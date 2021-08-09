 ብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ የተመ ታሪካዊ ስምምነት | ጤና እና አካባቢ | DW | 19.12.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ጤና እና አካባቢ

ብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ የተመ ታሪካዊ ስምምነት

የዓለም የተፈጥሮ ጥበቃ ጉባዔ በዓለማችን የብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ ታሪካዊ የተባለ አዲስ ዓለም አቀፍ ስምምነት ላይ መድረሱ ተነገረ። ለብዝሃ ህይወት አስፈላጊ አስፈላጊ የሆነዉ መሬትና ውኃ 30 በመቶውን ለመጠበቅ ነዉ ስምምነት ላይ የተደረሰዉ። ይህ ስምምነቱ አደጋ ላይ የሚገኙ በሺህ የሚቆጠሩ የእንስሳትና የዕፅዋት ዝርያዎች እንዳይጠፉ ያቀደ ነዉ።

Kanada | COP15 Gipfel in Montreal

የዓለም የተፈጥሮ ጥበቃ ጉባዔ በዓለማችን የብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ አዲስ ዓለም አቀፍ ስምምነት ላይ መደረሱ ተነገረ። ይህ ስምምነት የተሰማዉ የተባበሩት መንግሥታት የብዝሃ ሕይወት ሀብት ጉባኤ ወይም COP15 በሞንትሪያል ካናዳ ከመጠናቀቁ ከአንድ ቀን በፊት መሆኑ ነዉ። የመንግሥታቱ ድርጅት የዓለም የተፈጥሮ ጥበቃ ጉባዔ ላይ በተደረሰዉ ስምምነት መሰረት 30 በመቶ የሚሆነው የዓለማችን የተፈጥሮ መሬትና ውኃ አካባቢዎች እስከ ጎርጎረሳዉያኑ 2030 ዓ.ም በጥበቃ ስር እንዲሆኑ የሚደነግግ ነዉ። ስምምነቱ በሺህ የሚቆጠሩ የእንስሳትና የዕፅዋት ዝርያዎች ዉኃ የሚገኙባቸዉ አካባቢዎች በጥበቃ ክልል ዉስጥ እንዲገቡ ለማድረግ ያቀደ ነዉ መሆኑ ተገልጿል።

አዜብ ታደሰ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከባቢ አየርን ለመጠበቅ ፈጣን ርምጃ ያስፈልጋል ተባለ  

ከባቢ አየርን ለመጠበቅ ፈጣን ርምጃ ያስፈልጋል ተባለ   09.08.2021

የዓለም ሃገራት መሪዎች የዓለማችን ሙቀት ለመቀነስ ፈጣን እና መጠነ ሰፊ ርምጃ ካልወሰዱ የገቡትን ቃል ተግባራዊ ማድረግ  አይችሉም ሲል የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ቁጥጥር ምክር ቤት (IPCC) ዛሬ ይፋ ባደረገዉ መግለጫ አሳሰበ።