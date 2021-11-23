 ተጨማሪ ስጋት ያስከተለው ልውጡ የኮሮና ተሐዋሲ  | ዓለም | DW | 25.12.2021

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ዓለም

ተጨማሪ ስጋት ያስከተለው ልውጡ የኮሮና ተሐዋሲ 

የዓለም የጤና ድርጅት በአዲሱ ልውጥ የኮሮና ተሐዋሲ መስፋፋት ምክንያት የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ሊበረክት ስለሚችል የአውሮጳ ሃገራት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። በ38 የአውሮጳ ሃገራት ውስጥ ኦሚክሮን በመገኘቱ ሌላ የወረርሽኝ ማዕበል ያሰጋል። ሆኖም አዲስ የወጡ ጥናቶች ኦሚክሮን የተሰኘው ልውጥ ተሐዋሲ ከዴልታ የባሰ አደገኛ አይደለም ይላሉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:58

«አዳዲስ ጥናታቶች ህመሙ ከዴልታ ይቀንሳል ይላሉ»

የኮሮና ተሐዋሲ የህክምና ምርምሩን ፈተና ላይ ጥሎ መላውን ዓለም ግራ ካጋባ ሁለተኛ ዓመቱን ሊደፍን ተቃርቧል። በዚህ መሀል ከዚህ ቀደም ባልታየ ፍጥነት በርከት ያሉ ክትባቶች ከተለያዩ በኤኮኖሚ ከጠነከሩት ሃገራት ቢቀርብም እስካሁን ለኮቪድ 19ኝን ሙሉ ለሙሉ መቋቋም የቻለ አልተገኘም። እንደውም ተሐዋሲው ራሱን እየለዋወጠ በቅርቡ ዳግም በአዲስ መልክ በብዙ ሃገራት ውስጥ መስፋፋቱን ቀጥሏል። ኦሚክሮን የሚል ስያሜ የተሰጠው ልውጡ ኮሮና ተሐዋሲ የመዛመት ፍጥነቱ ከፍ ያለ እንደሆነ በመገለጹም የተገኘባቸው በርካታ ሃገራት ዳግም የእንቅስቃሴ ገደብ በዜጎቻቸው ላይ ለመጣል ተገደዋል። በፍጥነት የተዘጋጁትን የኮቪድ 19 ክትባቶች ለመውሰድ አንገራግሮ የነበረው የአብዛኛው ሃገራት ነዋሪ ቀስ በቀስ መከተብ ጀምሮ ላለፉት ጥቂት ወራት ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብቱን ዳግም አግኝቶ እፎይታውን ሳያጣጥም ማጠከሪያ ሦስተኛ ክትባት እንዲወስድ እየተደረገ ነው። እስራኤል እንደውም ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ዜጎቿ አራተኛውን እንዲከተቡ ሃሳብ ቀርቦ ተግባራዊ ለማድረግ መንግሥት ባለሙያዎችን ማማከር መጀመሩን አስታውቋል። 

Neuseeland | Covid-19 Maßnahmen in Wellington


የዓለም የጤና ድርጅት በመላው ዓለም ከ220 ሚሊየን በላይ ሰዎችን የያዘው እና ከ5 ሚሊየን በላይ ሕዝብ የፈጀው ኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝነቱ እንዳያባራ እንቅፋት የሆነው የተዘጋጁ ክትባቶች ለሁሉም በእኩልነት ስላልተዳረሱ ነው ሲል ወቅሷል። የበለጸጉ ሃገራት ክትባቱን ለዜጎቻቸው እየደጋገሙ መስጠቱ ላይ መጠመዳቸው ሌሎች በቂ ክትባት ማግኘት ያልቻሉ ሃገራትን ችላ ማለታቸው ዋጋ እያስከፈለ መሆኑንም አመልክቷል። የድርጅት ዳይሬክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የኮቪድ 19 ክትባት ከተጀመረ ከዓመት በኋላ አፍሪቃ ውስጥ ዛሬም ከአራቱ የጤና ባለሙያዎች ሦስቱ ክትባት አለመከተባቸውን ገልጸዋል። የድርጅቱ አባል ሃገራትም የያዝነው ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2021 ሲያበቃ ከ40 በመቶ ለሚሆን ሕዝባቸው ብቻ ክትባቱን ማዳረስ እንደሚችሉም ተናግረዋል። እሳቸው እንደሚሉትም ወረርሽኙ እንዲገታ ከተፈለገ ክትባቱን ለሁሉም በእኩል ለማዳረስ ያስፈልጋል።
«በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ሃገራት የማጠናከሪያ ክትባት መርሃ ግብር ሲያካሂዱ ከዓለም የጤና ድርጅት ግማሾቹ አባል ሃገራት ግን ክትባቱን ማዳረስ የቻሉት 40 በመቶ ለሚሆን ሕዝባቸው ብቻ ነው። በመላው ዓለም በቂ ክትባት በዚህ ዓመት በኮቫክስ እና አቫንት አማካኝነት ቀርቦ ቢሆን ኖሮ በሁሉም ሃገራት 40 በመቶውን የመከተቡ ግብ ባለፈው መስከረም መጨረሻ በተሳካ ነበር።» 
ኦሚክሮን የተሰኘው ልውጡ የኮሮና ተሐዋሲ መገኘቱ ከተሰማ ወዲህ ጀርመንን ጨምሮ የተለያዩ ሃገራት ከተከተቡ ስድስት ወራት ያለፋቸው ማጠናከሪያ የተባለውን ሦስተኛ ክትባት እንዲወስዱ በማድረግ ላይ ናቸው።

China I Coronavirus in Xi'an

የመዛመት ፍጥነቱ ያሳስባል በተባለው ኦሚክሮን መስፋፋት ምክንያትም ቻይና 13 ሚሊየን ሕዝብ የሚኖርበት ግዛቷ ነዋሪዎች ላይ የእንቅስቃሴ እገዳ ስትጥል እዚህ አውሮጳ ውስጥ ደግሞ ኔዘርላንድ ተመሳሳይ ርምጃ ወስዳለች። በጀርመንም ሆነ በበርካታ የአውሮጳ ሃገራት በመጪው የፈረንጆቹ ገና በአል ምክንያት ሰዎች እንዳይሰባሰቡ መመሪያዎችን አስተላልፈዋል። በዚህ መሃል የወጡ የህክምና ምርምር ጥናቶች ግን ኦሚክሮን ቀድሞ ከተከሰተው ዴልታ ከተሰኘው የኮሮና ልውጥ ተሐዋሲ እጅግም አስጊ አይደለም የሚሉ ናቸው። ከደቡብ አፍሪቃ እና ብሪታንያ የወጡ ጥናቶች  ኦሚክሮን ከዴልታ በበለጠ ለሀኪም ቤት የሚያደርስ የህመም ስሜት አያስከትልም እያሉ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት ተመራማሪዎች በበኩላቸው የደቡብ አፍሪቃ የህክምና ባለሙያዎች ከአንድ ወር በፊት ያገኙት ኦሚክሮን ብዙዎችን ለሀኪም ቤት አለመዳረጉ እስካሁን ቢታይም ስለሙሉ ባህሪው ለመናገር ጊዜው ገና ነው ብለዋል። 
ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

«አዳዲስ ጥናታቶች ህመሙ ከዴልታ ይቀንሳል ይላሉ»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, steht eine Physiotherapeutin am Bett einer Patientin. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. | +++ dpa-Bildfunk +++

የተባባሰው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በአውሮጳ 23.11.2021

ጀርመንን ጨምሮ በአብዛኛው የአውሮጳ ሃገራት የኮሮና ተሐዋሲ ስርጭት ዳግም መጠናከሩን በየዕለቱ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ የክረምት ወቅት ከገባበት ካለፉት አራት ሳምንታት ወዲህ በተለይ በተሐዋሲው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከፍ እያለ መሆዱም እየታየ ነው።

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** GONDOMAR, PORTUGAL - FEBRUARY 12: A health technician prepares the vial of the AstraZenecas COVID-19 vaccine on the day in which health personnel in line for immunity are being inoculated with the AstraZeneca vaccine at Multiusos de Gondomar on February 12, 2021 in Gondomar, Portugal. Portugal announced a one month extension of the first phase of the Covid-19 vaccine roll-out due to a shortage in doses. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

የኮሮና ዳግም መስፋፋት ስጋት በአውሮጳ 31.08.2021

አውሮጳ ውስጥ የኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ ዳግም ቁጥሩ መጨመር አኅጉሪቱን አሳስቧል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ ከፍተኛ ሥርጭት ከታየባቸው የአውሮጳ ሃገራት መካከል የምሥራቅ አውሮጳ ሃገራት ቀዳሚውን ስፍራ ይወስዳሉ። ጆርጂያ፤ ንዑሷ ኮሶቮ እና ሞንቴኔግሮ ውስጥ ተሐዋሲው በከፍተኛ ፍጥነት እና ስፋት መሰራጨቱን ዘገባዎች ይጠቁማሉ።

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 08: New German Chancellor Olaf Scholz holds his certificate of appointment at Bellevue palace on December 8, 2021 in Berlin, Germany. The new German federal government, a coalition of German Social Democrats (SPD), Greens Party and German Free Democrats (FDP), is being sworn in today with Olaf Scholz as new chancellor and replacing the outgoing government of Angela Merkel. (Photo by Emmanuele Contini/Getty Images)

አዲሱ የጀርመን መራኄ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ ማናቸው? 21.12.2021

ሽንፈትን ሳያማርሩ በጸጋ መቀበል ፣ከወደቁበት በመነሳት በጽናት ያለጥርጥር ወደፊት መራመድ ኦላፍ ሾልዝ የሚከተሉት መርህ ነው። ይህን መመሪያቸው ያደረጉት ሾልዝ  በቅርቡ እንደተናገሩት እጩ መራኄ መንግሥት ለመሆን የወሰኑት ከአራት የፓርቲያቸው ነባር አባላት ጋር ካካሄዱት ሚስጥራዊ ስብሰባ በኋላ ነበር።