የተግባራዊ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች ጥምረት  

ትምህርትአፍሪቃ
የተግባራዊ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች ጥምረትሐሙስ፣ ጥቅምት 21 2017
ማስታወቂያ
ትናንት የትምህርት ሚንስቴር እና ድሬደው ዩኒቨርሲቲ በጋር በመሆን በድሬደዋ ባዘጋጁት መድረክ አስራ አምስቱ የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች ተገናኝተው በቀጣይ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ያግዛል ያሉትን ኮንሰርቲየም መስርተዋል። የተመሰረተው ኮንሰርቲየም ዩኒቨርሲቲዎቹ ሲሰሩ ከቆዩበት ከአጠቃላይ ትምህርትወደ አፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ የሚያደርጉትን ሽግግር ያቀላጥፋል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። የኢትዮጵያ አፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲሰዎችን እስከ አሁን ድረስ በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ የቆዩት ዶ/ር ዱጉማ አዱኛ ዩኒቨርሲቲዎቹ ተልእኳቸውን እንዲያሳኩ ለማድረግ አንዱ አካሄድ በመሆኑ ኮንሰርቲየሙ መመስረቱን ገልፀዋል።
ዶ/ር ዱጉማ የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች ቀጣይ ሥራ ተግባር ተኮር የሚንበት መሆኑን ጠቁመዋል። ከ15ቱ የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው የድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዲ/ር ዑባህ አደም ልየታው በቀጣይ ተቋማቱ ችግር ፈቺ ውጤታማ ዜጋን የሚያፈሩ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል ብለዋል። በአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መስክ የጀርመን ዩኒቨርሲቲዎችን በተመክሮነት ማየታቸውን ዶ/ር ዑባህ ጠቅሰዋል። በድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው የጥምረት ምስረታ መድረክ የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዝዳንቶች ተገኝተዋል።
መሳይ ተክሉ
ሸዋዬ ለገሠ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር