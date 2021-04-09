 ብሔርተኝነት እና በኢትዮጵያ እየሰፋ የመጣው ብሔር ተኮር ጥላቻ | ኢትዮጵያ | DW | 21.10.2021

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ኢትዮጵያ

ብሔርተኝነት እና በኢትዮጵያ እየሰፋ የመጣው ብሔር ተኮር ጥላቻ

ብሄርን መሰረት አድርጎ የዘለቀው የአገሪቱ ፖለቲካው ያመጣቸው ትሩፋቶች እንዳሉ በመሞገት በአግባቡ ሊያዝ ይገባል የሚሉም ከመሃል አልታጡም፡፡ ግን ደግሞ አብዛኛዎቹ በአንድ ሃሳብ ይስማማሉ፤ ተፈልጎም ይሁን ሳይፈለግ መንገዱ ወደ አከራካሪ የጥላቻ ንግግሮች ለማምራቱ አንዱ መንስኤ መሆኑን።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:22

በኢትዮጵያ እየተባባሰ የሄደው ብሔር ተኮር ጥላቻ

ለ30 ዓመታት ያህል በተጓዘው የኢትዮጵያ የብሔር ፖለቲካ ላይ ሁለት አንኳር ሃሳቦች ይነሳሉ።አንደኛው ወገን የኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ውቅር ሂደት ብቻ ትክክለኛ መንገድ መሆኑን ሲያወሳ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን የመፍረስና የውድቀት መነሻ አድርገው የሚያቀርቡ አሉ።ብሄርን መሰረት አድርጎ የዘለቀው የአገሪቱ ፖለቲካ ያመጣቸው ትሩፋቶች እንዳሉ በመሞገት በአግባቡ ሊያዝ ይገባል የሚሉም ከመሃል አልታጡም፡፡ግን ደግሞ አብዛኛዎቹ በአንድ ሃሳብ ይስማማሉ፤ተፈልጎም ይሁን ሳይፈለግ መንገዱ ወደ አከራካሪ የጥላቻ ንግግሮች ለማምራቱ አንዱ መንስኤ መሆኑን።የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ በጉዳዩ ላይ ባለሞያ አነጋግሯል።
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ
 

Audios and videos on the topic

በኢትዮጵያ እየተባባሰ የሄደው ብሔር ተኮር ጥላቻ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Yiheyis Chale is an engineer who graduated Hydraulic and Water Resources Engineering from Jijiga university. He is working as shoe polisher in Bahirdar City because he cannot find a job in his profession. © privat

ጫማ ጠራጊው መሀንዲስ 09.04.2021

በኢትዮጵያ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚመረቁ ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም፤ በዚያው ልክ ግን ተመርቀው ያለስራ ሚቀመጡ ወጣቶች ቁጥር እየተበራከተ መምጣቱ ይነገራል። ከነዚህም ውስጥ ወጣት ይኄይስ ቻሌ አንዱ ነው። ወጣቱ ክጅግጅጋ ዩንቨርሲቲ በዉሃ ምህንድስና በጥሩ ውጤት የተመረቀ ቢሆንም፤በሙያው ስራ ባለማግኘቱ ጫማ በመጥረግ ነው የሚተዳደረው።