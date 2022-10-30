ብራዚል፤ ዳ ሲልቫ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን አሸነፉ

ግራ ክንፈኛው ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ከፍተኛ ፉክክር የታየበትን የብራዚል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 50,9 በመቶ በማግኘት በጠባብ ዉጤት አሰሸነፉ። የቀኝ አክራሪ ተቀናቃኛቸው እና የወቅቱን ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ በምርጫዉ 49.1 በመቶ በማግኘት ሽንፈታቸዉን ተቀብለዋል።
ግራ ክንፈኛው ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ከፍተኛ ፉክክር የታየበትን የብራዚል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 50,9 በመቶ በማግኘት በጠባብ ዉጤት አሰሸነፉ። የቀኝ አክራሪ ተቀናቃኛቸው እና የወቅቱን ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ በምርጫዉ 49.1 በመቶ በማግኘት ሽንፈታቸዉን ተቀብለዋል። በ2018 ዓ.ም በሙስና ቅሌት ለ19 ወራት እስር ላይ የነበሩት ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ የብራዚል የፕሬዚደንታዊ ምርጫን ማሸነፋቸዉ አስደናቂ ተብሏል።
በሉላ ዳ ሲልቫ መመረጥ የተደሰቱ አንድ ብራዚሊያዊት አስተያየታቸዉን እንዲህ ነዉ የሰጡት።
«በምርጫው ውጤት በጣም ደስተኛ ነኝ። ፍቅር አሸንፏል። ዲሞክራሲ አሸንፏል።ምርጫዉ ሕግ እና ዴሞክራሲ መንገዶችን የተከተለ ነበር። ለወደፊት ሀገሪቱ እንደምትሻሻል እና ኢኮኖሚውም እንደሚሻሻል ተስፋ አደርጋለሁ። የሚታየዉ ረሃብም ጠፍቶ በፊት ወደነበርንበት እንደምንመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገራችንን ያወደመው የሃይል እርምጃ እና ጥቃትም ይጠፋል።»
ሉላ ዳሲልቫ ደቡብ አሜሪካዊትዋን ሀገር ብራዚልን አንድ እንደሚያደርጉ እና ልዩነት የሚታይባቸዉን ሁሉ ወደ እርቅ ለማምጣት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ዳ ሲልቫ ቀደም ሲል ከጎርጎረሳዉያኑ 2003 እስከ 2010 ብራዚልን በፕሬዚደንትነት መርተዋል። በደቡብ አሜሪካ በቆዳ ስፋት የመጀመርያዋ በሆነችዉ በብራዜል የታየዉ ፕሬዚደንታዊው ምርጫ እና ውጤቱ ከቀኝ አክራሪ ወደ ግራ ክንፍ ፖለቲከኛ ለዉጥ በማሳየቱ ሁኔታዉን ዉጥረት የተሞላበት እንዳደረገዉ ተመልክቷል።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ