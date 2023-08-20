 ተጽዕኖ ፈጣሪዋ የሕግ ባለሞያ | NRS-Import | DW | 20.08.2023

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NRS-Import

ተጽዕኖ ፈጣሪዋ የሕግ ባለሞያ

ፍትህ ለተነፈጉ ሴቶች ፍትህ ለማስገኘት ከሚጥሩ ሴቶች በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስም ናት።ሌንሳ ገና የህግ ተማሪ ከነበረችበት ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ማህበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት አቅም ላጠራቸው እና ፍትህ ለሚሹ ወገኖች ጥብቅና ስትቆም መቆየቷ ይነገርላታል።

ተጨማሪ ከመገናኛ ብዙኃን ማዕከል

በአዲስ አባባ ውስጥ የእንስሳት እርድ የሚከናወንበት ቄራ ሲፈጥረው በኖራው ፍሳሽ በአካባቢው የሚኖተው ኅብረተሰብ ላይ ባስከተለው ችግር ጉዳዩን ፍርድ ቤት ይዞ በመሄድ የዜጎች ጠበቃ ሆኗል

ለኅብረተሰብ ተሟጋቹ "ቁም ለአካባቢ"  20.08.2023

ወይዘሮ ማሪያ ሙኒር የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር መሥራችና ዳይሬክተር ናቸው ፡፡ ወይዘሮ ማሪያ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለጥቃት የተዳረጉ ህጻናትና ሴቶች አካላዊና ስነ ልቦናዊ ስብ

ለተጠቁት የቆሙት ማሪያ ሙኒር 20.08.2023

Crime Fighters Episode 6 Plastic Challenge

«የፕላስቲክ ጠንቅ» ፤ ክፍል 7 «ሞት በፕላስቲክ ሰበብ» 19.08.2023

Crime Fighters Episode 6 Plastic Challenge

«የፕላስቲክ ጠንቅ» ፤ ክፍል 6 «መላ መፈለግ» 12.08.2023

በተጨማሪm አንብ

Crime Fighters Episode 6 Plastic Challenge

ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «የፕላስቲክ ጠንቅ» ትረካ 08.07.2023

በአፍሪቃ ሶንጋ በተባለች ምናባዊ ከተማ እንደ እማማ ፅጌ ያሉ ትናንሽ ነጋዴዎች በሀገሪቱ የተጣለውን የፕላስቲክ እገዳ ማክበር ከብዷቸዋል። ልጃቸው አካሉ ደግሞ አንድ የሞተ ሰው ወንዝ ውስጥ ያያል። ሰውየው ማነው ከሞቱስ በስተጀርባ ያለው ምንድን ነው?

Crime Fighters Episode 6 Family Planing

ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «አውቄው ቢሆን ኖሮ» ትረካ 29.04.2023

የቶማስ ሞላ ባለቤት የሆነችው ሊያ በአጭር ዓመታት ውስጥ ሶስት ሴት ልጆች ከወለደች በኋላ መልሳ ለማርገዝ ትንሽ ማገገሚያ ጊዜ ፈልጋለች። በሀያዎቹ አጋማሽ የሚገኘው ቶማስ ግን ወንድ ልጅ እንዲኖረው ስለሚፈልግ ባለቤቱ መልሳ እንድታረግዝ ይፈልጋል።

ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ»

ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ» 11.02.2023

ተዋቡ በካላንዳ ከተማ ከደረሰው ኮሌራ መሰል በሽታ ጀርባ የማን እጅ እንዳለ እና የበሽታውን መንስዔ ያጣራል። ጋዜጠኛው ከዚህ ጋር በተገናኘ በኢንተርኔት የሚለቀቁ የሀሰተኛ ወሬዎች እና የተሳሳቱ መረጃዎችን ይፈትሻል። ከመረጃ አሰራጮቹ መካከል በከተማዋ ኃይል ያላቸው ሰው ይገኙበታል።