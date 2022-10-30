 ብራዚል፤ ዳ ሲልቫ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን አሸነፉ | ዓለም | DW | 31.10.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

ብራዚል፤ ዳ ሲልቫ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን አሸነፉ

ግራ ክንፈኛው ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ከፍተኛ ፉክክር የታየበትን የብራዚል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 50,9 በመቶ በማግኘት በጠባብ ዉጤት አሰሸነፉ። የቀኝ አክራሪ ተቀናቃኛቸው እና የወቅቱን ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ በምርጫዉ 49.1 በመቶ በማግኘት ሽንፈታቸዉን ተቀብለዋል።

Brasilien | Wahlen

ግራ ክንፈኛው ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ከፍተኛ ፉክክር የታየበትን የብራዚል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 50,9 በመቶ በማግኘት በጠባብ ዉጤት አሰሸነፉ። የቀኝ አክራሪ ተቀናቃኛቸው እና የወቅቱን ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ በምርጫዉ 49.1 በመቶ በማግኘት ሽንፈታቸዉን ተቀብለዋል።  በ2018 ዓ.ም በሙስና ቅሌት ለ19 ወራት እስር ላይ የነበሩት ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ  የብራዚል የፕሬዚደንታዊ ምርጫን ማሸነፋቸዉ አስደናቂ ተብሏል። 

Wahlen in Brasilien

በሉላ መመረጥ የተደሰቱ ደጋፊዎች


በሉላ ዳ ሲልቫ መመረጥ የተደሰቱ አንድ ብራዚሊያዊት አስተያየታቸዉን እንዲህ ነዉ የሰጡት። 
«በምርጫው ውጤት በጣም ደስተኛ ነኝ። ፍቅር አሸንፏል። ዲሞክራሲ አሸንፏል።ምርጫዉ ሕግ እና ዴሞክራሲ መንገዶችን  የተከተለ ነበር። ለወደፊት ሀገሪቱ እንደምትሻሻል እና ኢኮኖሚውም  እንደሚሻሻል ተስፋ አደርጋለሁ። የሚታየዉ ረሃብም ጠፍቶ በፊት ወደነበርንበት እንደምንመለስ  ተስፋ አደርጋለሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገራችንን ያወደመው የሃይል እርምጃ እና ጥቃትም ይጠፋል።»  
ሉላ ዳሲልቫ ደቡብ አሜሪካዊትዋን ሀገር ብራዚልን አንድ እንደሚያደርጉ እና ልዩነት የሚታይባቸዉን ሁሉ ወደ እርቅ ለማምጣት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ዳ ሲልቫ ቀደም ሲል ከጎርጎረሳዉያኑ 2003 እስከ 2010 ብራዚልን በፕሬዚደንትነት መርተዋል። በደቡብ አሜሪካ በቆዳ ስፋት የመጀመርያዋ በሆነችዉ በብራዜል የታየዉ ፕሬዚደንታዊው ምርጫ እና ውጤቱ ከቀኝ አክራሪ ወደ ግራ ክንፍ ፖለቲከኛ ለዉጥ በማሳየቱ ሁኔታዉን ዉጥረት የተሞላበት እንዳደረገዉ ተመልክቷል።
 

አዜብ ታደሰ 

ሸዋዬ ለገሠ

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓ/ም ሙሉ ስርጭት 30.10.2022

Eritrean soldiers walk to the front near the town of Zalambessa, 120 kilometers (75 miles) south of Asmara Wednesday May 24, 2000. Eritrea marked the anniversary of its independence from Ethiopia in familiar straits Wednesday, with its leader defiant and its soldiers battling Ethiopian troops. (AP Photo/Jean-Marc Bouju)

የጥቅምት 19 ቀን 2015 ዓ/ም የዓለም ዜና 29.10.2022

Google thumbainls inlucing Google Apps like Gmail, Maps, YouTube, Drive, Hangouts etc as seen on a phone screen. Google closeup logo displayed on a phone screen, smartphone on a keyboard is seen in this multiple exposure illustration, the company's symbol is globally recognized. Google, LLC is an American tech giant, a multinational technology company that specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is considered one of the Big Four technology companies in the U.S. . Amsterdam, the Netherlands on October 22, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅት 28.10.2022