ቦረና ዉስጥ ከብት እያለቀ፣ ሰዉም እየተጠማ ነዉ

በድርቁ ክፉኛ በተጎዱት በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በመቶ ሺሕ የሚቆጠሩ የቀንድ ከብቶችና እንስሳት መሞታቸዉን ባለስልጣናት አስታዉቀዋል። ባለሙያዎች እንደሚሉት ቦረና ዞን በድርቅ ከተመታ አንድ ዓመት ደፍኗል።ድርቁ በእንስሳት ላይ ካደረሰዉ ጉዳት በተጨማሪ ተማሪዎች ትምሕርት እያቋረጡ፣ነዋሪዎች ዉኃ በቁነና እየታደላቸዉ ነዉ።
የምስራቅ፣ የደቡብ ምሥራቅና ደቡብ ኢትዮጵያን የመታዉ ድርቅ ከ6 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ለረሐብ ማጋለጡን የተለያዩ ድርጅቶችና ተቋማት እያስታወቁ ነዉ። በድርቁ ክፉኛ በተጎዱት በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በመቶ ሺሕ የሚቆጠሩ የቀንድ ከብቶችና እንስሳት መሞታቸዉን ባለስልጣናት አስታዉቀዋል።ባለሙያዎች እንደሚሉት ቦረና ዞን በድርቅ ከተመታ አንድ ዓመት ደፍኗል።ድርቁ በእንስሳት ላይ ካደረሰዉ ጉዳት በተጨማሪ ተማሪዎች ትምሕርት እያቋረጡ፣
ነዋሪዎች ዉኃ በቁነና እየታደላቸዉ ነዉ።የመንግሥት ባለስልጣናት ግን ድርቁ ያስከተለዉን አደጋ ለመቋቋም በቂ ዝግጅት ማድረጋቸዉን ይናገራሉ።«በቂ» የሚባለዉ ዝግጅት ምንነት ግን ግልፅ አይደለም።የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከ20 ሚሊዮን በላይ ኢትዮያዊ አስቸኳይ የምግብ ርዳታ እንደሚያስፈልገዉ ባለፈዉ ወር አስታዉቆ ነበር።
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ