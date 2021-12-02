 ተፈናቃዮችን የመደገፍ ዘመቻ | ኢትዮጵያ | DW | 10.12.2021

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ኢትዮጵያ

ተፈናቃዮችን የመደገፍ ዘመቻ

በድሬደዋ ቀደም ብሎ ድጋፍ የማሰባሰብ ሥራ መጀመሩን የገለፁ ወጣቶች በሀገር አቀፍ ደረጃ በቀጣይ ሦስት ወራት በሚካሄደው ዘመቻ ይሄንኑ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በአጠቃላይ በዚህ ዘመቻ የማይሳተፍ አካል እንደማይኖርም ተገልጿል።

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ወጣትነቴ ለሀገሬ

ከዛሬ አንስቶ አስከ መጪው የካቲት 30 ድረስ በሚኖሩ ቀጣይ ሦስት ወራት ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ለሀገር ደጀንነታችውን ያረጋግጡባቸዋል የተባሉ የተለያዩ የዘመቻ ተግባራት እንደሚከናወኑ የሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር አስታወቀ። በዘመቻው ከሚከናወኑ ተግባራት ቀዳሚው በጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚረዳ የዓይነትና የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰብ ሥራ መሆኑ ተገልጿል። ወጣቶች በበኩላቸው ይህንኑ ኃላፊነት በመወጣት ታሪካዊ ሥራ እንሠራለን ብለዋል። የሴቶች እና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚንስትር ዶ/ር ኤርጎጌ ተስፋዬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ከዛሬ አንስቶ ባሉት ሦስት ወራት «ወጣትነቴ ለሀገሬ» በሚል መሪ ሀሳብ የሀገሪቱ ወጣቶች የሀገር ደጀንነታቸውን የሚያረጋግጡባቸው በርካታ የዘመቻ ተግባራት እንደሚከናወኑ ገልጠዋል። ወጣቶች በዘመቻው ይሳተፉባቸዋል ከተባሉ አራት ዋና ዋና መስኮች አንዱ አሸባሪው ቡድን ከወረራቸው አካባቢዎች የተፈናቀሉና ሀብት ንብረታቸው በዚሁ የሽብር ቡድን የወደመባቸውን ዜጎች መልሶ ማቋቋም መሆኑን የጠቀሱት ዶ/ር ኤርጎጌ በዚህም በርካታ ሥራ ይከናወናል ብለዋል። በሦስቱ ወራት ወጣቶች የዘማች ቤተሰቦችን እና የመከላከያ ሠራዊቱን በመደገፍ ፣ በማኅበራዊ መገናኛ ዘመቻው የሀገራቸውን ሀቅ ይዘው በመሟገት ፣ የአካባቢያቸውን ፀጥታ በመጠበቅ ለሀገር ህልውና መጠበቅ የበኩላቸውን የሚወጡበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ሚንስትሯ ጠቁመዋል። የብልፅግና ወጣቶች ፕሬዝዳንት ወጣት አክሊሉ ታደሰ በበኩሉ በቀጣይ ሶስት ወራት ዜጎቻችንን ወደ ቀደመ የሞቀ ጎጇቸው የምንመልስበትን ታሪካዊ ሥራ እንደሚሠሩ ገልጿል።

በድሬደዋ ቀደም ብሎ ድጋፍ የማሰባሰብ ሥራ መጀመሩን የገለፁ ወጣቶች በሀገር አቀፍ ደረጃ በቀጣይ ሦስት ወራት በሚካሄደው ዘመቻ ይሄንኑ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በአጠቃላይ በዚህ ዘመቻ የማይሳተፍ አካል እንደማይኖርም ተገልጿል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በወጣቶች ይከናወናል በተባለው የድጋፍ ማሰባሰብ ዘመቻ ከሦስት መቶ ሚልየን ብር በላይ የሆነ የዓይነት እና የገንዘብ ድጋፍ ይሰባሰባል ተብሎ ይጠበቃል።

መሳይ ተክሉ 

ሸዋዬ ለገሠ

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ወጣትነቴ ለሀገሬ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

The Sunken Rock Hewn church of Bet Giyorgis (St George), Lalibela, Northern Ethiopia, Ethiopia, Africa *** Local Caption *** The most famous of Lalibela's Rock Hewn churches, The Sunken Rock Hewn church of Bet Giyorgis, 'St. George', dating from the 12th Century, Lalibela's Rock Hewn Churches rank amoung the greatest religio-historical sites, not only in the African continent but in the Christian World Keine Weitergabe an Drittverwerter.

የተፈናቃዮች ወደ ላሊበላ የመመለስ ዝግጅት 02.12.2021

መንግሥት ከሕወሓት ነፃ በወጡ አካባቢዎች አፋጣኝ የሰብአዊ ድጋፍና የመሰረተ ልማት ተቋማትን እንዲጠግን ተፈናቃዮች ጠየቁ። መንግሥት በበኩሉ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እየሠራ እንደሆነ አመልክቷል። የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመብራት እና መሰል አገልግሎቶችን ኅብረተሰቡ በአፋጣኝ መልሶ እንዲያገኝ እንደሚሠራም ገልጧል።

Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

የተፈናቃይ መበራከትና የርዳታው ጥረት 28.11.2021

አንድ ዓመት ያለፈው ትግራይ ላይ የተለኮሰው ጦርነት አድማሱን አስፍቶ በአፋር እና አማራ ክልል በርካቶችን ከቤት ንብረታቸው በማፈናቀሉ የርዳታ ፈላጊው ቁጥር በሚሊየኖች ሆኗል። በጦርነቱ ምክንያት ከሰሜን ወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች እያስተባበሩ ይደግፉ የነበሩ ዛሬ እነሱም ርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸው ታይቷል።

16 Days of Activism against Gender-Based Violence in Ethiopia Stichworte: , Äthiopien, Ethiopia Beschreibung: 16 Days of Activism against Gender-Based Violence in Ethiopia Datum : 25.11.21 Copy right: B.Yergalem

ጾታዊ ጥቃትን የመከላከል ዘመቻ በኢትዮጵያ 03.12.2021

በሴቶች እና ልጃ ገረዶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶች ዓለም አቀፋዊ ችግሮች ናቸው።ጥቃቱን በመቃወም በመላዉ ዓለም በየዓመቱ ለ 16 ቀናት የሚዘልቅ ዘመቻ ይካሄዳል።የዘንድሮዉ ዘመቻ ከተጀመረ ዛሬ  9ኛ ቀኑ ነዉ።በዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅታችን በኢትዮጵያ በሚደረገው ዘመቻ ላይ እናተኩራለን።