ተባባሪ ፕሮፌሰር አስቴር ፀጋዬ እና የምርምር ስራዎቻቸው

አንጋፋዋ ተመራማሪ በህክምና የቤተሙከራ ምርምር ስራ ከ25 ዓመታት በላይ ሰርተዋል።በእነዚህ ዓመታትም አንደ ካንሰር አና ኤች አይቪን የመሳሰሉ ከደም ህዋሳት ጋር ተያያዥነት ባላቸው በሽታዎች እንዲሁም ከበሽታ መከላከል አቅም ጋር የተያያዙ ከ90 በላይ የምርምር ፅሁፎችን ሰርተዋል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ ሂሳብ ፣ፊዚክስ፣በምህንድስና እና ሌሎች የፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎች የሴቶች ተሳትፎ ከ30 በመቶ በታች ነው።እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አዳጊ ሀገራት ደግሞ ከተጠቀሰው አሃዝ ከማሽ በታች ነው።የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዝግጅት የሴቶች ተሳትፎ አነስተኛ በሆነበት በዚህ የሳይንስ ዘርፍ በርካታ ምርምሮችን ያደረጉ እና የጀማሪ ተመራማሪ ሴቶችን አቅም ለማጎልበት የሚሰሩ ሴት ተመራማሪን እንግዳ አድርጓል።
ዶክተር አስቴር ፀጋዬ በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የኢሚኖሎሎጂ/የበሽታ መከላከል አቅም ጥናት/ተባባሪ ፕሮፌሰር እና በዩንቨርሲቲው፤ የህክምና ቤተ-ሙከራ ሳይንስ ክፍል መምህር ናቸው።ትውልዳቸው በያኔዋ ናዝሬት በአሁኗ አዳማ ከተማ ሲሆን፤እድገታቸው እንዲሁም የአንደኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት ግን በጥንታዊቷ ሀረር ከተማ ነው።ወደ ጤና ሳይንስ የተሳቡበት እና የጤና ባለሙያ የመሆን ፍላጎታቸው የተፀነሰውም እዚያው ሀረር ነው።
ወደ ትምህርት ቤት በሚጓዙበት ወቅት መንገድ ላይ ተቀመጠው የሚለምኑ የስጋ ደዌ ህሙማንን መመልከት የልጅነት ልባቸውን የሚያሳዝን ነበር።እናም እነዚህን ሰዎች ለመርዳት የጤና ባለሙያ መሆን ተመኙ። ያም ሆኖ በአካባቢያቸው የሚያውቋቸው የጤና ባለሙያ ሴቶች በሙሉ ነርሶች ነበሩና የፈለጉት ነርስ መሆን እንጅ ዶክተር መሆን አልነበረም።ነገር ግን ይህንን ሃሳባቸውን የሚያስቀይር አንድ አጋጣሚ ተፈጠረ።
«ህክምና ሳይንስ ነበር ፍላጎቴ። አራተኛ ክፍል ሆኘ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ፃፉ ሲባል።ሴት ሲስተር ወንድ ዶክተር የሚሆን መስሎኝ።እኔ ሲስተር መሆን እፈልጋለሁ ስላት የአማርኛ አስተማሪዬ አንች ገና ልጅ ነሽ አለችኝ።ያኔ ደግሞ ከአስረኛ ክፍል ነርስ መሆን ይቻል ነበርና ከስድስት አመት በኋላ እንዴት ሆነሽ ነው የጤና ባለሙያ የምትሆኝው።ነርስ ከምትሆኝ ለምን ዶክተር አትሆኝም አለችኝ። ለካ ሴት ሆኖ ዶክተር መሆን ይቻላል የሚለውን ከዚያ ጀምሮ ያዝኩ።» በማለት ገልፀዋል። በዚህ መንገድ የተፀነሰው ሀኪም የመሆን ፍላጎታቸው በተለያዩ ምክንያቶች ባይሳካም ለዘርፉ ቀረቤታ ያለውን የትምህርት ዘርፍ በመምረጥ በ1979 ዓ/ም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በስነ-ህይወት/ በባዮሎጅ/ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በተመሳሳይ የትምህርት መስክ በ ጎርጎሪያኑ 1995 ዓ/ም ከአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ አገኙ።የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ደግሞ የበሽታ መከላከል አቅም ላይ በሚያተኩረው «ኢሚኖሎጂ»በተባለ መስክ በጎርጎሪያኑ 2004 ዓ/ም ከኔዘርላንዱ አምስተርዳም ዩንቨርሲቲ አገኙ።ከተማሩት ትምህርት በተጨማሪ በ90ዎቹ አጋማሽ ኤች አይቪ ኤድስ ከስሃራ በታች ባሉ ሀገራትን በእጅጉ በተስፋፋበት ወቅት የኔዘርላንድ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ይሰራ የነበረው የኤች አይቪ ኤድስ የምርምር መርሃ ግብር ወደ ምርምር ስራው የበለጠ እንዲገፉ አደረጋቸው።
ከሰባት ዓመት በፊት በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ የተባባሪ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያገኙት አንጋፋዋ ተመራማሪ፤በህክምና የቤተሙከራ ምርምር ስራ ከ25 ዓመታት በላይ ሰርተዋል።በእነዚህ ዓመታትም በኤች አይቪ እና ከደም ህዋሳት ጋር ተያያዥነት ባላቸው በሽታዎች እንዲሁም ከበሽታ መከላከል አቅም ጋር የተያያዙ ከ90 በላይ የምርምር ፅሁፎች መስራታቸውን ገልፀዋል።
ተመራማሪዋ በጎርጎሪያኑ 2013 ዓ/ም የኢትዮጵያ ሴቶች የሳይንስና ቴክኖሎጅ ማህበረሰብ መስራች ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው የሰሩ ሲሆን፤ከተመሰረተ በኋላም ይህንን ተቋም ቀደም ሲል በምክትል ፕሬዚዳንትነት፣በአሁኑ ወቅት ደግሞ በፕሬዚዳንትነት በማገልገል ላይ ይገኛሉ።በማህበሩ አማካኝነትም ጀማሪ ሴት ተመራማሪዎች እሳቸው ያለፉበት ችግር እንዳይገጥማቸው ለማድረግ የመደገፍና በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ጥናትና ምርምር ውጤታማ እንዲሆኑ የአቅም ማጎልበቻ መድረኮችን እና ስልጠናዎችን ያዘጋጃሉ።ከዚህ በተጨማሪም በየዩንቨርሲቲው ሴት ተመራማሪዎች የተለዬ በጀት እንዲያገኙ መደረጉን ያስረዳሉ።
በዚህ መልኩ ለሴት ተመራማሪዎች ባደረጉት ድጋፍ እና አስተዋፅኦ አሁን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ከተቀላቀለው ከቀድሞው የኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ሳይንስና ቴክኖሎጅ ሚንስቴር በጎርጎሪያኑ 2020 ዓ/ም የተሸለሙ ሲሆን፤ በምርምር እና ጥናቶቻቸውም የዓመቱ ምርጥ የሳይንስ ጥናቶች ተብለው በተለያዩ ተቋማት በርካታ ሽልማቶችን አግኝተዋል።
ይሁን እንጅ ስኬታቸው አልጋ በአልጋ አልነበረም። ዶክተር አስቴር እንደሚሉት ምንም እንኳ ያደጉበት ሀረር ከተማ ከሌላው አካባቢ በተሻለ ለሴት ልጅ ነጻነት የሚሰጥ እና የቤተሰቦቻቸው ድጋፍ ከፍተኛ ቢሆንም፤ በተለይ ከሀረር ወደ አዲስ አበባ የዩንቨርሲቲ ትምህርታቸውን ለመከታተል በመጡበት ወቅት ትምህርታቸውን እስከማቋረጥ ያደረሰ ከፍተኛ የቤተሰብ ችግር አጋጥሟቸው እንደነበረ ያስታውሳሉ።ዶክተር አስቴር በአሁኑ ወቅት ባለትዳርና የሶስት ልጆች እናት ሲሆኑ፤ የቤተሰብ ሀላፊነትም ሌላው ጫና ነው።ያም ሆኖ ችግሮችን ተቋቁሞ ያሰቡበት መድረስ ይቻላል የሚል ጠንካራ መንፈስ አላቸው። ዘወትር ለተማሪዎቻቸው የሚነግሯቸው ምክርም ይሄው ነው። «መፍትሄ የሌለው ችግር የለም።»
የዘንድሮው የ2022 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን «የዛሬ የፃታ እኩልነት ለነገ ዘላቂነት»በሚል ተከብሯል።የተሻለ ነገ ከሚጣልባቸው መስኮች ውስጥ ደግሞ የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዘርፍ አንዱ ነው።ይሁን እንጅ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሂሳብ ፣ፊዚክስ፣በምህንድስና እና ሌሎች የፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎች የሴቶች ተሳትፎ ከ30 በመቶ በታች ነው።እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አዳጊ ሀገራት ደግሞ ከተጠቀሰው አሃዝ ከማሽ በታች ነው። ለዚህም የትምህርት ቤቶች መራቅ፣የቤት ውስጥ የስራ ጫና የትምህርት ቤቶች ለሴት ልቾች ምቹ አለመሆን እንዲሁም የአቻ ግፊት ሴቶችን ከትምህርት ገበታ የሚያርቅ ሲሆን፤በተማሩበት የትምህርት መስክ ስራ ያለማግኜትም ሌላው ችግር መሆኑን ተመራማሪዋ ጠቁመዋል።በመሆኑም በሳይንስ እና ቴክኖሎጅም ይሁን በሌሎች መስኮች የሴቶችን ተሳትፎ ለመጨመር እነዚህን ችግሮች መፍታት ወሳኝ ነው።ያ ካልሆነ ግን በኢትዮጵያም ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ የታቀዱ የልማትና የእድገት ግቦችን ማሳካት እንደማይቻል ገልፀዋል።ዶክተር አስቴር ፀጋዬ። «ወደ አፍሪቃም ስትመጭ ወደ ኢትዮጵያም ስትመጭ በባሰ ሁኔታ ሴቶች በሳይንስ በምርምርና ፈጠራ ላይ ያለን አስተዋፅኦ አነስተኛ ነው።እንዲሁ በቁጥር ደረጃ ብትሄጅ «ሰብ ሳሀራ» አፍሪቃ የምንለው አካባቢ 26 ፐርሰንት አካባቢ ሲሆን፤ወደ ኢትዮጵያ ስትመጭ ደግሞ 13 ነጥብ 5 አካባቢ ነው እና ወደ እኛ ስታመጭው አስተዋፆችን በጣም ያነሰ ነው።በሌላ በኩል ደግሞ የዓለም የግማሽ አካል የምንሆነው ሴቶች ነን።ዓለም የ«ዲቨሎፕመንት ጎል» አሳካለሁ ብላ በ2030 የያዘችው ዕቅድ አለ። ይህንን ግማሽ የሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ሳትይዢ አሳካለሁ ማለት ከባድ ነው።»በማለት በዘርፉ የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ገልፀዋል።
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ፀሀይ ጫኔ
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