 ተፈናቃዮችና አዲስ ዓመት በመቐለ | ኢትዮጵያ | DW | 12.09.2023

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ኢትዮጵያ

ተፈናቃዮችና አዲስ ዓመት በመቐለ

ተሰናባቹ 2015 ዓመት በትግራይ ክልል ካለፉት ዓመታት የቀጠለ ጦርነት የነበረበት፣ በዚያው በአሮጌው ዓመት ደም አፋሳሹ ጦርነት ያስቆመ ስምምነት የተደረሰበት እና የሰላም ተስፋ የተፈጠረበት ነበረ። ለረዥም ግዜ ተዘግተው የነበሩ የስልክ እና ኢንተርኔት ጨምሮ የተለያዩ የሕዝብ አገልግሎቶች ዳግም የተጀመሩበት ነበር።

ተፈናቃዮችና አዲስ ዓመት በመቐለ

የተገባደደው 2015 ዓመተ ምህረት በትግራይ ክልል የነበረው ጦርነት ያበቃበት እና ተስፋ ሰጪ የሰላም ዕድል የተፈጠረበት ነበር። በሌላ በኩል መፍትሔ ያልተሰጠው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ወደ ቀዬአቸው አለመመለሳቸው አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። ይህም የነበረውን ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግር ተባብሶ እንዲቀጥል እና ወደ ሌላ ዓመት እንዲሻገር አድርጎታል። በትግራይ ክልል ያሉ ተፈናቃዮች አዲሱን ዓመት ከዘላቂ ሰላም ተስፋ ጋር ተቀብለውታል። 

ተሰናባቹ 2015 በትግራይ ካለፉት ዓመታት የቀጠለ ጦርነት የነበረበት፣ በዚያው በአሮጌው ዓመት ደም አፋሳሹ ጦርነት ያስቆመ ስምምነት የተደረሰበት እና የሰላም ተስፋ የተፈጠረበትነበረ። ለረዥም ግዜ ተዘግተው የነበሩ የስልክ እና ኢንተርኔት ጨምሮ የተለያዩ የህዝብ አገልግሎቶች ዳግም የተጀመሩበት እንዲሁም በርካታ አወንታዊ ክስተቶች የተስተዋሉበት ተደርጎ በብዙዎች የሚታወስ ቢሆንም፤ በአንፃሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ወደ ቀዬአቸው ያልተመለሱበት፣ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ ተባብሶ የቀጠለበት ሁኔታም የዓመቱ ሌላኛው ገፅታ ተደርጎ ይታያል። 

የመቐለ የተፈናቃዮች ጣቢያ በከፊል

የመቐለ የተፈናቃዮች ጣቢያ በከፊል፤ ከረዥሙ የመጠለያ አዳራሽ ፊት ለፊት በሰማያዊ ፕላስቲክ የተጠጋገነ መጠለያ ይታያል ።

በአዲሱ ዓመት 2016 ዓመተምህረት መግብያ ያነጋገርናቸው በትግራይ ያሉ ተፈናቃዮች፣ የመቐለ ከተማ ነዋሪዎች እና ሌሎች በአዲሱ ዓመት የተጀመረው የሰላም ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። በመቐለ ከተማ 70 ካሬ ተብሎ በሚታወቅ የተፈናቃዮች መጠልያ ጣቢያ ያገኘናቸው ተፈናቃይ ዜጎች የአዲሱ ዓመት ምኞታቸው ገልጸዋል። አስመረት ታፈረ ከሰቲት ሑመራ የተፈናቀሉ እና አሁን ላይ በመቐለ መጠልያ ያሉ እናት ናቸው። ያሉበት ሁኔታ ሲያስረዱ "መኖር ከባድ ነው፣ ከሞቱት በላይ በሕይወት ካሉ በታች ሆነን እየኖርን ነው። ረድኤት የለ፣ ምን ልበልህ፣ ተናግረህ የማትጨርሰው ችግር ላይ ነን። ሰው ቤት እንኳን እንዳንገባ ህዝቡ ራሱ ምንም የለውም። የመቐለ ህዝብ ነበር የሚረዳን፤ ልብስ የሚሰጠን፣ አሁን ህዝቡ ራሱ ችግር ላይ ነው። ምን ያድርግ። የምንለብሰው የለንም፣ የምንበላው የለንም፣ የምንጠጣው የለንም፣ ረድኤት ከተሰጠን ሰባት ስምንት ወራት አልፏል" ይላሉ። 

ተፈናቃይ ሕጻናት በመቐለ መጠለያ ጣብያ

ተፈናቃዮቹ በአዲስ አመት ወደየቀያቸው ተመልሰው የተረጋጋ ኑሮአቸውን ለመቀጠል ተስፋን ሰንቀዋል

ሌላዋ ተፈናቃይ ደግሞ "2016 ሰላም ሆኖ ወደ ሀገራችን ተመልሰን ሰርተን የምንበላበት እንዲሆን ነው ምኞታችን። እኛ ድሮውንም ሰርተን ነበር የምንኖረው፣ እርዳታ እንጠብቅም። ሰርተን ነበር የምንኖረው አሁንም ሰርተን መኖር ነው ፍላጎታችን። ይህ እንዲሆን ፈጣርያችንን እንለምናለን" ሲሉ ገልጸዋል። በመቐለ ያነጋገርናቸው ሌሎች ተፈናቃዮችና ነዋሪዎችም በበኩላቸው በአዲሱ ዓመት ተስፋ መሰነቃቸውን ነግረውናል።

ሚልዮን ኃይለሥላሴ
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ተፈናቃዮችና አዲስ ዓመት በመቐለ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian community celebrating new year in USA Title – Ethiopian community celebrating new year with different activities in USA Author- Abebe Feleke (DW) – Washington DC– USA- 12.09.2023

የመስከረም 1 ቀን፣ 2016 ዓ.ም የአዲስ ዓመት ልዩ መሰናዶ 12.09.2023

ARCHIV - 23.08.2023, ---: KOMBO - Die Bildkombo zeigt ein von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP verˆffentlichtes Bild von Wladimir Putin (l), Pr‰sident von Russland, w‰hrend eines Treffens und Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, w‰hrend einer Sitzung der regierenden Arbeiterpartei in ihrem Hauptquartier. Moskau hat ein geplantes Treffen zwischen Russlands Pr‰sident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Wladiwostok best‰tigt.(zu dpa Kreml best‰tigt geplantes Treffen von Putin und Kim Jong Un) Foto: Uncredited/Pool Sputnik Kremlin/KCNA via KNS/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++ dpa-Bildfunk +++

ዜና፣ መስከረም 1፣2016 12.09.2023

ትግራይ ክልል ተጨማሪ የተቃዋሚዎች እስር

ትግራይ ክልል ተጨማሪ የተቃዋሚዎች እስር 06.09.2023

በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ ነገ ሊደረግ ከታቀደ ሰልፍ ጋር የተገናኘ በሚል በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራር እና ሌሎች ግለሰቦች መታሰራቸው ተገለፀ ። በመቐለ ዛሬም ውጥረት ነግሷል።