ብሪታንያ መሪ ትፈልጋለች

በብሪታንያ ምክር ቤት ዉስጥ አብላጫ መቀመጪያ ያለዉ የተሰናባችዋ ጠቅላይ ሚንስትር የወግ አጥባቂ ፓርቲ እንደራሴዎች የሐገሪቱ ሕግ በሚያዘዉ መሰረት ከራሱ ከፓርቲዉ አዲስ መሪ ለመምረጥ እየተወያዩ ነዉ
የብሪታንያ ጠቅላይ ሚንስትር ሊዝ ትረስ ትናንት ስልጣን ከለቀቁ ወዲሕ የሐገሪቱ ፖለቲከኞች የወደፊቱ መሪ በሚመረጥበት ስልትና ሥርዓት ላይ እየተወዛገቡ ነዉ።በብሪታንያ ምክር ቤት ዉስጥ አብላጫ መቀመጪያ ያለዉ የተሰናባችዋ ጠቅላይ ሚንስትር የወግ አጥባቂ ፓርቲ እንደራሴዎች የሐገሪቱ ሕግ በሚያዘዉ መሰረት ከራሱ ከፓርቲዉ አዲስ መሪ ለመምረጥ እየተወያዩ ነዉ።ግራ ዘመሙን የሰራተኞች (ሌበር) ፓርቲን ጨምሮ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ግን አስቸኳይ ብሔራዊ ምርጫ እንዲደረግ ጠይቀዋል።ለ44 ቀናት ብሪታንያን የመሩት ትረስ በስልጣን ከቆዩበት ጊዜ ይልቅ ለምረጡኝ ዘመቻ ያጠፉት ጊዜ ይበልጣል።
ድልነሳ ጌታነሕን
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ