 ብሪታንያ መሪ ትፈልጋለች | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 21.10.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ብሪታንያ መሪ ትፈልጋለች

በብሪታንያ ምክር ቤት ዉስጥ አብላጫ መቀመጪያ ያለዉ የተሰናባችዋ ጠቅላይ ሚንስትር የወግ አጥባቂ ፓርቲ እንደራሴዎች የሐገሪቱ ሕግ በሚያዘዉ መሰረት ከራሱ ከፓርቲዉ አዲስ መሪ ለመምረጥ እየተወያዩ ነዉ

ሊዝ ትራስ ብሪታንያን የመሩት ለ44 ቀናት ብቻ ነዉ

የብሪታንያ ጠቅላይ ሚንስትር ሊዝ ትረስ ትናንት ስልጣን ከለቀቁ ወዲሕ የሐገሪቱ ፖለቲከኞች የወደፊቱ መሪ በሚመረጥበት ስልትና ሥርዓት ላይ እየተወዛገቡ ነዉ።በብሪታንያ ምክር ቤት ዉስጥ አብላጫ መቀመጪያ ያለዉ የተሰናባችዋ ጠቅላይ ሚንስትር የወግ አጥባቂ ፓርቲ እንደራሴዎች የሐገሪቱ ሕግ በሚያዘዉ መሰረት ከራሱ ከፓርቲዉ አዲስ መሪ ለመምረጥ እየተወያዩ ነዉ።ግራ ዘመሙን የሰራተኞች (ሌበር) ፓርቲን ጨምሮ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ግን አስቸኳይ ብሔራዊ ምርጫ እንዲደረግ ጠይቀዋል።ለ44 ቀናት ብሪታንያን የመሩት ትረስ በስልጣን ከቆዩበት ጊዜ ይልቅ ለምረጡኝ ዘመቻ ያጠፉት ጊዜ ይበልጣል።

ድልነሳ ጌታነሕን 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ
 

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ሊዝ ትራስ ብሪታንያን የመሩት ለ44 ቀናት ብቻ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

አዲስዋ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር

አዲስዋ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር 06.09.2022

የብሪታንያ ወግ አጥባቂ ፓርቲ መሪዉ አድርጎ የመረጣቸዉ አዲሲትዋ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዝ ትረስ ዛሬ ከንግሥት ኤልዛቤጥ ጋር ከተገኙ በኋላ በይፋ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸዉን አወጁ። አዲስ ተመራጭዋ የጠቅላይ ሚኒስቴርነታቸዉን ስልጣን ለማፅናት በቅድሚያ እንደባህሉ ንግስቲቱ ጋር የያዙትን ደብዳቤ ማቅረብ አለባቸዉ።

የልዑል ፊሊፕ ዜና ዕረፍት

የልዑል ፊሊፕ ዜና ዕረፍት 09.04.2021

ልዑሉ ዛሬ ያረፉት ከለንደን 22 ማይል ርቀት ላይ በሚገኘዉ ዋናዘር ቤተ-መንግስት በማገገም ላይ እንዳሉ ነዉ።በልዑሉ ሞት የራስዋ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚንስትር ቦሪስ ጆንሰንን ጨምሮ የተለያዩ ሐገራት መሪዎችና የጋራ ብልፅግና አባል ሐገራት ሕዝብ ሐዘኑን እየገለጠ ነዉ

የSCO ጉባኤ፣የሞዲ ትወናና የዓለም ፀጥታ

የSCO ጉባኤ፣የሞዲ ትወናና የዓለም ፀጥታ 19.09.2022

የፀጥታ ትብብርን ቅድሚያ አላማቸዉ ካደረጉት የድርጅቱ አባላት መካከል ሕንድና ፓኪስና፣ ሕንድና ቻይና በድንበር ግዛት ሰበብ ጠበኞች ናቸዉ።ኪርጊስታንና ኻዛኪስታን አዋሳኝ ድንበራቸዉ ላይ አሁንም ይቆራቆሳሉ።የድርጅቱ የንግግር ወዳጆች ከሚባሉት 6 ሐገራት መካከል ደግሞ አርሜንያና አዘርበጃን ይዋጋሉ።