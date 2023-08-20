ተጽዕኖ ፈጣሪዋ የሕግ ባለሞያ

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ፍትህ ለተነፈጉ ሴቶች ፍትህ ለማስገኘት ከሚጥሩ ሴቶች በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስም ናት።ሌንሳ ገና የህግ ተማሪ ከነበረችበት ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ማህበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት አቅም ላጠራቸው እና ፍትህ ለሚሹ ወገኖች ጥብቅና ስትቆም መቆየቷ ይነገርላታል።
በአፍሪቃ ሶንጋ በተባለች ምናባዊ ከተማ እንደ እማማ ፅጌ ያሉ ትናንሽ ነጋዴዎች በሀገሪቱ የተጣለውን የፕላስቲክ እገዳ ማክበር ከብዷቸዋል። ልጃቸው አካሉ ደግሞ አንድ የሞተ ሰው ወንዝ ውስጥ ያያል። ሰውየው ማነው ከሞቱስ በስተጀርባ ያለው ምንድን ነው?
የቶማስ ሞላ ባለቤት የሆነችው ሊያ በአጭር ዓመታት ውስጥ ሶስት ሴት ልጆች ከወለደች በኋላ መልሳ ለማርገዝ ትንሽ ማገገሚያ ጊዜ ፈልጋለች። በሀያዎቹ አጋማሽ የሚገኘው ቶማስ ግን ወንድ ልጅ እንዲኖረው ስለሚፈልግ ባለቤቱ መልሳ እንድታረግዝ ይፈልጋል።
ተዋቡ በካላንዳ ከተማ ከደረሰው ኮሌራ መሰል በሽታ ጀርባ የማን እጅ እንዳለ እና የበሽታውን መንስዔ ያጣራል። ጋዜጠኛው ከዚህ ጋር በተገናኘ በኢንተርኔት የሚለቀቁ የሀሰተኛ ወሬዎች እና የተሳሳቱ መረጃዎችን ይፈትሻል። ከመረጃ አሰራጮቹ መካከል በከተማዋ ኃይል ያላቸው ሰው ይገኙበታል።
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