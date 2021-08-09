ብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ የተመ ታሪካዊ ስምምነት

የዓለም የተፈጥሮ ጥበቃ ጉባዔ በዓለማችን የብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ ታሪካዊ የተባለ አዲስ ዓለም አቀፍ ስምምነት ላይ መድረሱ ተነገረ። ለብዝሃ ህይወት አስፈላጊ አስፈላጊ የሆነዉ መሬትና ውኃ 30 በመቶውን ለመጠበቅ ነዉ ስምምነት ላይ የተደረሰዉ። ይህ ስምምነቱ አደጋ ላይ የሚገኙ በሺህ የሚቆጠሩ የእንስሳትና የዕፅዋት ዝርያዎች እንዳይጠፉ ያቀደ ነዉ።
የዓለም የተፈጥሮ ጥበቃ ጉባዔ በዓለማችን የብዝሃ ህይወትን ለመጠበቅ አዲስ ዓለም አቀፍ ስምምነት ላይ መደረሱ ተነገረ። ይህ ስምምነት የተሰማዉ የተባበሩት መንግሥታት የብዝሃ ሕይወት ሀብት ጉባኤ ወይም COP15 በሞንትሪያል ካናዳ ከመጠናቀቁ ከአንድ ቀን በፊት መሆኑ ነዉ። የመንግሥታቱ ድርጅት የዓለም የተፈጥሮ ጥበቃ ጉባዔ ላይ በተደረሰዉ ስምምነት መሰረት 30 በመቶ የሚሆነው የዓለማችን የተፈጥሮ መሬትና ውኃ አካባቢዎች እስከ ጎርጎረሳዉያኑ 2030 ዓ.ም በጥበቃ ስር እንዲሆኑ የሚደነግግ ነዉ። ስምምነቱ በሺህ የሚቆጠሩ የእንስሳትና የዕፅዋት ዝርያዎች ዉኃ የሚገኙባቸዉ አካባቢዎች በጥበቃ ክልል ዉስጥ እንዲገቡ ለማድረግ ያቀደ ነዉ መሆኑ ተገልጿል።
አዜብ ታደሰ
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