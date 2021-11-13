ብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በደብረ ብርሀን ለተጠለሉ ተፈናቃዮች ዕርዳታ መላኩን አስታወቀ  

በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሔደ ባለው ጦርነት ተፈናቅለው በደብረ ብርሀን ከተማ ከተጠለሉ ተፈናቃዮች በስድስት ትምህርት ቤት ለሚገኙት ዕርዳታ መላኩን ብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በኮሚሽኑ መረጃ መሠረት በሰሜን ሸዋ ዞን በምትገኘው የደብረ ብርሀን ከተማ ከ218 ሺሕ በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ።
በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሀን ከተማ ከሚገኙ ከሁለት መቶ ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በስድስት ትምህርት ቤት ለሚገኙት የተለያየ ድጋፍ ወደ ስፍራው መላኩን ብሔራዊ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ በተለየዩ አካባቢዎች ተፈጥሯዊ እና ሰው ሰራሽ በሆነ መልኩ በተከሰቱ አደጋዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች ለሚያደርገው ድጋፍ መንግስት ከውጭ ከገዛው አራት መቶ ሺህ ሜትሪክ ቶን ስንዴ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ሀገር ውስጥ መግባቱን ገልጿል።
የብሔራዊ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ በሰጡት መረጃ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ጦርነት በመሸሽ በደብረ ብርሀን ከሁለት መቶ ሺህ በላይ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች መኖራቸውን ገልፀዋል። ከእነዚህም ስምንት ሺህ ያህሉ በስድስት መጠለያዎች ፣ የተቀሩት ህብረተሰቡ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ያሉት ኃላፊው በመጠለያ ለሚገኙት ወገኖች አስገፈላጊው ድጋፍ ወደ ቦታው ተልኳል ብለዋል።
ተፈናቃይ ወገኖችን ለመርዳት መንግስት እና ለጋሽ አካላት እያደረጉ ካለው ጥረት በተጨማሪ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ አካለት ድጋፍ አሰባስበው እየላኩ ነው ያሉት አቶ ደበበ ይህም በተቀናጀ መልኩ ለተጎጂዎች እንዲደርስ የማስተባበር ስራ እይተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በተለያዩ አደጋዎች ሳቢያ በየጊዜው የሚፈናቀሉ ዜጎች እየተበራከቱ ባሉበት በዚሁ ግዜ መንግስት ድጋፉን ለማድረግ ከውጭ ከገዛው የአራት መቶ ሺህ ሜትሪክ ቶን ስንዴ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ወደ ሀገር ውስጥ ገብቷል ያሉት ኃላፊው ተጨማሪ ሶስት መቶ ሺህ ሜትሪክ ቶን ግዥ በመካሄድ ላይ መሆኑን አስረድተዋል።
መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ የተፈናቀሉ ወገኖች የሚያደርገውን ድጋፍ በተቀናጀ መልኩ ለመምራት ቀደም ሲል በሰመራ እና ባህር ዳር ካቋቋማቸው የአስቸኳይ ጊዜ የማስተባበርያ ቢሮዎች ተጨማሪ ማስተባባሪያ በደብረብርሀን ከተማ መከፈቱ ተገልጿል።
መሳይ ተክሉ
እሸቴ በቀለ