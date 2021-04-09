ብሔርተኝነት እና በኢትዮጵያ እየሰፋ የመጣው ብሔር ተኮር ጥላቻ

ብሄርን መሰረት አድርጎ የዘለቀው የአገሪቱ ፖለቲካው ያመጣቸው ትሩፋቶች እንዳሉ በመሞገት በአግባቡ ሊያዝ ይገባል የሚሉም ከመሃል አልታጡም፡፡ ግን ደግሞ አብዛኛዎቹ በአንድ ሃሳብ ይስማማሉ፤ ተፈልጎም ይሁን ሳይፈለግ መንገዱ ወደ አከራካሪ የጥላቻ ንግግሮች ለማምራቱ አንዱ መንስኤ መሆኑን።
ለ30 ዓመታት ያህል በተጓዘው የኢትዮጵያ የብሔር ፖለቲካ ላይ ሁለት አንኳር ሃሳቦች ይነሳሉ።አንደኛው ወገን የኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ውቅር ሂደት ብቻ ትክክለኛ መንገድ መሆኑን ሲያወሳ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን የመፍረስና የውድቀት መነሻ አድርገው የሚያቀርቡ አሉ።ብሄርን መሰረት አድርጎ የዘለቀው የአገሪቱ ፖለቲካ ያመጣቸው ትሩፋቶች እንዳሉ በመሞገት በአግባቡ ሊያዝ ይገባል የሚሉም ከመሃል አልታጡም፡፡ግን ደግሞ አብዛኛዎቹ በአንድ ሃሳብ ይስማማሉ፤ተፈልጎም ይሁን ሳይፈለግ መንገዱ ወደ አከራካሪ የጥላቻ ንግግሮች ለማምራቱ አንዱ መንስኤ መሆኑን።የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ በጉዳዩ ላይ ባለሞያ አነጋግሯል።
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ