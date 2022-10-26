ተንቀሳቃሽ የነፋስ ሃይል ማመንጫ

ቴክኖሎጂው ተንቀሳቃሽ ስልክ ቻርጅ ከማድረግ እስከ አነስተኛ የገጠር ከተሞችን ድረስ እንዲያገለግል ሆኖ የተሰራ ነው።
በዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዝግጅታችን ተንቀሳቃሽ ለአያያዝ ቀላል የሆነ ከግለሰብ እስከ የጋራ መኖሪያ ቤቶችና አነስተኛ የገጠር ከተሞች ሊጠቀሙበት የሚችሉትን በንፋስ ሃይል የሚሰራ የኤሌክትሪክ ማመንጫ የሰሩ የኤሌክትሪክ ምህንድስና ባለሙያ እንግዳችን ናቸው።
በእንጦጦ መናፈሻ እየተዝናኑ ነበር። አመሻሽ ላይ ለአይን ያዝ ማድረግ ሲጀምር ግን መብራት ስለሌለ ውጡልን ተባሉ። ያኔ ለምን ወደ ዋናው የሃይል ቋት ያልተሳሰረ በቀላሉ የሚሰራ የኤሌክትሪክ ማመንጫ አልፈጥርም የሚል ሐሳብ ብልጭ አለባቸውና ተንቀሳቃሽ በነፋስ ሃይል የሚሰራ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ንድፍ ሰርተው ለውጤት አብቅቷል። የዛሬው እንግዳችን የኤሌክትሪክ ምህንድስና ባለሙያና የተለያዩ የተለያዩ ፈጠራዎች ባለቤት ኢንጅነር አንተነህ ታዬ።
ወደ ፈጠራው ውጤት ከመሄዳችን በፊት በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ለንፋስ ሃይል ምቹ የሆኑና ከነፋስ ሃይል ብዙ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ቢቻልም እስካሁን የተሰራው ግን እዚህ ግባ የሚባል አደለም ብለዋል። የሰሩትም ቢሆን አንዳንዶቹ ኋላቀር ቴክኖሎጂን ስለሚጠቀሙ ተርባይኖቹ በየጊዜው ሲቆሙ እንደሚስተዋል በማከል።
ኤሌክትሪክ ከኒኩለር ሃይል፣ ከነፋስ፣ ውሃ፣፣ከጸሃይ አልያም ከተፈጥሮ እምቅ እንፋሎትና ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም ማመንጨት ይቻላል። በተለይ ከነፋስ ሃይል የሚገኝ የኤሌክትሪክ ሃይል ግን ካባቢን የሚበክል ባለመሆኑ ተመራጭ ቴክኖሎጂ እንደሆነ ኢንጅነር አንተነህ ነግረውናል።
አሁን ደግሞ እሳቸው ንድፋቸውን ሰርተው ለውጤት ስላበቁዋቸው የተንቀሳቃሽና ቀላል በነፋስ ሃይል ስለሚሰሩ የኤሌክትሪክ ማመንጫ የፈጠራ ውጤቶች ያጫውቱናል። ከአነስተኛ በኪስ ከምትያዝ ለተንቀሳቃሽ ስልክ ቻርጅ ማድረጊያ እስከ ትልልቅ ግቢዎችንና አነስተኛ የገጠር ከተሞችን ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ነው የነገሩን። `` በሦስት አይነት ዲዛይን ነው የሰራሁት። አንደኛው ለአነስተኛ የገጠር ከተሞች፣ ክሊኒኮችና ትምህርት ቤቶች ሊያገለግል የሚችል እስከ3.5 ኪሎዋት ሃይል ማመንጨት የሚችል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለግቢዎች ወይም ለጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚሆን ነው። ሦስተኛዋ ደግሞ በግለሰብ ደረጃየ የምትያዝና ቀንቀሳቃሽ ሆናበአንዴ በርካታ የሞባይል ባትሪዎችን ቻርጅ ለማድረግ የምታገለግል ናት።``
ነፋስ እንደየወቅቱ ሁኔታ ከፍና ዝቅ እንደሚል ይታወቃል። ይህ ከፍታና ዝቅታ ኤሌክትሪክ በማመንጨቱ ላይ ተጽእኖ እንዳይፈጥር ጌጉሌተር የተባለ የመቆጣጠሪያ መሳሪያን በመግጠም የተመጣጠነ የነፋስ ሃይል ወደ ተርባይኑ እንዲደርስ በማድረግ ሃይል ሳይዋዥቅ ማምረት እንዲያስችል ተደርጎ እንደሚሰራ ባለሙያው አብራርተውልናል።
እንደዚህ አይነት ከዋናው ሃገራዊ የኤሌክትሪክ ቋት ጋር ያልተገናኙ አነስተኛ የፈጠራ ውጤቶች ዘርፈብዙ ጥቅም እንዳላቸው ያምናሉ ኢንጅነር አንተነህ።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
እሸቴ በቀለ