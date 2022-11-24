ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ 100ኛ ዓመት መታሰብያ

ከአንድ ወር በፊት ጀምሮ በስምንት ሳምንታት ውስጥ በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ በሚገኘው የጀነራል ታደሰ ብሩ 100ኛ ዓመት የልደት በዓል ጋር ተያይዞ ከተከናወኑት አበይት ሁኔቶች አንዱ ስለ ግለታሪካቸው የሚያወሳው መጽሃፍ ማስመረቅ ነበር፡፡ በስማቸው የተቋቋመውን ፋውንዴሽን ለመደገፍ በሁለት ቋንቋዎች ከ1 ሚሊየን በላይ እትም መሰራጨቱ ተነግሯል።
“መጀመሪያ ሰላሌ የሄድኩት ቆየት ያሉ ዘፈኖች፣ እንጉርጉሮ እና ሽለላዎችን ፍለጋ ነበር፡፡ አባቴ ሲያንጎራጉራቸው ከእንባ ጋር ሚያታግሉትን፣ አንዳንዴም ሚያስፈግጉትን ደግሞም የሚያረጋጉት የተለየ ቅላጼ ያላቸው ዘፈኖች ላይ ለመስራት ወደ ስፍራው አምርቼ ነበር፡፡ ሰላሌ ስገባ ግን ሌላ ነገር ቀልቤን ወሰደው፡፡ የሰላሌን ጀግኖች ታሪክ በውል ተረድቶ መጻፍ፡፡ ቢያንስ የአንዱን ጀግና ታሪክ በሚገባ ሰንዶ ለትውልድ ማሳለፍ ግዴታም ሆኖ ተሰማኝ፡፡ እናም በምክኒያት ስለ ብርጋደር ጄነራል ታደሰ ብሩ ለመጻፍ ወደድኩ፡፡”
ይህን ያሉት በቅርቡ "ከደናኔ እስከ ፊንፊኔ" በሚል ስለ ብርጋዴር ጄኔራል ታደሰ ብሩ ግለታሪክና የፖለቲካ ህይወት ጉዞያቸው በአማርኛ እና በአፋን ኦሮሞ ቋንቋዎች መጽሃፍ ፅፈው ለንባብ ያበቁት ወይዘሪት ዙፋን ኡርጋ ናቸው፡፡
ከአንድ ወር በፊት ጀምሮ በስምንት ሳምንታት ውስጥ በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ በሚገኘው የጀነራል ታደሰ ብሩ 100ኛ ዓመት የልደት በዓል ጋር ተያይዞ ከተከናወኑት አበይት ሁኔቶች አንዱ ስለ ግለታሪካቸው የሚያወሳው መጽሃፍ ማስመረቅ ነበር፡፡ በስማቸው የተቋቋመውን ፋውንዴሽንም ለመደገፍ አልሞ በሁለት ቋንቋዎች ከ1 ሚሊየን በላይ እትም መሰራጨቱ የተነገረው በወይዘሪት ዙፋን ኡርጋ የተጻፈው መጽሃፉ 5 ዓመታትን ከፈጀ የምርምር ስራ በኋላ ለህትመት በቅቶ ከተመረቀም እነሆ አንድ ወር ገደማ ደፍኗል፡፡
የብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ ሕይወት ላይ የሚያጠነጥን የታሪክ መጽሐፋ ለንባብ መብቃቱን ተከትሎ የመጽሃፉ ፀኃፊ ወጣት ዙፋን ኡርጋ መጽሃፉን ለማዘጋጀት ስላበቃት አጋጣሚ ለዶይቼ ቬሌ ስታጋራ “መጀመሪያ ሰላሌ ስሄድ የቆዩ የህዝብ ዘፈኖችን እንጉርጉሮዎችን ሽለላዎችን ፍላጋ ነበር፡፡ አባቴን አንዳንዴ ፈገግ አንዳንዴ ደግሞ አይኑን በእንባ እንዲያቀር ሚያደርጉትን እነዚያን ጉልበታም ሰላሌ ዘፈኖችን ለማጥናት ነበር ወደ ስፍራው ያቀናሁት” ብላለች፡፡
“ሰላሌ ከገባሁ በኋላ ግን ሃሳቤን እንዲቀይር ያደረገኝ የጀግኖቹን ታሪክ የመጻፍ ሀሳብ ነው” ትላለችም፡፡ “የአንዱን የሰላሌ ጀግና ታሪክ ተመራምሬ በመጻፍ ለትውልድ ሰንጄ ለማስተላለፍ ስወስን የብ/ጄ ታደሰ ብሩን ታሪክ ‘በምክኒያት’ መረጥኩ” ስትልም አስተያየቷን አክላለች፡፡
በሁለት ቋንቋዎች በአማርኛ እና በአፋን ኦሮሞ የተዘጋጀው መጽሃፉ ቢያንስ አንድ ሚሊየን ኮፒው ታትሞ ለአንባቢያን የሚደርስ ነው ተብሎለታል፡፡ "ከደናኔ እስከ ፊንፊኔ" የሚል ርእስ የተሰጠው መጽሃፉ ብርጋደር ጄኔራል ታደሰ ብሩ ሞቃዶሾ አቅራቢያ ሶማሊያ ውስጥ ከምትገኘው ከደናኔ ወደብ እስር ቤት የጀመረውን ትግላቸውን መነሻ በማድረግ የፖለቲካ ተሳትፎያቸውንና የግል ታሪካቸውን እንደሚዳስስ ተመላክቷል፡፡ የብርጋደር ጄኔራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽንን በገቢ ለመደገፍ ይውላል የተባለው ይህ መጽሃፍ በጣሊያን ወረራ ወቅት የያኔው የ14 ዓመት ታዳጊው ታደሰ ብሩ ከትውልድ ስፍራው ሰላሌ ተነስቶ ወደ የሶማሊያው ወደብ የተወሰዱበትና ሌሎችንም ውጣውረዶቻቸውን ዳሷል፡፡
የመጽሃፉ ጸሃፊዋ ወጣት ዙፈን ቀላል ያልሆነውን የመጽሃፉን ዝግጅት ስታብራራ፤ “ታሪኩን ለመጻፍ ድፍን አምስት ዓመታትን ፈጅቶብኛል፡፡ አንዱን ታሪክ ስትጽፍ ሌላ አፍራሽ እኔታ ልታገኝ ትችላለህ፡፡ የመጀመሪያ ደረጃ ምንጮችን መጠቀሜ ግን ጠቅሞኛል” ትላለች፡፡
በኢትዮጵያ በታሪክ አጻጻፍ ውስጥ ከወገንተኝነት ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎች እንደሚነሱም የምታምነው ጸሃፊዋ፤ በዚህ መጽሃፍ ከግል ምልከታ በመውጣት ታሪክን በሚዛናዊነት ለማኖርም መጣሯን በአስተያየቷ አስረድታለች፡፡ ቃለምልልሶችን ጨምሮ የመጀመሪያ ደረጃ ምንጮችን በግብዓትነት መጠቀምንም እንዲሁ፡፡ “ታሪክ ስትጽፍ ፈታኙ ነገር ከራስ ስሜት ነጻ በመሆን ማስረጃ ላይ መሞርከዝ ነው፡፡ ይህን መጻሃፍ ስጽፍ በምችለው መንገድ ሁሉ ያን ለማድረግ ጥሬያለው” ስትልም በመጽሃፉ አጻጻፍ ውስጥ የወሰደቻቸውን ጥንቃቄ አብራርታለችም፡፡
በሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶ/ር ቢራቱ ቀነኢ በብርጋዴር ጄነራል ታደሰ ብሩ ውትድራ እና የፖለቲካ ህይወታቸው ላይ ነው የሶስተኛ ዲግሪያቸውን ሰርተው ከአራት ዓመታት በፊት ያጠናቀቁት፡፡ ዶ/ር ቢራቱ ስማቸው የተለቀ ነገር ግን ስለሳቸው እምብዛም የተባለላቸው የሌላቸው ብርጋዴር ጄነራል ታደሰ ብሩ አልፎ አልፎ ስለሳቸው ያለው አረዳድም ትክክለኛ ሆኖ አለመቀመጡ የጥናታቸውን ትኩረት በዚሁ ላይ ለማድረግ እንደገፋቸው ነው ያብራሩት፡፡
ታደሰ ብሩ የስማቸውን ያህል ስለሳቸው የተባሉ እና የተጻፉ መዛግብት በእጅጉ ውስን መሆናቸው ደግሞ ጥናታቸውን እንዳከበደባቸው ነው የታሪክ ተመራማሪው የሚገልጹት፡፡
በመሆኑም ለጥናታቸው በብዛት የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ታደሰ ብሩ ከትውልድ ስፍራቸው በተጨማሪ እሳቸው የደረሱባቸውን፤ በትግላቸው ወቅት ሰፋ ያሉ ጊዜያትን ያሳለፉባቸውን እንደ ገለምሶ፣ ሜታ ሮቢ እና አደጋ በርጋ አከባቢዎችን በአካል ሄዶ ከመጀመሪያ ደረጃ ምንጮች መረጃ መሰብሰብ ግድ ሆኖባቸው እንደነበርም ነው የሚገልጹት፡፡ የብርጋዴር ጄነራል ታደሰ ብሩ የግል ማስታወሻቸውን በቤተሰቦቻቸው በኩል በማግኘት በማጣቀሻነት መጠቀምም ሌላው ለጥናታቸው የተጠቀሙበት ዘዴ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ታደሰ ብሩ ባስቀመጡት የግል ማስታወሻቸው ከልጅነት ጀምሮ ያለፉባቸውን የህይወት ውጣ ውረድ በተለይም በጣሊያን ወረራ ወቅት መላ ቤተሰቦቻቸውን ያጡበትን መንገድ እንዲሁም በፖለቲካ ተሳትፎያቸው ያሳለፉዋቸውን የተድላ እና ከባባድ ጊዜያትን በራሳቸው እንዳስቀመጡም የታሪክ ተመራማሪው አስገንዝበዋል፡፡
ጄኔራል ታደሰ ብሩ ትውልድ እንዲማር ብዙ የለፉ እና አገር ወዳድም እንደነበሩ የታሪክ ተመራማሪው ዶ/ር ቢራቱ ቀነዒ አለኝ ባሉት ማስረጃ ይሞግታሉ፡፡ በቀዳማዊ አጼ ኃይሌስላሴ አስተዳደር ውስጥ ቁልፍ የአስተዳደር ሚና የነበራቸው ታደሰ ብሩ ለደቡብ አፍሪካውን የነጻነት ተምሳሌት ለኔልሰን ማንዴላ ወታደራዊ ስልጠና የሰጡ፤ በኋላም በኢትዮጵያ ውስጥ ለነጻነት እና ለእኩልነት የታገሉ ይባልላቸዋል፡፡
በ1953 ዓ.ም. በወንድማማቾቹ መንግስቱ እና ገርማሜ ንዋይ ንጉሱ ላይ የተቀነባበረውን መፈንቅለ መንግስት በማክሸፍ ረገድ ከእነ ጄኔራል መርዕድ እና ከበዴ ገብሬ ጋር በመሆን የያነው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል መሪው ብ/ጄ/ታደሰ ብሩ የንጉሱ ቀኝ እጅ መሆናቸውን ያረጋገጡበት ነው ይባልላቸዋል፡፡ የታደሰ ብሩ እና ንጉሱ ቁርኝት ግን ከዚህን ጊዜ ብዙም እንዳልዘለቀ የታሪክ ድርሳናት ይጠቁማሉ፡፡ የሰላሌ ዩኒቨርሲቲው የታሪክ ተመራማሪ ዶ/ር ቢራቱ፡ ብ/ጄ/ታደሰ ብሩ በመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ላይ የተያዙ ምርኮኞችን ንጉሱ እንዲምሩላቸው ብጠይቁአቸውም የንጉሱ ምላሽ አሉታዊ መሆኑ ታደሰን ያስከፋቸው የመጀመሪያው ነጥብ ይባልለታል፡፡ የኦሮሞ ህዝብ መብት በመማርና በሌሎችም ፖለቲካ ተሳትፎ እንዲገድብ ሆኗል ያሉት ታደሰ ብሩ የመንግስት ስልጣናቸውን ለቀው አኩርፈው በመውጣት የመጫና ቱለማ ማህበርን ለመቀላቀል እንዳበቁትም ነው የሚነሳው፡፡
ታደሰ ብሩ ከሌሎች የትግል አጋሮቻቸው ጋር ሆነው ንጉሱ ላይ የግድያ ሙከራ እስከማድረግ ደርሰውም ጓደኞቻቸው በሞት ሲቀጡ እሳቸው የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባቸዋል፡፡ በሀረር የተጀመረው እስራቱ ቀሎላቸው ወደ ገለምሶ በግዞት (ቁም እስረኝነት) የተዘዋወሩት ታደሰ ብሩ የፖለቲካ ትግላቸውን እና ሰዎችን ማደራጀት ላይ ጠንክረው በመስራት ላይ ቀጥለው ሰሩ፡፡ በኋላም ንጉሳዊ ስርዓቱ በደርግ ተወግዶ ደርግ መንግስታዊ ስርዓቱን ብቆጣጠርም ታደሰ በደርግም ስርዓት እምነት አላሳደሩም፡፡
በ1914 ዓ.ም. በሰላሌ ሂደቡ አቦቴ የተወለዱት ታደሰ ብሩ ደርግ ላይም ተቃውሞያቸውን ቀጥለው ከሌሎች የትግል አጋሮቻቸው ጋር በ1967 ዓ.ም. በደርግ እንደተረሸኑም ዶ/ር ቢራቱ ቀነዒ ጥናታቸውን ዋቢ አድርገው አስረድተዋል፡፡ እከለውም ታደሰ ብሩ ለፍትህና እኩልነት የታገሉ ለአገራቸው ቀናዒነት የነበራቸው ተደርገው ልታሰቡ እና ሊወሱ የሚገባ ነው ብለዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ