።
ለዚህ ደግሞ ተፋላሚ ወገኖች እንቆምለታለን ለሚሉት ህዝብ ሲሉ ወደ ቀልባቸው ሊመለሱ እንደሚገባ ነው አቶ አመሃ የሚያሳስቡት። ብቸኛ የተስፋ መንገዱም ያ እንደሆነ ነው አስረግጠ,ው የሚናገሩት ።
«እኔ ተስፋ አደርጋለሁ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ሰላም ወዳድ እንደ አንድ የሰብአዊ መብት ባለሞያ ተስፋ አደርጋለሁ፤ ተፋላሚ ወገኖች ከተለያየ አቅጣጫ በሚደረግ እገዛ ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ጥቅሙን እናስጠብቃለን ለሚሉት ህዝብ እየደረሰበት ያለውን መከራ የሚገነዘቡበት እና በዚህ ጦርነት የመጨረሻ እልባት ማግኘት እንደማይቻል እናስጠብቃለን የሚሉትን ጥቅምም እንደማያስጠብቅ እንደሚረዱ እና ወደ ቀልባቸው እንደሚመለሱ ችግሮቻቸውን እና ጥያቄዎቻቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ወደ ሚገደዱበት ደረጃ ይደርሳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።»
የሩስያ እና ዩክሬን ጦርነት ዓለም ዐይታው የማታውቀው ምጥ ውስጥ ከቷታል። በኢንዱስትሪ የበለጸጉትን ጨምሮ የራሳቸውን የውስጥ ጉዳይ በማስታመም ተይዘዋል። እንደዚያም ሆኖ ግን እስከ ዛሬ ለበርካታ ጊዜያት በኢትዮጵያ ጉዳይ ሲሰበሰብ እና ያለአንዳች ተጨባጭ ዉጤት ሲበተን የቆየው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በድጋሚ በዚህ ሳምንት ሊሰበሰብ መሆኑ ተሰምቷል።
ለግልግል ባስቸገረው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ተስፋ ያልቆረጠችው አሜሪካ በአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛዋ አምባሳደር ማይክ ሀመርን ትናንት ወደ አዲስ አበባ ልካለች።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምባሳደር ማይክ ሐመር ከነሐሴ 29 ቀን፣ 2014 እስከ መስከረም 5 ቀን 2015 ድረስ በኢትዮጵያ በሚያደርጉት ቆይታ "በአፋጣኝ ግጭት እንዲቆም እና የሰላም ንግግር እንዲጀመር ግፊት ያደርጋሉ" ብሏል። የፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጽ/ቤት ባለፈው ዓርብ ዕለት የአምባሳደሩን ጉዞ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ አምባሳደሩ ሁለቱን ተፋላሚ ወገኖች ወደ ሰላም ንግግር እንደመጡ ያግባባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ በቃል አቃባይዋ ጄን ሳኪ በኩል ዐስታውቋል።
አምባሳደር ማይክ ሐመር በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ከዐሥር በላይ ቀናት የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት፣ የክልል ተወካዮች እና የአፍሪቃ ህብረት ባለስልጣናት ጋር ይነጋገራሉ ተብሏል። ከትግራይ ኃይሎች ጋር ስለመገናኘት አለመገናኘታቸው ለጊዜው የተባለ ነገር የለም ።
በእርግጥ ኢትዮጵያ ሰላም ያስፈልጋታል። እውነተኛ ሰላም። ነገር ግን እውነተኛ ሰላም እንዲሁ አይመጣም። የቆሙለትን ሕዝብ ለማትረፍ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ሐቀና ንግግር ይሻል። ከዚህ የከፋ ጊዜ እንዳይመጣ ለሰላም ለመነጋገር ከልብ መዘጋጀትን ይጠይቃል።
ታምራት ዲንሳ
ማንተጋፍቶት ስለሺ