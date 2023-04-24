 ተደራዳሪዎች ሳይስማሙ ቢለያዩም ተስፋ አያስቆርጥም ፤ አስተያየት ሰጭዎች | ኢትዮጵያ | DW | 03.05.2023

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ኢትዮጵያ

ተደራዳሪዎች ሳይስማሙ ቢለያዩም ተስፋ አያስቆርጥም ፤ አስተያየት ሰጭዎች

ላለፉት ዘጠኝ ቀናት በታንዛንያዋ ደሴት ዛንዚባር በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየው ድርድር ዛሬ መጠናቀቁን ሁለቱም ተደራዳሪዎች በየፊናቸው ገልጸዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን «ውይይቱ በአብዛኛው በአዎንታዊ መልኩ የተከናወነ» ነገር ግን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት አለመደረሱን ዐስታውቋል ።

የፌደራል መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ያደረገው የሰላም ንግግር አንድምታ

ላለፉት ዘጠኝ ቀናት በታንዛንያዋ ደሴት ዛንዚባር በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየው ድርድር ዛሬ መጠናቀቁን ሁለቱም ተደራዳሪዎች በየፊናቸው ገልጸዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚንስቴር «የመጀመሪያ ምዕራፍ መጠናቀቁን» ባመለከተበት የዛሬ መግለጫው «ውይይቱ በአብዛኛው በአዎንታዊ መልኩ የተከናወነ»  ነገር ግን በዚህኛው ምዕራፍ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት መድረስ  እንዳልተቻለ ዐስታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ጦር በበኩሉ « በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ደርሰናል፤ በአንዳንዶች ግን ገና ከስምምነት አልደረስንም» ብሏል። ውይይቱ በሌላ ምዕራፍ እንደሚቀጥል ከስምምነት መደረሱን  ባወጣው መግለጫ ገልጿል።

በሁለቱ ወገኖች መካከል ሲደረግ ቆይቶ ዛሬ የተጠናቀቀው ንግግሩ በበርካቶች ዘንድ ሲጠበቅ ቆይቷል። ነዋሪነታቸውን በስዊዲን ያደረጉት አቶ ያያ በሽር  በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቃል አቃባይ የነበሩ ናቸው። በማሊሞ ዩኒቨርሲቲ ከሚሰሩት የጥናት ስራቸው ጎን ለጎን አሁንም ድረስ  በኦሮሞ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የነቃ  ተሳትፎ እንዳላቸው ይናገራሉ። በሁለቱ ወገኖች መካከል ሲደረግ የነበረውን ድርድር ከመጀመሪያው በቀላሉ ከስምምነት እንደማይደረስ ይጠብቁ እንደነበር ይናገራሉ።

« በኦሮሚያ ክልል የነበረው አለመግባባት ከሰሜኑ ጦርነትም ይለያል ። ምክንያቱም ከተመሳሳይ ማህበራዊ አካባቢ የወጡ የፖለቲካ ምሁራን ናቸው በስልጣን ላይም ያሉ በትጥቅ ትግሉ ውስጥም ያሉ ፤ ስለዚህ ይሄንን ነገር ለማግባባት ቀላል ሊመስል ይችላል፤ ነገርግን ወደ ዝርዝር ነገር ሲገባ አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል  እገምት ነበር።»

በሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች መካከል ሲደረግ ከነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት አንጻር የመጀመሪያውን ዙር ድርድር እንዳልተሳካ መቁጠር አይገባም የሚሉት አቶ ያያ ነገር ግን ተቀራርበው መነጋገራቸውን በራሱ ተስፋ ሰጭ መሆኑን ነው የሚገልጹት ።

«እኔ በተስፋ ነው ያየሁት ፤ምክንያቱም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ብዬ በጣም የምሰጋቸው ነገሮች ስለነበሩ »

የወሊሶ ከተማ ነዋሪው አቶ ብርሃኑም የዚሁ ሃሳብ ተጋሪ ናቸው ። ሁለቱ ወገኖች በጠረጴዛ ዙሪያ ለመነጋገር መቀመጣቸውን አበረታች ነው ሲሉ ነው የሚገልጹት ።

«እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በአንድ ቀን  ወደ መስማማት ደረጃ ይደረሳል ተብሎም አይጠበቅም ግን እንደቅድመ ሁኔታ አንዳንድ የሚስተካከሉ ነገሮች ይሊኖሩ ይችላሉ ፤ ስለዚህ ቀርበው አንድ ላይ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁች ብለው መወያየታቸው ራሱ አንድ እርምጃ ነው።»

ዘርትሁን ተሾመ ትውልዷ በነቀምቴ ከተማ ነው ። በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የነቃ ተሳትፎ ታደርጋለች። ተደራዳሪዎች ወደ ድርድር እንዲሄዱ ብርቱ ግፊት ሲያደርጉ ከነበሩ ሰዎች አንዷ መሆኗን በመጥቀስ በአንድ ምሽት የሚመጣ ትልቅ ውጤት የለም ባይ ናት።

« ይህን የሰላም ንግግር ሁላችንም ስንታገልለት እና ጫና ስንፈጥርበት ነበረ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እና ወደዚህ ሲመጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ፤ በአንዴ ስምምነት ላይመጣ ይችላል ፤ በሂደት ነው የሚመጣው»

በፌዴራል መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ጦር መካከል የተጀመረው የሰላም ንግግር ቀጣይነት እንዲኖረው ከህዝቡም ከዓለማቀፉ ማህበረሰብም ጫናው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚጠይቁት አቶ ያያ በሽር ናቸው።

ዘርትሁን እንደምትለው ተደራዳሪዎቹ በቀጣይ የድርድር ምዕራፍ የህዝብን ጥቅም ማስቀደም ተቀዳሚ ዓላማቸው ማድረግ እንዳለባቸው ነው የምታሳስበው።

አቶ ብርሃኑ በበኩላቸው በድርድሩ ሌሎች ተጨማሪ ሶስተኛ ወገን አደራዳሪዎችን አካቶ መቀጠል እንዳለበት ነው ያሳሰቡት  ።

ታምራት ዲንሳ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሄር 

 

 

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የፌደራል መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ያደረገው የሰላም ንግግር አንድምታ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Titel : Ethiopia has maked a milestone by closing a chapte of war celebating the concusion of the histoic peace agreement unde the theme “Enough With War - Let’s Celebrate Peace” in Addis Ababa 24.04.2023 Beschreibung: Ethiopia has maked a milestone by closing a chapte of wa celebating the concusion of the histoic peace agreement On the occasion Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said his government had opened dialogue with a rebel group active in the Oromia region, the country's largest and most populous region, surrounding the capital Addis Ababa. Abiy spoke at a gathering of parties to the Tigray peace process which saw a deal on November 2 end a two-year conflict between the federal government and rebelling regional authorities. Autor/ Copyright: Office of Prime Minister of Ethiopia Schlagworte: Oromia, Addis Abeba, Ethiopia , Äthiopien, Addis Ababa

መንግስት ከሸኔ ጋር የድርድር እቅዱና የኦሮሞ ፖለቲከኞች አስተያየት 24.04.2023

የኢትዮጵያ መንግስት ኦነግ ሸኔ ካለውና እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ ከሚጠራው ታጥቆ ከሚንቀሳቀሰዉ ቡድን ጋር የሚያደርገውን የሰላም ድርድር ነገ በታንዛኒያ እንደሚጀምር ይጠበቃል፡፡ በዚህ ላይ ለመንግስት መግለጫ አዎንታዊ ምላሽ የሰጠው የኦሮሞ ነጻነት ጦር በፊናው፤ ይህ እርምጃ ሰላም ለማውረድ ወሳኝ ምዕራፍ ነው ብሎታል፡፡

በትግራይ ያለፍርድ በእስር ላይ የሚገኙ ሰዎች

በትግራይ ያለፍርድ በእስር ላይ የሚገኙ ሰዎች 01.04.2023

በትግራይ፣ ከጦርነቱ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች፣ በርካቶች እስካሁን ያለፍርድ ታስረው እንደሚገኙ፣ ቤተሰቦቻቸው እና ጠበቆች ገለፁ። 'ከጠላት ጋር መተባበር' በሚል ክስ፣ ታስረው ከሚገኙ ከእነዚህ ተጠርጣሪዎች መካከል ጋዜጠኛ፣ የሕግ ባለሙያ፣ የመንግስት ሰራተኞ የነበሩ ይገኙበታል።

«ኢትዮጵያ ከጀርመን ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እየተጠናከረ ነው » አምባሳደር ፍቃዱ በየነ

«ኢትዮጵያ ከጀርመን ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እየተጠናከረ ነው » አምባሳደር ፍቃዱ በየነ 25.04.2023

የኢትዮጵያ እና የጀርመን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ታሪክ ወደ ጎርጎርሳውያኑ 1905 እና 1907 ይመልሰናል ። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገረው የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት ኢትዮጵያ ወደ ጀርመን ገበያ ዋነኛዋ ቡና ላኪ በመሆን እንዲሁም ጀርመን በበኩሏ ከምታደርገው ኤኮኖሚያዊ ድጋፍ ስታደርግ ቆይታለች ።