 ተፈናቃይ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች  | ኢትዮጵያ | DW | 26.01.2022

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ኢትዮጵያ

ተፈናቃይ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 

ከ1500 የሚበልጡት ተማሪዎች እንደሚሉት አማራ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች መመደባቸዉን ትምሕርት ሚንስቴር ገልጦላቸዉ ነበር።ዩኒቨርስቲዎቹ ግን ተማሪ የመቀበል አቅም እንደሌላቸዉ ገልፀዉላቸዋል።

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የቀድሞ የትግራይ ዩኒቨርስቲዎች ተማሪዎች አቤቱታና መልሱ

ትግራይ ዉስጥ በሚደረገዉ ጦርነት ምክንያት በክልሉ ከሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ሸሽተዉ ወደ መሐል ኢትዮጵያ የተመለሱ ተማሪዎች በሌሎች ዩኒቨርስቲዎች እንደሚመደቡ የተገባላቸዉ ቃል እስካሁን ድረስ ገቢር አለመሆኑን አስታወቁ።ከ1500 የሚበልጡት ተማሪዎች እንደሚሉት አማራ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች መመደባቸዉን ትምሕርት ሚንስቴር ገልጦላቸዉ ነበር።ዩኒቨርስቲዎቹ ግን ተማሪ የመቀበል አቅም እንደሌላቸዉ ገልፀዉላቸዋል።የባሕርዳርና የጎንደር ዩኒቨርስቲዎች ባለስልጣናት ዛሬ በተለይ ለዶቸ ቬለ እንደገለፁት ግን የተመደቡላቸዉን ተማሪዎች በቅርቡ እንደሚቀበሉ ቃል ገብተዋል።የትምህርት ሚንስቴር ባለስልጣናትም የተማሪዎቹ ችግር በቅርቡ እንደሚቃለል ተስፋ ሰጥተዋል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ
 

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የቀድሞ የትግራይ ዩኒቨርስቲዎች ተማሪዎች አቤቱታና መልሱ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ከትግራይ ወጡ

የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ከትግራይ ወጡ 17.08.2021

ትግራይ ዉስጥ የሚደረገዉ ጦርነት ያሰጋቸዉ የተማሪዎቹ  ወላጆችና ቤተሰቦች፣ መንግስትና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ተማሪዎቹን ከክሉ ያስወጡላቸዉ ዘንድ በአደባባይ ሰልፍ ጭምር ጠይቀዉ ነበር።ይሁንና በፀጥታ መደፍረስ ምክንያት ተማሪዎቹ በተፈለገዉ ፍጥነት ከትግራይ ክልል አለመዉጣታቸዉ ሥጋት አስከትሎ ነበር።

ከ4500 በላይ የመቀሌ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ከትግራይ ወጥተዋል መባሉ

ከ4500 በላይ የመቀሌ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ከትግራይ ወጥተዋል መባሉ 28.07.2021

አንድ የዩኒቨርስቲው ባለሥልጣን ለዶቼቬለ እንደተናገሩት በጀት በማለቁ  ከ4,500 በላይ ተማሪዎችና የውጭ ሃገራት ሠራተኞች ከዩኒቨርስቲው እየተሸኙ ነው። ከ7ሺህ 500 በላይ ሠራተኞቹም ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው አስታውቋል። በጀት ሲቋረጥባቸው አደጋ ላይ ከወደቁት ተቋማት መካከል ትግራይ ያሉ አራት ዩኒቨርስቲዎች እንደሚገኙበት

የኢትዮጵያ ፖለቲካ በ2012

የኢትዮጵያ ፖለቲካ በ2012 07.09.2020

ጠቅላይ ሚንስትሩ ከ15 ዓመታቸዉ ጀምሮ ያገለገሉትን ግን ደግሞ ከተራ ወታደርነት-እስከ ኮሎኔልነት፣ከመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪነት እስከ ዶክተርነት፣ከተራ ካድሬነት እስከ ሐገር መሪነት ያደረሳቸዉን ኢሕአዲግን በሌላ መተካታቸዉ ወትሮም ካኮረፉት የሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት (ሕወሓት) ባለስልጣናት ጋር የገቡትን አተከራ ይበልጥ አንሮታል።