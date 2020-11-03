 ብዙ የሚቀረው የጡት ካንሰር ግንዛቤ | ጤና እና አካባቢ | DW | 26.10.2021

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ጤና እና አካባቢ

ብዙ የሚቀረው የጡት ካንሰር ግንዛቤ

በጎርጎሪዮሳዊው 2020 ዓ,ም በመላው ዓለም 2,3 ሚሊየን ሴቶች ላይ የጡት ካንሰር መገኘቱን የዓለም የጤና ድርጅት ያመለክታል። በዚሁ ዓመትም 685 ሺህዎች በዚሁ ምክንያት ሕይወታቸው አልፏል። በየዓመቱ የጥቅምት ወር በዓለም አቀፍ ደረጃ የጡት ካንሰር ይታሰባል። አስቀድሞ ችግሩ ከተደረሰበት ለመዳን እንደሚችል ሰዎች እንዲረዱ በየጊዜው ይመከራል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:41

«ጥቅምት፤ ስለጡት ካንሰር ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር»

ካንሰርም ሆነ ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ ነገር ግን እጅግ አደገኛ የጤና እክሎች የበለጸጉት እና ኑሯቸው የተደላደለ፤ በቂ የሕክምና አገልግሎት ማግኘት የሚችሉ ሃገራት ችግር ብቻ መሆኑ ከቀረ ሰነባበተ። የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያመለክተውም የተሻለ የህክምና ክትትል እና አገልግሎት በሚደረግባቸው ሃገራት በጡት ካንሰር ምክንያት የሚከሰተው ሞት ከጎርጎሪዮሳዊው 1980 እስከ 2020 ድረስ ባለው ጊዜ 40 በመቶ መቀነስ ተችሏል። ይኽ የተሳካው ደግሞ አስቀድሞ በሚደረግ የምርመራ ክትትል እና ህክምና መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ

Symbolbild Brustkrebs Untersuchung

ከካንሰር ሕመም ጋር በተገናኘ ብዙዎችን እየጎዳ የሚገኘው ግንባር ቀደሙ የጡት ካንሰር መሆኑን የዘርፉ የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ላለፉት 15 ዓመታት በየዓመቱ በጥቅምት ወር ስለጡት ካንሰር ኅብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው ጥረት መደረጉን የሚናገሩት የማትያስ ወንዱ የኢትዮጵያ የካንሰር ማኅበረሰብ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ወንዱ በቀለ የችግሩን ምንነት በተመለከተ ኅብረተሰቡ በወጉ ተረድቷል ማለት አስቸጋሪ መሆኑን ነው ያመለከቱት። ፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ  የተሰኘ ስለጡት ካንሰር ግንዛቤን ለማስጨበጥ የሚንቀሳቀስ መረዳጃን ከተባባሪዎቻቸው ጋር በመሆን ያቋቋሙት ወይዘሮ ሜሮን ከበደም ትዝብት ተመሳሳይ ነው። ሙሉ ቅንብሩን ከድምጽ ማዕቀፉ ያድምጡ።

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

«ጥቅምት፤ ስለጡት ካንሰር ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Breast; Cancer; Cancer Cell; Cell; Danger; Healthcare; High-scale; Human Cell; Illness; Illustration; Magnification; Medicine; Risk; Science; Tumor Colourbox

ኢትዮጵያ ውስጥ የተበራከተው የጡት ካንሰር 03.11.2020

በየዓመቱ በመላው ዓለም 2,1 ሚሊየን ሴቶች  ለጡት ካንሰር መጋለጣቸው በምርመራ እንደሚረጋገጥ የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ ውስጥም በካንሰር ከሚያዙት 34 በመቶው የጡት ካንሰር ታማሚዎች መሆናቸው ነው የሚነገረው።

Abiturientin aus Äthiopien in Interview mit GOM Reporterin Lidya Meles. Datum : 05.10.21 Copyright: M.Teklu ( DW Korri)

የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ዝግጅት 05.11.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ሊሰጥ ጥቂት ቀናቶች ብቻ ቀርተውታል። ለመሆኑ ተፈታኞቹ ራሳቸውን ምን ያህል አዘጋጅተዋል?ያነነጋገርናቸው ተማሪዎች የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ እንደሆነ ይናገራሉ። ስጋት ያላቸውም አሉ። ከፈተናው ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች ደግሞ የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጄንሲንም ምላሽ ሰጥቶናል። 

Titel: Kriegsvertriebene in Dessie Stadt Stichworte: Ethiopia, Äthiopien ,Dessie Beschreibung: Kriegsvertriebene in Dessie Stadt bekommen Hilfe aus Deutschland lebende Äthiopier. Datum : 21.10.21 Copy right: T.Abebe

«እኔም ለወገኔ እኔም ለሀገሬ» 22.10.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊዮን  የሚቆጠሩ ሰዎች ጦርነት ሸሽተው ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። እነሱም ፈጣን ርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ይህንንም የተገነዘቡ እና በውጪው ዓለም የሚገኙ ግለሰቦች በተለያየ መንገድ በአሁኑ ሰዓት ርዳታ በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ። ከእነዚህ አንዱ በጀርመን ሀገር ነዋሪ የሆነው ተስፋዬ አበበ ነው።