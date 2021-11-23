ተጨማሪ ስጋት ያስከተለው ልውጡ የኮሮና ተሐዋሲ 

የዓለም የጤና ድርጅት በአዲሱ ልውጥ የኮሮና ተሐዋሲ መስፋፋት ምክንያት የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ሊበረክት ስለሚችል የአውሮጳ ሃገራት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። በ38 የአውሮጳ ሃገራት ውስጥ ኦሚክሮን በመገኘቱ ሌላ የወረርሽኝ ማዕበል ያሰጋል። ሆኖም አዲስ የወጡ ጥናቶች ኦሚክሮን የተሰኘው ልውጥ ተሐዋሲ ከዴልታ የባሰ አደገኛ አይደለም ይላሉ።
የኮሮና ተሐዋሲ የህክምና ምርምሩን ፈተና ላይ ጥሎ መላውን ዓለም ግራ ካጋባ ሁለተኛ ዓመቱን ሊደፍን ተቃርቧል። በዚህ መሀል ከዚህ ቀደም ባልታየ ፍጥነት በርከት ያሉ ክትባቶች ከተለያዩ በኤኮኖሚ ከጠነከሩት ሃገራት ቢቀርብም እስካሁን ለኮቪድ 19ኝን ሙሉ ለሙሉ መቋቋም የቻለ አልተገኘም። እንደውም ተሐዋሲው ራሱን እየለዋወጠ በቅርቡ ዳግም በአዲስ መልክ በብዙ ሃገራት ውስጥ መስፋፋቱን ቀጥሏል። ኦሚክሮን የሚል ስያሜ የተሰጠው ልውጡ ኮሮና ተሐዋሲ የመዛመት ፍጥነቱ ከፍ ያለ እንደሆነ በመገለጹም የተገኘባቸው በርካታ ሃገራት ዳግም የእንቅስቃሴ ገደብ በዜጎቻቸው ላይ ለመጣል ተገደዋል። በፍጥነት የተዘጋጁትን የኮቪድ 19 ክትባቶች ለመውሰድ አንገራግሮ የነበረው የአብዛኛው ሃገራት ነዋሪ ቀስ በቀስ መከተብ ጀምሮ ላለፉት ጥቂት ወራት ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብቱን ዳግም አግኝቶ እፎይታውን ሳያጣጥም ማጠከሪያ ሦስተኛ ክትባት እንዲወስድ እየተደረገ ነው። እስራኤል እንደውም ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ዜጎቿ አራተኛውን እንዲከተቡ ሃሳብ ቀርቦ ተግባራዊ ለማድረግ መንግሥት ባለሙያዎችን ማማከር መጀመሩን አስታውቋል።
የዓለም የጤና ድርጅት በመላው ዓለም ከ220 ሚሊየን በላይ ሰዎችን የያዘው እና ከ5 ሚሊየን በላይ ሕዝብ የፈጀው ኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝነቱ እንዳያባራ እንቅፋት የሆነው የተዘጋጁ ክትባቶች ለሁሉም በእኩልነት ስላልተዳረሱ ነው ሲል ወቅሷል። የበለጸጉ ሃገራት ክትባቱን ለዜጎቻቸው እየደጋገሙ መስጠቱ ላይ መጠመዳቸው ሌሎች በቂ ክትባት ማግኘት ያልቻሉ ሃገራትን ችላ ማለታቸው ዋጋ እያስከፈለ መሆኑንም አመልክቷል። የድርጅት ዳይሬክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የኮቪድ 19 ክትባት ከተጀመረ ከዓመት በኋላ አፍሪቃ ውስጥ ዛሬም ከአራቱ የጤና ባለሙያዎች ሦስቱ ክትባት አለመከተባቸውን ገልጸዋል። የድርጅቱ አባል ሃገራትም የያዝነው ጎርጎሪዮሳዊ ዓመት 2021 ሲያበቃ ከ40 በመቶ ለሚሆን ሕዝባቸው ብቻ ክትባቱን ማዳረስ እንደሚችሉም ተናግረዋል። እሳቸው እንደሚሉትም ወረርሽኙ እንዲገታ ከተፈለገ ክትባቱን ለሁሉም በእኩል ለማዳረስ ያስፈልጋል።
«በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ሃገራት የማጠናከሪያ ክትባት መርሃ ግብር ሲያካሂዱ ከዓለም የጤና ድርጅት ግማሾቹ አባል ሃገራት ግን ክትባቱን ማዳረስ የቻሉት 40 በመቶ ለሚሆን ሕዝባቸው ብቻ ነው። በመላው ዓለም በቂ ክትባት በዚህ ዓመት በኮቫክስ እና አቫንት አማካኝነት ቀርቦ ቢሆን ኖሮ በሁሉም ሃገራት 40 በመቶውን የመከተቡ ግብ ባለፈው መስከረም መጨረሻ በተሳካ ነበር።»
ኦሚክሮን የተሰኘው ልውጡ የኮሮና ተሐዋሲ መገኘቱ ከተሰማ ወዲህ ጀርመንን ጨምሮ የተለያዩ ሃገራት ከተከተቡ ስድስት ወራት ያለፋቸው ማጠናከሪያ የተባለውን ሦስተኛ ክትባት እንዲወስዱ በማድረግ ላይ ናቸው።
የመዛመት ፍጥነቱ ያሳስባል በተባለው ኦሚክሮን መስፋፋት ምክንያትም ቻይና 13 ሚሊየን ሕዝብ የሚኖርበት ግዛቷ ነዋሪዎች ላይ የእንቅስቃሴ እገዳ ስትጥል እዚህ አውሮጳ ውስጥ ደግሞ ኔዘርላንድ ተመሳሳይ ርምጃ ወስዳለች። በጀርመንም ሆነ በበርካታ የአውሮጳ ሃገራት በመጪው የፈረንጆቹ ገና በአል ምክንያት ሰዎች እንዳይሰባሰቡ መመሪያዎችን አስተላልፈዋል። በዚህ መሃል የወጡ የህክምና ምርምር ጥናቶች ግን ኦሚክሮን ቀድሞ ከተከሰተው ዴልታ ከተሰኘው የኮሮና ልውጥ ተሐዋሲ እጅግም አስጊ አይደለም የሚሉ ናቸው። ከደቡብ አፍሪቃ እና ብሪታንያ የወጡ ጥናቶች ኦሚክሮን ከዴልታ በበለጠ ለሀኪም ቤት የሚያደርስ የህመም ስሜት አያስከትልም እያሉ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት ተመራማሪዎች በበኩላቸው የደቡብ አፍሪቃ የህክምና ባለሙያዎች ከአንድ ወር በፊት ያገኙት ኦሚክሮን ብዙዎችን ለሀኪም ቤት አለመዳረጉ እስካሁን ቢታይም ስለሙሉ ባህሪው ለመናገር ጊዜው ገና ነው ብለዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ